Drømmebil ødelagde ferien

- Hvad er vigtigt, når du køber ny bil?

- Den skal kunne starte. Hver eneste gang. Lige nu kører jeg i en Citröen C4 Picasso, en pålidelig bil med fin plads i bagagerummet. Og så stoler jeg på, at den starter, så jeg kan komme til mine spillejobs til tiden. Det er faktisk anden gang, at jeg har den model.

- Hvilken bil var din første?

- Der skal vi helt tilbage til 1965. Jeg var lige fyldt 18 år og havde erhvervet mig mit kørekort dagen før. Jeg havde sparet op ved at spille musik med duoen Solveig og Richard og havde et job ved siden af som portør på Marselisborg Hospital.

- De penge skulle bruges på NSU Prinz i sportsmodellen. En fiks lille bil. Selvom jeg købte den brugt, skulle jeg lægge 5000 kroner for den. Det var mange penge dengang. Problemet var bare, at den også skulle repareres for 5000 kroner. Så jeg havde den ikke ret længe, før jeg udskiftede den med en Opel Kadett.

Foto: Shutterstock

- Hvilken bil har du været gladest for gennem årene?

- Jeg har haft en del biler, men jeg tænker tit tilbage på den Astro Van Chevrolet, jeg havde for år tilbage. En kæmpe amerikanerbil og uden tvivl den mest komfortable, som jeg har haft. Det var lidt et impulskøb.

- Jeg havde et job i Ringkøbing og kørte gennem Silkeborg. På vejen kom jeg tilfældigvis forbi en bilforhandler, og dér stod den så. Den var vinrød, næsten bordeaux, og havde bløde veloursæder, så behagelige som sad man derhjemme i sofaen. Den måtte jeg bare have.

- Problemet var imidlertid, at jeg skulle på ferie til Gran Canaria, når mit job var slut, så den ferie blev mere eller mindre ødelagt, fordi jeg ikke tænkte på andet end bilen, der ventede på, at jeg hentede den, når vi landede i Danmark.

Foto: Mechanicalman87/flickr

- Hvorfor blev du så forelsket i netop den bil?

- Det var bare en lækker bil. Man sad virkelig godt og højt, så det var en helt anden køreoplevelse. Og så var den kæmpestor og rummelig, så jeg kunne have alt mit udstyr - højttalere, forstærkere og instrumenter - med uden problemer.

- Det sjove er, at jeg var med i ’Kender du typen?’ på det tidspunkt. Det var i 1998, og allerede i indkørslen blev jeg gættet. For som eksperterne sagde, så måtte der bo en udøvende musiker, hvis man havde behov for så stort et bagagerum.

- Hvad har du altid med på en køretur?

- En køletaske med madpakke, frugt og kold sodavand. Man ved aldrig, hvornår man kommer til at holde i kø.

- Hvad lytter du til, når du kører bil?

- Altid radio. Og altid enten P5 eller Limfjord Slager. De spiller dejlig musik.

- Har du overvejet at købe en elbil næste gang?

- Jeg har bestemt overvejet det for klimaet skyld, men når batteriernes rækkevidde ikke er bedre end i dag, så duer det ikke for mig. Det nytter ikke, at jeg skal indregne flere timer på at finde en ladestander og vente på, at bilen lader op. Så jeg venter.

- Og jeg ved godt, at man så kan købe en hybrid, men det er ikke det samme. Jeg havde faktisk en hybridbil i 1980’erne, som kørte på både benzin og gas. Det var en Volvo, og når den kom op i fart, kunne man trykke på en knap, og så rykkede det i bilen, når den skiftede til at køre på gas. Og det var smart, for gassen var meget billigere at køre på.

- Hvad er drømmebilen?

- Jeg kunne jo godt drømme mig tilbage til en Astro Van Chevrolet. Ellers har jeg luret lidt på den nye Mercedes C-klasse stationcar.

