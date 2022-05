Der skal strøm på sommerferien

I takt med at flere danskere og europæere skifter brændsel ud med strøm, når de kører bil, opstår der nye behov for ladestationer og lignende infrastruktur. Det gælder ikke mindst i ferieperioderne, hvor vi i højere grad vil se folk tage elbilen ud i sommerlandet.

Men allerede nu skaber det store udfordringer, at der kan være langt mellem ladestationerne i for eksempel de danske kystområder.

Ifølge Jens Hausted, som er direktør hos Dansk Kyst- og Naturturisme, er det vigtigt, at infrastrukturen følger med i samme tempo som salget af elbiler.

- Det gælder også i turistområderne, hvor vi kan se, at behovet er voksende og vil fortsætte med at stige støt de kommende år.

En nylig analyse af Rambøll for Dansk Kyst- og Naturturisme vurderer, at der i 2030 vil ankomme mellem 19.500 og 45.500 elbiler i kyst- og naturområderne pr. dag i juli måned. Set med feriedestinationernes øjne er det dog en udvikling, man er klar på at imødekomme.

- Det er meget positivt, at flere turister vil ankomme i elbiler i fremtiden. Det tapper på alle måder ind i vores arbejde med at udvikle en bæredygtig turisme, siger Peer Kristensen, direktør hos Destination Vesterhavet.

Alfa og omega

Han uddyber, at man her arbejder med bæredygtighed på flere planer i forhold til sociale, økonomiske og miljøvenlige parametre.

Ifølge Peer Kristensen er elbiler ikke bare afgørende, når det gælder om at nedbringe turisters CO2-aftryk. De får formentlig også de turister, der kører elbil, til at agere bæredygtigt i en række andre sammenhænge.

- Det kan være ved at købe lokale råvarer, prioritere bæredygtige overnatningsformer og generelt udvise respekt for natur og miljø.

Peer Kristensen understreger, at populære ferieområder er nødt til at omstille sig til det store indtog af elbiler i de kommende år - ikke mindst med hensyn til ladestandere.

Ifølge ham bliver det ligefrem et nyt konkurrenceelement i kampen om at tiltrække turister.

- Det er klart, at man som turist vil se på, om man kan oplade sin elbil på en nem og smidig måde. Fremover vil ladestandere være en faktor, som folk ikke vil bruge tid på at lede længe efter.

I Tyskland går elbiler allerede som varmt brød - godt hjulpet på vej af statslige tilskud til køb af eldrevne køretøjer, fortæller han.

- Så det er alfa og omega, at vi har infrastrukturen på plads med offentlige lynladestandere og private ladere ved sommerhusene, så gæster kan lade deres elbiler op natten over. Det kan være dét, der gør, at turisterne vælger at holde ferie netop ved Vesterhavet.

Peer Kristensen mener, at el-infrastrukturen skal udvikles i samarbejde med destinationen, kommunen, el-udbydere og eventuelt statslige aktører.

- Hvis man ikke allerede har el-standere på agendaen, vil jeg anbefale, at man får startet dialogen med de forskellige parter.

En dyr affære

Peer Kristensen nævner, at hvis der allerede er tilgængelige lademuligheder, så skal destinationerne kommunikere det tydeligt til potentielle turister via online platforme og i det fysiske miljø på destinationen.

Han forudser, at udviklingen kommer til at gå stærkt.

- Men det er nødvendigt, at udviklingen sker i et tæt samarbejde mellem erhvervsaktører, lodsejere, kommuner, stat og destinationer.

Det er en investering, der kommer hele lokalsamfundet til gode, og det er ikke en situation, som destinationerne kan løfte alene, siger Peer Kristensen og uddyber:

- Infrastruktur er en omkostningsfuld affære, men der findes flere puljer, hvor man kan søge projektmidler.

