Discountmærke med medvind

Som det eneste ud af de 20 største bilmærker i Europa har den rumænske bilproducent Dacia vind i sejlene i først halvår af 2022.

I årets første seks måneder har Dacia således øget sit salg i Europa med 5,9 procent. Modellen Sandero er Dacias bedst sælgende med et samlet salg på 112.000 biler, hvilket er 1,8 procent flere end salget af samme model i samme periode af 2021. Herefter følger den højere Duster-model, der med 99.000 solgte eksemplarer har oplevet en stigning i salget på 5,5 procent.

Den elektriske Dacia Spring har også solgt i et fornuftigt antal med et månedligt salg på 5000 biler. Faktisk er bilen blandt de tre mest solgte elbiler i Europa, når det gælder salg til privatpersoner.

Netop salg til privatpersoner er Dacias store styrke, for mærket er det tredjemest sælgende bilmærke til private købere i løbet af første halvår af 2022.

Ikke i Danmark

Hvor det på europæisk plan går godt for Dacia, er situationen en anden på det danske marked. Her har Dacia ikke oplevet lige så stor succes, men mærket har store ambitioner om at lave om på det.

- De imponerende europæiske salgstal for Dacia understreger det kæmpe potentiale, mærket har. Herhjemme har vi indtil nu ikke indfriet dette, men det er en klar prioritet, at Dacia skal have en betydelig mere fremtrædende rolle på det danske marked, end det har nu, siger Mikkel Sort fra den danske Dacia-importør.

Herhjemme er der i årets første seks måneder blevet solgt 1040 Dacia’er, hvilket akkurat rækker til, at bilproducenten er med i top 20 over de mest solgte bilmærker.

Hvor de europæiske forbrugere sværger til Sandero, er Duster-modellen herhjemme den mest populære Dacia med et samlet salg på 407 biler i løbet af første halvår.

Herefter følger Sandero med 368 biler, mens elbilen Dacia Spring er blevet solgt i 160 eksemplarer.

Den helt nye Dacia Jogger er indtil videre blevet solgt i 80 eksemplarer.



