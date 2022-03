- Hvornår startede din interesse for biler?

- Det gjorde den i en ret tidlig alder. Jeg har vel ikke været mere end fire år. Min far var autoforhandler. Så jeg var omgivet af biler, da jeg var lille og fik lov at rende rundt på værkstedet. Da jeg blev ældre, fik jeg også lov til at skrue og skille motorerne på skrotbilerne ad og lære, hvordan de hang sammen.

- Hvornår lærte du at køre bil?

- Også som ganske ung. Yngre end man er normalt. Vi boede ude på landet, og nu var min far autoforhandler, så jeg havde adgang til skrotbiler og fik lov at fræse rundt på markerne allerede i en alder af 12 år.

- Det virkede meget naturligt dengang, og mine forældre havde fuld tillid til mig og min bror. Vi kørte pænt. Der skete heller aldrig ulykker, og vi smadrede heller ikke noget. Til gengæld husker jeg tilbage på det som den ultimative frihed. Det var bare så fedt.

- Hvornår fik du din første bil?

- Jeg var lige fyldt 18 år, og jeg husker det som i går. En Citroën BX i rød, og den var nysynet og kørte som en drøm. Jeg gav 2000 kroner for den, så det var det vildeste røverkøb. Den bil var jeg virkelig glad for.

Foto: Shutterstock

- Kan du stadig lide at rode med biler?

- Det kan jeg godt, men i dag er biler jo mere computere end mekanik, og man skal virkelig vide, hvad man laver, når man løfter kølerhjelmen. Så det overlader jeg til professionelle, men jeg kan da stadig skifte sommer- og vinterdæk på min egen bil.

- Hvilken bil kører du i dag?

- Med årene er jeg blevet en Mercedes-mand, og de sidste mange biler, som jeg har haft, har alle været Mercedes. Jeg har altid godt kunnet lide de tyske biler. De er fornuftige, skruet godt sammen, robuste og flotte.

- Hvilke har du haft?

- Jeg har et godt øje til Mercedes CLS 350’er-serien. Jeg har faktisk haft de sidste tre modeller i rækken og er skiftet omkring hvert fjerde år. Jeg synes, at de skiller sig ud på den rigtige måde.

Foto: Shutterstock

- Lige nu kører jeg i CLS 350 med AMG styling fra 2020, som godt nok er på diesel. Selvom jeg har gjort mig mange tanker om elbiler, så er jeg ikke sprunget med på bølgen endnu.

- Hvorfor ikke?

- Jeg kører for meget med mit arbejde - måske 60.000 til 70.000 km om året - og det er rækkevidden på batterierne ikke til endnu.

- Hvad har du altid med i bilen?

- Ikke andet end min telefon. Jeg har generelt en Klods Hans-agtig tilgang til livet, så om jeg kommer afsted med 100 kroner på lommen eller ingen, går det nok.

Foto: Jarek Pabian

- Hvad lytter du til?

- Altid danske radiokanaler. Også når jeg er udenfor Danmarks grænser. Jeg er især glad for Nova og Voice.

- Hvad er vigtigt for dig, når du skal have ny bil?

- Komfort betyder meget for mig. En bil må gerne have alt det udstyr, som den kan trække, og så må indtrækket godt være lækkert. Man bliver nødt til at sidde godt, når man kører så langt som mig. Et eller andet sted er det ikke anderledes, end at man gerne vil bo lækkert.

- Er du øm omkring din bil?

- Slet ikke. Den må gerne være lækker at køre i og opholde sig i, og det gør bestemt heller ikke noget, at den ser flot ud i indkørslen. Når det er sagt, er min bil også bare et transportmiddel, og krummer man i den, så må jeg jo bare støvsuge den en gang til.

