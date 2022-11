Drop fordommene: Kinesiske biler har høj sikkerhed

Biler produceret i Kina har ikke altid været lig med sikkerhed på niveau med de standarder, vi normalt ser europæiske bilmærker levere.

Men kineserne har fået rettet op på den manglende sikkerhed, så mange af de nye bilmodeller, som er produceret i Kina, leverer flotte resultater i sikkerhedstest.

Det gælder også for det kinesiske elbilmærke BYD, som i den seneste Euro NCAP sikkerhedstest kører hjem med topkarakter i form af fem stjerner.

Resultatet viser, at BYD sikkerhedsmæssigt er på niveau med de bedste af konkurrenterne, lyder det fra FDM.

Organisationen peger også på, at de seneste års Euro NCAP-test har vist, at ’made in China’ ikke længere er lig med usikre biler. Tværtimod er sikkerheden for de fleste af de nye bilmærker i den absolut høje ende.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

PR-foto: BYD

BYD Atto 3 hedder elbilen, som sikrede fem stjerner til sikkerhedstesten, og mellemklasselbilen kommer på det danske marked i løbet af efteråret.

- BYD er et ambitiøst og spændende bilmærke, som vi nok skal komme til at møde ude på vejene, og deres Atto 3-model ser interessant ud herhjemme.

- I FDM har vi endnu til gode at teste bilen, men sikkerheden fejler tilsyneladende ikke noget, siger Søren W. Rasmussen, bilteknisk redaktør i FDM.

- Dykker man ned i de enkelte resultater, er de ganske vist set en smule bedre ved andre modeller, men samlet er der tale om en sikker bil, hvor alle sikkerhedssystemer er standard.

- Testen afslørede dog, at der var enkelte steder ved kollisionstesten, hvor bilen kan forbedres. Men det rokker ikke ved, at resultatet er til fem sikre stjerner, siger han videre.

Søren W. Rasmussen fra FDM ser frem til at teste BYD Atto 3-modellen. PR-foto

Europa godt med

Det er dog ikke kun de kinesiske bilproducenter, som leverer fine resultater i den seneste Euro NCAP-test.

Alt i alt har ni biler været til test hos det europæiske sikkerhedssamarbejde. Syv af bilerne scorer de maksimale fem stjerner, mens to må ’nøjes’ med fire stjerner.

Mercedes leverer selvfølgelig også sikkerhed i topklasse. PR-foto

Dertil kommer to såkaldte genberegninger af tidligere testede biler, begge til fem stjerner. Bedst af alle bilerne klarer den elektriske Mercedes-EQ EQE sig samlet set.

- Mercedes-EQ EQE er endnu et medlem i Mercedes’ elektriske EQ-familie og viser endnu en gang, at Mercedes er lig med god sikkerhed. Det er både bilens kollisionssikkerhed og dens sikkerhedssystemer, der imponerer.

- Vi har tidligere kritiseret bilproducenter for at sætte billigere og typisk mindre gode systemer i deres billigere modeller. Det går naturligvis ikke. Derfor vil vi holde øje med, om Mercedes’ gode systemer også finder vej i deres mindre modeller. Det forventer vi, siger Søren W. Rasmussen.

Sådan har de kinesiske biler klaret sig

Lynk & Co har samme kinesiske ejere som Volvo og Polestar. De har sat sikkerhed i højsædet. PR-foto

Dykker man ned i resultaterne fra Euro NCAPs sikkerhedstest hen over de seneste par år, viser resultaterne, at kinesiske bilproducenter bestemt har fået styr på sikkerheden.

Det gælder blandt andet bilmodellen Lynk & Co 01, som scorede topkarakter, da den blev sikkerhedstestet sidste år.

Bilmærket Lynk & Co er ejet af kinesiske Geely, som også ejer Volvo og Polestar, for hvem sikkerhed også er af stor betydning.

- Lynk & Co er et spændende nybrud i bilverdenen, som vi kommer til at se mere til. De har fra begyndelsen meldt ud, at sikkerhed skal være et afgørende parameter hos dem, og bilen fås kun med ét højt sikkerhedsniveau.

- Det er altså ikke noget, man hverken kan til- eller fravælge.

- Lynk & Co 01 er langt hen ad vejen identisk med Volvo XC40, og derfor har bilen ingen problemer med at køre alle fem stjerner i hus.

- Især kollisionssikkerheden er noget af det bedste, vi har set, og bilen scorer det til dato højeste resultat i den kategori i en Euro NCAP-test, lød det fra Søren W. Rasmussen om resultatet, da det blev offentliggjort.

En Polestar 2 er også en meget sikker model. PR-foto

Netop Polestar leverede også et topresultat, da elbilen Polestar 2 var til test i foråret 2021.

Her scorede elbilen, som bygges i Kina, nemlig det på den tid hidtil bedste samlede Euro NCAP-resultat, inden Tesla overgik resultatet med Model Y.

Foruden de to modeller har biler som Ora Funky Cat, WEY Coffee 01 og NIO ES8 også fået fem stjerner hos Euro NCAP, mens MG Marvel R fik fire stjerner, da bilmodellen blev sikkerhedstestet.

Sikreste bil nogensinde

Det er ganske enkelt imponerende, så god sikkerheden er i en Tesla model Y, lyder det fra FDM. PR-foto

Hvis sikkerhed er vigtigt for én, når man skal købe ny bil, skal man kigge mod USA for at finde den mest sikre nye bil.

Elbilproducenten Tesla leverede med Model Y så overbevisende resultat, da den elektriske SUV var til sikkerhedstest hos Euro NCAP, at resultatet blev det hidtil højeste samlede resultat i en Euro NCAP-test.

Samtidig scorede Tesla Model Y de højeste scorer nogensinde inden for kategorierne Voksensikkerhed og Sikkerhedsudstyr.

- Det er ganske enkelt imponerende, så god sikkerheden i Tesla Model Y er. Tesla har tidligere vist, at deres sikkerhed ligger i top, og Model Y er ingen undtagelse, lød det dengang fra Søren W. Rasmussen fra FDM om resultatet.

- Spørgsmålet er, om det kan gøres meget bedre. I hvert fald sætter Tesla igen standarden for høj sikkerhed, sagde han videre.



