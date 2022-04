- Er det sandt, at du går op i biler?

- Også i den grad. Så længe jeg kan huske, har jeg interesseret mig for biler. Jeg var den første kvindelige motorjournalist på Bilmagasinet. For en bilnørd som mig var det en drøm, der gik i opfyldelse at få et job.

- Hvor kom interessen fra?

- Jeg har en mor, som interesserer sig meget for biler, og det smittede af på mig som barn. Jeg kan huske, at jeg som seksårig samlede på nummerplader og skrev ned, når jeg spottede en interessant bil. Jeg brugte dem ikke til noget, men de var fede at have alligevel.

- Hvad var det ved biler, der tiltrak dig?

- Der er noget hypnotiserende over den måde, biler bevæger sig på. En råstyrke og elegance, som jeg godt kan lide, og som er super fed at mærke, når man kører. Især firehjulstrækkere har jeg en forkærlighed for.

- Hvorfor det?

- Jeg gider ikke stige ned i en bil. Jeg vil stige op i en bil. Og fordi jeg er høj, skal bilen også have en vis størrelse.

- Hvilken bil var din første?

- På en måde havde jeg to første biler, for da jeg boede et år i England, da jeg var 18 år, fik jeg fingrene i en Suzuki Samurai.

- Men den var svær at få med hjem, så da jeg kom tilbage til Danmark, havde min mor fundet en Lada 1200 til mig. Den havde stået i en lade hos en bondemand og samlet støv. Det var noget gammelt lort, og selv ned ad bakke kom jeg knap op på 120 km/t.

Foto: Mads Winther

- Du er også glad for Formel 1?

- Det er rigtigt. Jeg var og er stadig meget glad for Michael Schumacher. Han er grunden til, at jeg blev fan af Formel 1. Jeg har også været i Monaco og set et løb. Desværre har sporten ændret sig, og i dag er det sværere for de mindre mærker at konkurrere med de store.

- Har du selv benzin i blodet?

- Det har jeg. Jeg har både kørt terrænkonkurrencer i firehjulstrækkere og på de forskellige baner rundt omkring. Roskilde Ringen, Jyllandsringen og Sturup.

- Hvad giver det dig?

- Det er jo et adrenalinsus , og jeg elsker tempo, kraft og power. Der er ikke noget mere enerverende end langsommelighed. Når man kører ræs, handler det om meget andet end bare at trykke speederen i bund.

- Man skal have en bilforståelse for at vide, hvordan bilen vil reagere, når man gasser op og ned, og samtidig handler det også om teknik, taktik og koncentration.

- Hvordan vil du beskrive dig selv i trafikken?

- Uden at lyde arrogant er jeg en rigtig god bilist. Måske jeg godt kan køre lidt stærkt ind imellem, men jeg har altid styr på, hvad jeg laver og overblik over trafikken.

- Kan du finde på at køre en tur uden et formål?

- Nej, generelt gør jeg aldrig noget i livet uden et formål. Det er et transportmiddel for mig, men når det så er sagt, så elsker jeg turen. Det er et lille pusterum, en lukket kasse, hvor jeg kan slappe helt af og catche op med ny musik uden at blive forstyrret.

- Hvad kører du i lige nu?

- Lige nu kører jeg i en Volvo XC90 plug-in hybrid, men inden længe skal jeg over i en BMW X5.

- Hvor mange biler har du haft?

- Omkring 20, men jeg køber ikke. Jeg flexleaser. Afskrivningen på nye biler begynder allerede ved kantstenen, så det kan jeg ikke se fidusen i.

