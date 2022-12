Vild med Volvo: Vært på 'Aftenshowet', Kristian Ring-Hansen Holt, er gået all in på at køre elbil, og han kan ikke genkende polemikken om, at det skulle være mere bøvlet at køre elbil - faktisk tværtimod

- Du er den stolte ejer af en elbil - hvornår tog du springet?

- Det gjorde jeg for et års tid siden, og jeg har aldrig været så glad for at køre bil som nu. Og det siger en hel del, for jeg elsker at køre bil så meget, at jeg i mange år har drømt om at tage det hele store kørekort bare for også at prøve at kunne køre lastbil.

- Hvad kører du i?

- En Volvo XC40 Recharge. Det er den første af sin slags i Volvo-regi, og jeg har altid været en Volvo-mand, så det var næsten selvskrevet, at det blev den.

- Har du tidligere kørt Volvo?

- Jeg har næsten altid kørt Volvo, men jeg har købt dem brugt. Undtagen den her. Den er frisk fra fabrikken. Nogle påstår, det er en pensionistbil, men jeg kan accelerere fra 0 til 100 på få sekunder. Det er der ikke meget pensionist over.

- Hvorfor springet til en elbil?

- Det er jo den vej, udviklingen går, og så viste det sig, at springet slet ikke var så stort igen.

- Mange hopper på hybrid-bølgen, men i min optik kan man lige så godt tage skridtet fuldt ud. For er det overhovedet et grønt valg, når bilen alligevel kan køre på fossil brændstof?

- Mange mener, det er mere bøvlet at køre elbil, blandt andet på grund af rækkevidde og ladetid osv. Hvad er dine erfaringer?

- Selvfølgelig skal man lige vænne sig til, at man skal lade, og i begyndelsen var jeg også nervøs for, at den ville løbe tør for strøm på vejen, for man kan jo ikke bare hente en potfuld benzin, som man er vant til.

- Men når det så er sagt, så er det jo bare en vanesag. Man kan sagtens køre langt uden problemer. I sommer kørte jeg til Østrig uden problemer.

- Hvordan gik det?

- Intet problem. Jeg havde læst om, at der skulle være kø til ladestanderne hele vejen ned gennem Europa, men det var løgn og latin. Det kørte som smurt, og bilen viser selv vej hen til en ladestander, når den begynder at mangle strøm.

- Måtte I beregne længere rejsetid, fordi I skulle lade?

- Tværtimod. De første par gange regnede vi med, at vi kunne nå en kop kaffe og en gåtur, mens bilen ladede, men så var den færdig efter et kvarter. Så det var der ikke tid til.

- Hvor lang rækkevidde har den?

- 300-400 kilometer på fuld batteri. Det sjove er, at det er en firehjulstrækker, der faktisk oplader sig selv, når vi kører ned ad bakke.

- Så da vi kom til Østrig og begyndte at køre op og ned af bjergvejene, havde den mere batteri på nedkørslen, end da vi begyndte at køre op ad bakke. Der sidder nogle små dynamoer, der slår til, når bilen triller nedad, og lader batteriet op.

- Nu er elpiserne stukket af siden i sommer, men blev det en dyr ferie i el?

- Overhovedet ikke. Det kostede nok 1500 kroner i alt for at lade bilen og køre rundt i 10 dage.

- Ud over ferie, hvor ofte kører du så bil?

- Vi bruger faktisk kun bilen, når vi skal ned i vores sommerhus på Møn. Til dagligt bor jeg i Valby, så der tager jeg cyklen på arbejde, og ellers løber jeg.

- Hvad plejer du at lytte til, når du kører?

- Jeg har en forkærlighed for filmmusik. Især soundtracket til animationsfilmen ‘Robotter’ er et hit, mens det er lidt mere farligt at køre til ‘Topgun’. Og så har min datter lært mig at elske Andreas Odbjerg

- Er du pylret omkring din bil?

- Overhovedet ikke.



