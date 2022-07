Dieseldød? Ikke hos Mazda

Hvis man går og tror, at det er helt slut med nye dieselmotorer, kan man godt tro om igen. Hos den japanske bilfabrikant Mazda har de netop lanceret en ny kraftig seks-cylindret dieselmotor.

Der er tale om en 3,3 liters rækkedieselmotor med seks cylindre, som kaldes e-Skyactiv D.

Den nye dieselmotor kommer med større slagvolumen og flere cylindre end mange andre nye dieselmotorer, og fordi den kommer med en særlig forbrændingsteknik, garanterer Mazda, at motorens effektivitet, udslip og brændstoføkonomi er blevet optimeret.

Derudover kommer e-Skyactiv D med et nyudviklet 48V mildhybridsystem, der assisterer motoren ved acceleration og opsamler energi under nedbremsning, ganske som man kender det fra andre mildhybrider.

Her ses Mazdas nye dieselmotor, som ifølge producenten er særdeles effektiv. Foto: Mazda

Annonce:

Kommer til landet

Den nye dieselmotor vil være at finde i Mazdas nye store SUV CX-60, og i Danmark kan man få dieselmotoren i to forskellige versioner, nemlig en variant med 200 hk og baghjulstræk og en variant med 254 hk og firehjulstræk.

Det maksimale drejningsmoment for de to udgaver ligger på henholdsvis 450 og 550 Nm.

En af pointerne med den store dieselmotor er, at den kan tilbyde masser af power til de, der skal spænde eksempelvis en stor campingvogn eller båd efter bilen. Derfor må CX-60 med e-Skyactiv D-motoren da også trække 2500 kg på krogen.

Foto: Mazda

Noget tyder på, at Mazda har ret i deres påstand om, at den nye rækkedieselmotor er ganske effektiv, for trods bilens størrelse og motorens store slagvolumen kører CX-60 med e-Skyactiv D op til 20,4 km/l med et CO2-udslip på 127 g/km.

Er man interesseret, forventes den nye dieselmotor introduceret i Mazda CX-60 fra januar 2023. Senere i det nye år vil Mazda desuden lancere en større udgave af CX-60, kaldet CX-80, som kan fås med tre sæderækker.

Annonce:



Er din bil - eller den, du overvejer at købe - fremtidssikret? Det kan du finde ud af i denne artikel om bilproducenternes grønne ambitioner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------