- Det perfekte gearskifte er jo den rene orgasme

Bilentusiast: Det vil ikke være løgn at sige, at biler har spillet en næsten foruroligende stor rolle i bilentusiast og -ekspert Joachim Kay Stenders liv. Især de gamle, smukke og analoge biler har en særlig plads i hans hjerte

- Hvornår begyndte du at interessere dig for biler?

- Min far er præst, og da jeg var barn, var jeg tit med ham ude at rejse rundt i de europæiske lande. Det var mildest talt deprimerende kedeligt, så jeg begyndte at kigge på biler.

- For på det punkt var der forskel, alt efter hvor i verden vi var, og hvilke modeller man kunne se på gaden.

- Jeg legede heller ikke med andet end biler, og jeg kan næsten på autistisk vis huske, hvilke bilmodeller vores familiemedlemmer kørte i på et hvilket som helst tidspunkt op gennem min opvækst.

- Min lykke var selvsagt gjort, da vi sidenhen flyttede til Californien i USA, og det endda ramlede sammen med, at jeg fyldte 16 år, og kunne tage kørekort. Og da vi kom tilbage til Danmark, tog jeg det danske kørekort dén dag, jeg fyldte 18 år, så jeg igen kunne komme ud at køre.

En ordentlig flyder af en Mercury Grand Marquis var Joachim Kay Stenders første bil. Arkivfoto: Wiki/Creative Commons

- Hvilke biler interesserer du dig mest for?

- Jeg har et meget nostalgisk forhold til biler, og ser dem som tidslommer, jeg kan dykke ned i. Især biler fra min egen ungdom, så biler fra 70’erne til og med 90’erne, tænder mig mest.

- Nye biler siger mig mildeste talt ikke noget. De er grimme, og de har intet med biler at gøre. For mig skal en bil ikke være en computer.

- Det er en fintunet maskine, og man skal kunne mærke de rå hestekræfter, når man kører i den, og vide, hvordan man håndterer den. I sådan en gammel bil med manuelt gear, er det perfekte gearskifte jo den rene orgasme.

- Hvad kan gamle biler, som nye ikke kan?

- De har sjæl, og så var man i fortiden bare bedre til at bygge biler. Det var kvalitet frem for kvantitet, og der var tænkt over detaljer. I dag bliver bilerne bare større og større.

- En ny Porsche er jo næsten dobbelt så stor, som de var før i tiden.

- Hvilken en var din første bil?

- Min allerførste bil, havde jeg i USA, og det var en Mercury Grand Marquis, men den første jeg fik hjemme i Danmark var en helt original BMW e36 318iS coupe med manuelt gear.

- Hvis jeg have beholdt den i dag, havde den været mange penge værd. Den havde kun kørt 25.000 kilometer, og den duftede berusende godt.

- Er der en bil, du fortryder, du har solgt?

- Min Porsche Boxster 986 2.5 med manuelt gear, som jeg selv hentede i Sydtyskland, savner jeg på daglig basis. Man kan faktisk blive ægte lykkelig, når ens drøm går i opfyldelse, og hele vejen hjem flaskede sommerfuglene rundt i brystkassen på mig, og jeg var rørt til tårer.

- Den var helt originalt og havde kun kørt 61.932 km. Det var den bedste tid i mit liv, da jeg ejede den, og vi fik mange gode oplevelser sammen.

Arkivfoto: Jens Høy

- Hvad er vigtigst for dig, når du skal have en ny bil?

- Jagten på den helt rigtige bil - i perfekt stand med 100 procent originale dele ned til mindste detalje, hvor intet er ændret eller udskiftet, selvom det er en gammel bil, og den faktisk er fuldstændig, som da den i sin tid rullede ud af fabrikken - er mit yndlings drug.

- Det er en tidskrævende og også dyr hobby. Jeg er ikke født velhavende, jeg er bare dybt uansvarlig, men jeg kan ikke lade være med at hige efter at eje smukke biler.

- Hvor mange har du nu?

5 biler i alt. Jeg har en Mercedes SL500 R129 fra 1996, en Porsche 996 Turbo 911 fra 2001, En Toyota Land Cruiser VX200 V8 Diesel. En 30.000 kilometers BMW E36 318iS Coupe med manuel gear, og så har min kone en 200.000 kilometers gammel smadderkasse af en Open Corsa 1.2.

- Hvor meget bruger du dem?

- Jeg kører i mine biler hele året rundt, også bare for at se folks forargede ansigter, når jeg kører i vejsalt. Selvfølgelig er jeg obs på rust, med de er produceret dengang, biler var bygget til at holde.

- Hvis du vandt den store jackpot i lotto, hvilken bil ville du så købe?

- Jeg ville købe samtlige biler tilbage, som jeg har solgt gennem tiden.



