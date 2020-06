Der er gode historier i klassiske åbne biler

Foråret indbyder til kørsel i en åben bil, og hvorfor ikke finde en klassisk cabriolet eller roadster med mere sjæl og forhistorie end de mere moderne biler, som ovenikøbet ikke koster en herregård?

Claus Ebberfeld, som er redaktør for Viaretro, der er et online-magasin for klassiske biler, har flere bud på åbne biler, som har udgangspunkt i storhedstiden fra 1960’erne. Men der er også muligheder i youngtimere fra 70’erne og 80’erne. En af de mest oplagte er MGB, der blev lanceret i 1962 og blev producereret frem til 1980.

- Det er den mest populære åbne klassiske bil overhovedet. Det er ikke den, som skiller sig mest ud. Men den er populær, fordi den er stabil, køn og velkørende, og den er til at komme i nærheden af for menneskepenge. Så her er man på sikker grund, siger Claus Ebberfeld.

Claus Ebberfeld i en gammel sportsvogn af mærket Triumph GT6. Foto: Uffe Frandsen/Ritzau Scanpix

Her kan findes et fint eksemplar af MGB Roadster til 80.000 kr., altså i samme prisleje som nogle af de billigste Mazda MX5, som er det mere moderne alternativ, mens de mest gennemrestaurerede MGB’er kan løbe op i 200.000 kr.

Hvis man er førstegangskøber og måske ikke så velbevandret i mekanikken, er der her den fordel, at der findes en stor og aktiv MGB-klub med mange medlemmer, der er klar til at hjælpe og bakke op. Man skal dog være indstillet på, at bilen trods alt kører anderledes end de perfektionerede maskiner, vi kender i dag.

- Selv om konstruktionen var moderne med et selvbærende karosseri, da den kom i sin tid, skal den jo køres som en gammel bil. Der skal arbejdes med sagerne, alt er manuelt, og man skal kunne bruge en choker. Men den er hamrende charmerende og kørte godt for sin tid. Det var derfor, at den blev så populær, siger Claus Ebberfeld.

MGB Roadster er en god åben begynderbil. Prisen begynder ved 80.000 kr. Foto: Newspress

Her er også mange alternativer, som typisk er lidt dyrere. Du kan f.eks. få VW Boble fra 100.000 kr., Fiat 124 Spider fra 120.000 kr., Mercedes SL af ’Bobby Ewing-modellen’ R107, den første generation af Ford Mustang og Alfa Romeo Spider fra 150.000 kr. Men du kan også kigge i retning af f.eks. Mercedes Pagode, Chevrolet Corvette eller Jaguar E-Type, hvor den sidste starter fra en halv. mio. kr.

Skal det være helt billigt, er der muligheder i den engelske klasse under MGB.

- MG Midget og Triumph Spitfire er nogle af de billigste klassiske biler man kan få. Her kan man sagtens være heldig at finde modeller til 50.000 - 60.000 kr. Og jo mere fingernem man er, jo længere kan man gå ned i budgettet, siger Claus Ebberfeld.

- Husk, at klassisk bil også er et valg om stil. Det er stor forskel på en Mercedes SL og Alfa Romeo Spider. Det er en panservogn mod en balletdanserinde, siger han.

Han har nogle klare råd til førstegangskøberen.

- Hvis man kigger på den kommende sommer, nytter det ikke at vælge en bil, som skal have lavet en masse ting, og det er heller ikke nødvendigvis billigere i længden, siger han.

Vælg den gyldne middelvej og find en god, solid velkørende bil med plader på, og prøv at lade være med at blive forelsket i den første og den bedste.

- Som tommelfingerregel er det en god idé at få nogen med, som kender den konkrete model og kan vurdere, om det er en bil, der svarer til sin pris. Så er man på ret sikker grund. Hvis den er 100.000 kr. værd denne sommer, så er den det nok også til næste sommer, siger Claus Ebberfeld.

En Tour Alfa Romeo Spider 1992 Foto: Alfa Romeo

Klassiske biler er nemlig ret værdifaste. Der er dog nogle varme punkter: Fjende nummer et er rust. Tjek grundigt for skjult rust og motoren for olietryk og -spild.

- Også her er det godt at have en kender af lige netop den bilmodel med. Motorer lyder forskelligt, og vedkommende kan normalt høre, om den lyder sund, siger Claus Ebberfeld.

Kalechen er til gengæld ukompliceret at vurdere, og man skal forvente, at den kan være utæt - en ny koster fra et par tusinde kr. På youngtimere med bedre og mere komplicerede kalecher kan det løbe op i meget mere.

- Det er klart en fordel at kunne skrue selv. Men det skal man også kunne med en Mazda MX5. Hvis man skal på værksted, hver gang noget knirker, kan det løbe op. Fordelen ved klassiske biler er, at de ikke er så komplicerede, så mange kan godt selv, siger han.

Historie betyder meget

En helt klassisk VW Boble cabriolet koster fra 100.000 kr. Foto: Volkswagen

Designet, forhistorien, køreoplevelsen og fællesskabet med andre entusiaster. Det er nøgleordene for de, der køber en klassisk cabriolet.

Claus Ebberfeld fra Viaretro oplever, at der kommer mange nye i klassikermiljøet, som er mere orienteret mod oplevelser frem for teknik.

- Der er mange, som ikke nødvendigvis kan skrue i bilerne, men som har købt en klassisk bil på grund af køreoplevelsen og det sociale omkring bilerne, siger han.

- Det handler om hele æstetikken og totaloplevelsen. Man mærker, at man kører i en gammel bil, og sådan skal det være. Ulemperne kan være, at f.eks. en MGB føles langsom, selv om den ikke var det for sin tid, og at man skal arbejde lidt for sagen - der er sket lidt siden tresserne, siger han.

- De rigtige klassiske biler er til gengæld knyttet op på en masse historier, og det er i virkeligheden også det, som man køber dem for.

Du kan møde MG-entusiaster, som måske kun kører til træf et par gange om året, men alligevel ved alt om, at MG kørte Le Mans i 60’erne, og mærket gik efter fartrekorder i 1950’erne. Det er bl.a. det, som udgør forskellen mellem en rigtig klassiker og en youngtimer, siger Claus Ebberfeld.

Biler med karisma

80'er-biler som denne Golf Cabriolet fra 1985 har nok deres charme, men ikke den samme sjæl som ældre modeller, mener Claus Ebberfeld. Foto: Morten Langkilde/Ritzau Scanpix

Mange af de såkaldte youngtimere fra 80’erne kan bruges hele året, hvis man kan få sig selv til det. De er nemlig også skrøbelige, især i forhold til rust.

Det kan f.eks. være VW Golf Cabriolet, Peugeot 205 CTI eller Ford Escort Cabriolet. De ligger i prislejet fra 80.000 kr. og op. Her er dog mere, som kan gå i stykker, og de er dyrere at reparere på end de ældre biler.

Eksperten mener dog, at de ældre biler har langt mere sjæl.

- Hvis man vil have en oplevelse, som er anderledes, end man plejer at have, så er det en god idé at gå tilbage til 1960’erne. Så er du helt sikker. Jo større forskellen er i forhold til det, som du kører i til dagligt, jo mere mærker du, at du har fri og er ude og køre i din fritidsbil, siger Claus Ebberfeld.

Driftssikkerheden og udgifter mener han ikke, at man behøver at frygte, hvis forarbejdet er gjort godt nok. Heller ikke for italienske biler, der ellers har haft et noget blakket ry.

- Biler fra 1960’erne har næsten alle været renoveret mindst en gang. Så det handler mere om den aktuelle stand end om, hvordan den forlod fabrikken. Ruster, det gør de alle sammen, men teknikken beror på den seneste ejer. Men husk på, at mens f.eks. et sidespejl til en semimoderne bil kan være meget dyr, så koster et forkromet af slagsen til en MGB 225 kr., lyder det fra Claus Ebberfeld.

Klassisk åben bil En cabriolet var oprindeligt en almindelig bil, hvor taget var erstattet af en stofkaleche, mens en roadster kun havde plads til to og måske et lille nødbagsæde, og kaleche og stel var relativt tyndt. Men begreberne flyder ofte sammen.

En veteranbil er et køretøj over 35 år. Her er lavere forsikring og ejerafgift, mens synene sker hvert ottende år. Forsikringen gælder typisk fra marts til november, men kan forlænges.

Køretøjer, som er mellem 25-35 år gamle, er såkaldte youngtimere.

