- Interesserer du dig for biler?

- Ja, det gør jeg, men det er ikke på den der romantiske facon, som mange mænd gør, og hvor de siden barnsben har været fascineret af gamle klassiske bilmodeller, originale fælge, og hvordan motoren hænger sammen.

- Jeg er meget mere fascineret af bilen som et stykke kunst, vi har skabt, for at flytte mennesker fra A til B på en æstetisk måde, og som samtidig er et objekt, som tillader, at man som dødelig for et øjeblik føler sig som en gud, når man trykker speederen helt i bund.

- Så du er glad for fart?

- Det kan du tro. Det er jo det nærmeste, vi mennesker kommer på at flyve. Og hvis man ovenikøbet kan gøre det i en smuk bil, kan man føle sig helt fri. Fri for bekymringer, Skattefar, MitID og den sure kone derhjemme.

- Har du selv en fortid med at køre for stærkt?

- Det må jeg erkende. To gange har jeg mistet kortet, fordi jeg har følt mig lidt for fri. Både i 2010 og i 2016, men ikke siden, også fordi myndighederne i dag kan beslaglægge bilerne på grund af vanvidskørsel.

- Så jeg kører pænt. Eller sidder på passagersædet.

- Hvilke biler holder du mest af?

- De hurtige, og især gamle sportsvogne, der har den luksus ved sig, at de er lavet uden grund. De er ikke praktiske, de er bare overlegne.

- Hvad kører du i i dag?

- Vi har en Land Rover Discoveri 25 års jubilæumsudgave, så den er fyldt med moderne teknologi, har en kraftig motor, og føles som håndværk, hvor man har kælet for detaljerne og skabt den med glæde. Ikke bare endnu en bil, der er spyttet ud af en fabrik.

- Hvornår fik du kørekort?

- Det gjorde jeg lige efter gymnasiet, da jeg var 18-19 år. Jeg tog i militæret lige efter, hvor jeg tjente menneskepenge, og i den alder er en bil jo det mest ultimative fredstegn, man kan købe for penge, så sådan en skulle jeg have.

- Har du haft mange biler gennem årene?

- Ikke specielt, men da jeg var yngre havde jeg ikke en rød reje, så der måtte jeg lære mig selv at rode med gamle biler. Så havde jeg en skummel mekanikerven i Sydhavnen, der hjalp mig ind i mellem.

Arkivfoto: Shutterstock

- Blandt andet blev jeg overtalt til at købe en gammel Toyota Hiace, som var den tids store varevogn. Der var hul i undervognen, så jeg kunne fragte mine malerier rundt.

- Derfor var mine malerier i en periode altid 120 x 160 centimeter, for det var det, der var plads til.

- Hvornår fik du smag for sportsvognene?

- I nogle år boede jeg i England, og der betaler man noget mindre i skat for bilerne. Så pludselig havde jeg råd til at køre rundt i en Mercedes, og en Aston Martin havde jeg også.

- Da vi kom hjem igen, havde jeg fået smag for det, og så var det svært at gå tilbage til at en kedelig bil.



