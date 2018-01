Selv om der har været stor debat om partikelforurening, VWs dieselgate, politisk rumlen om forbud mod dieselbiler i byerne og omkring motorer, der bliver ødelagt af kørselsmønstre med korte ture, sælger biler med dieselmotorer alligevel stadig godt.

Det sker på trods af, at mange danskere egentlig siger, at de ikke vil købe en dieselbil. En undersøgelse fra Bilbranchen under DI viser, at mens godt hver tredje mulige bilkøber i slutningen af 2015 sagde, at de ville vælge en dieselmotor i deres næste bil, var det i slutningen af 2017 kun 15 pct. – altså det halve.

Men salgstallene viser ironisk nok, at dieselbilerne holder skansen på omkring en tredjedel af det samlede salg af nye biler – dog med et dyk, da diskussionen om dieselgate bølgede i efteråret 2015 og ved omlægningerne af afgifter sidste efterår, mens interessen for de brugte dieselbiler har været usvækket i samme periode.

Der er flere forklaringer.

- Mange har været påvirkede af debatten omkring dieselmotorer. Men når de så kommer ind hos bilforhandleren og får fakta, som viser, at en moderne bil med en Euro 6 dieselmotor er et både miljømæssigt og økonomisk forsvarligt valg, så vælger de dieselbilen, siger Thomas Møller Sørensen, der er branchedirektør for Bilbranchen under DI.

De helt moderne Euro 6 dieselmotorer, som lever op til nye skrappe krav, udgør således allerede en pæn andel af vognparken. Det er de ældre motorer fra Euro 5 og ned, som politikerne overvejer at dømme ude af de store europæiske byer.

Mange dieselbiler med nye motorer De helt moderne Euro 6 dieselmotorer, som lever op til nye skrappe krav, udgør allerede en pæn andel af vognparken. Det er de ældre motorer fra Euro 5 og ned, som politikerne overvejer at dømme ude af de store europæiske byer. Euro6: 20 pct. Euro 5 a+b: 38 pct. Euro 4: 23 pct. Euro 3: 11 pct. Euro 2: 2 pct. Euro 1: 0,5 pct. Andre: 4,0 pct. Kilde: Bilbranchen under DI

Flere strømninger

Torben Lund Kudsk, der er afdelingschef for økonomisk politisk sekretariat hos FDM er enig.

- Der har været en noget firkantet debat omkring skadevirkningen af dieselbiler. Men som forbruger kan man godt slå koldt vand i blodet. En ny diesel er et godt bud på miljøvenlig transport, hvis man har et vist kørselsbehov, siger Torben Lund Kudsk.

Det er dog enkelte trækheste, som især løber salget i gang.

Således udgør dieselbiler fra Peugeot og Citroën halvdelen af salget, hvor modeller som Peugeot 208, Peugeot 308, Peugeot 2008, Citroën C3 og Citroën C4 Cactus trækker meget op, mens tyske alternativer som VW Polo og VW Golf, der ellers også er meget populære og tidligere solgte pænt med dieselmotor, nu stort set kun sælges med benzinmotor, hvilket dog ikke har forhindret mærket i at blive det mest solgte herhjemme.

Peugeot 208 er en af de biler, som er med til at løfte antallet af solgte dieselbiler. Importøren har nemlig konstant haft kampagne på modeller med udstyrspakker til salg og leasing. Foto: Christian Schacht

Et marked som det danske er meget prisfølsomt, og hvis importørerne kan få gode tilbud hjem på biler med store udstyrspakker, og hvor dieselmotorer koster det samme som biler med benzinmotorer, satser de på det.

Således er der solgt næsten 5.900 Peugeot 208 med dieselmotor i fjor ud af et samlet 208-salg på 9.800 biler. I år er der allerede solgt 1.100 biler, og af dem var de 950 med dieselmotor.

Hanne Sørensen, der er pressechef hos Peugeot, mener, at der er en klar forklaring.

- Vi har de biler, kunderne ønsker. Vi har moderne benzinmotorer på hylderne, men vi kan se, at kunderne vægter biler, der kører rigtigt langt på literen, siger Hanne Sørensen.

Top 10 liste 2017 Biler til private med dieselmotor Peugeot 208: 5.939 stk. Peugeot 2008: 1.889 Peugeot 308: 1.359 Citroën C3: 1.128 Citroën C4 Cactus: 990 Peugeot 3008: 873 Citroën C4: 725 Renault Clio: 702 Nissan Qashqai: 691 Ford Transit Custom: Van 519 Kilde: De Danske Bilimportører

Bag tallene gemmer der sig dog flere strømninger. Der er nemlig sket et kraftigt fald i andelen af dieselbiler i forhold til storhedstiden for fem-ti år siden, da hver anden bil var dieseldrevet.

Mens andelen af firmabiler med dieselmotorer er stabilt og stort, har det været mere svingende for de private bilkøbere. Her var det for en halv snes år siden 40 pct. Det faldt til 15 pct. i 2014, men voksede altså, mens dieselgatedebatten bølgede, til næsten 25 pct. i fjor.

Hos PSA gør det især tilbuddet lokkende, når der er udsigt til lavere driftsudgifter og en afskrivning, der ifølge Jan Lang, som er analytiker ved Bilbasen, ikke er større end for benzinbiler. VW-koncernen satser til gengæld mere på TSI-benzinmotorerne som følge af dieselgate, hvor der blev snydt med, hvor rene dieselmotorerne var.

- Der er stort prisspænd mellem udgifterne til at køre benzin og diesel. Hvis prisen er den samme for bilen, er afskrivningen lavere, og det ser danskerne mere på end debatten om dieselmotorer og forurening, siger Jan Lang.

En forklaring er dog også, at Peugeot desuden har satset stærkt på privatleasing, hvor der helt naturligt har været leasing-pakker med især Peugeot 208 med dieselmotor.

Citroën C3 er også i højt placeret på top 10 listen over de modeller, der sælges med dieselmotor i stort tal. Foto: Citroën

Hybridbiler vinder frem

Jan Lang kan se, at der også har været en usvækket interesse og et tilsvarende prisniveau for de brugte dieselbiler.

Efter den seneste afgiftsomlægning er der dog kommet en stigende interesse for at søge efter benzinbilerne, mens der også er kommet et mindre fald for dieselbilerne, og det afspejler sig også i brugtpriserne.

Undersøgelsen om bilkøbernes forventninger viser også, at andelen, som forventer at ville købe en benzinbil, ligger relativt højt, mens en stigende gruppe har øje for hybridbilerne, således at der i slutningen af 2017 var omkring 15 pct., som godt kunne forestille sig en hybridbil. Her ligger der formentlig mere realisme bag ønskerne og mod på reel handling, for hybridbilerne stormer frem på salgslisterne.

Lige som med diesel er det dog foreløbigt få mærker, der driver hele møllen.

Her er det Toyota, der især har stor succes med Yaris Hybrid.

Mange nye modeller er dog på vej i de kommende år. Interessen for at købe en elbil er ganske beskeden og stabil.

Det er kun få procent, der går efter en sådan, hvilket direkte også afspejles i salget.