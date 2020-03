Du kan få mange gode brugte familieflyttere til under 150.000 kr.

Godt med plads. Både til pakkenelliker og i økonomien. Det er noget, som mange børnefamilier går efter. Du skal dog ikke fortvivle, hvis budgettet kun hedder 120.000 kr.-150.000 kr.

Her er nemlig rigtig mange gode mellemklasse-stationcars. Det er biler, som typisk er tre-fire år gamle, og altså up to date endnu, selvom flere måske netop er blevet fornyet med en ny generation eller står lige over for dette til næste år.

Således kan du eksempelvis for cirka 120.000 kr. få en Peugeot 308 stationcar fra 2015 med 130 hk benzinmotor og 86.000 kørte km eller en Ford Focus stationcar fra samme årgang med 95 hk dieselmotor og 92.000 km på tælleren.

Se også: Toyota tilbagekalder millioner af biler: Motoren kan sætte ud

Det viser en gennemgang, som Jan Lang, der er markedsanalytiker på Bilbasen, har lavet. Det er biler, som fra nye måske har kostet omkring fra 200.000 kr.-270.000 kr., men som efter flere afgiftsomlægninger er faldet til ganske fornuftige priser.

- Mellemklassen er virkelig en slagmark for bilimportørernes kamp om markedsandele, og det er klart til forbrugernes fordel. Det er en klasse, hvor der både er firmabilkøbere og private købere i stort antal, så derfor er der rigtig mange fine køb efterfølgende på brugtbilmarkedet, siger Jan Lang.

- De to mindste bilklasser, altså mikro- og minibiler, henvender sig mest til private bilkøbere, men her kommer vi op i en bilklasse, hvor der er flere fronter at kæmpe på, da de også henvender sig til firmabilisterne. Det får man fordele af i forhold til udstyrsniveauet, siger han.

Samtidig nyder modellerne godt af, at mange på brugtmarkedet går efter høje crossovere og SUV’er som Nissan Qashqai, og på den front overser mere oplagte muligheder.

- Mange kigger mod biler som Nissan Qashqai, og mellemklassen står i skyggen af den fremstormende SUV-klasse. Men man skal huske på, at pladsforholdene generelt er meget bedre i en stationcar end i en SUV. Her får du rigtig meget bil for pengene.

- Du får både godt udstyrsniveau, plads, gode køreegenskaber og fin komfort, siger Jan Lang, der blandt andet fremhæver komforten i en stationcar som Kia Ceed SW og de præcise køreegenskaber i Ford Focus stationcar.

Peugeot 308 SW har i flere omgange været solgt til kampagnepris, og brugtpriserne er særdeles rimelige. Foto: Jens Overgaard

Se også: Hardcore i terrænet

Niveauet svinger fra mærke til mærke. Her ligger priserne på modeller som VW Golf Variant typisk højere end andre, mens man i den koreanske afdeling til gengæld kan spare penge ved at kigge mod en model som Hyundai i30 stationcar, som er den noget oversete søstermodel til Kia Ceed.

Netop Kia Ceed og Skoda Octavia er de modeller, som holder brugtpriserne bedst.

Jan Lang har fundet både benzin- og dieselbiler i sine eksempler med maks. 125.000 km på tælleren. Så burde man i de fleste tilfælde kunne knibe sig lige under det magiske tal på 200.000 km efter tre-fire års kørsel, som gør bilen sværere at sælge.

Hvad du går efter, afhænger af kørselsmønstret, men du skal typisk op på 20.000 km-25.000 km om året, for at diesel kan betale sig. Her er benzinbilerne ofte 5.000 kr.-7.000 kr. dyrere end dieselversionerne, fordi de er mere eftertragtede.

Se også: Sådan tjener tusindvis af bilejere på skjult trick

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Det skal du holde øje med

Kia Ceed SW er en af de modeller, som holder brugtprisen forholdsvis godt. Her kan der være penge at spare ved at kigge hen mod den mere oversete søstermodel, Hyundai i30 SW. Foto: Jens Overgaard

En børnefamilie slider på en bil. Derfor skal du holde øje med de ting, som du selv kunne tænkes at udsætte bilen for. Det kunne eksempelvis være småridser, pletter og slitage på interiør, men også belastede bagaksler og ophæng efter kørsel med læs på anhængertrækket.

Jan Lang, der er analytiker på Bilbasen, peger på, hvad man særligt skal holde øje med.

- Der kan for eksempel have været hunde i bilen, og så bliver der kørt mange kilometer i nogle af bilerne. Så man skal tjekke dem grundigt, siger han.

Selvom debatten om dieselbilernes fremtid jævnligt bølger, mener Jan Lang, at man trygt kan købe en bil med dieselmotor, hvis behovet er der. En forudsætning er dog, at det som minimum er en bil med en såkaldt euro 6-motor.

Han mener, at det er en motorgeneration, der renser luften så effektivt, at den ikke vil blive forbudt, og at der fremadrettet også vil være købere med stort kørselsbehov, som vil gå efter dieselbiler. Det er en effekt, som forstærkes af et faldende salg af nye dieselbiler.

- Jeg vil ubetinget anbefale euro 6 diesel, mens jeg får sværere og sværere ved at anbefale euro 5. Jeg forventer, at euro 6 bliver en skillelinje for, hvad man offentligt vil acceptere for dieselbiler, siger Jan Lang.

Biler med euro 6-dieselmotor kom typisk på markedet i 2014 eller 2015 alt efter mærke og model.

Du skal også være opmærksom på, at biltype og udstyr kan trække op eller ned. Hvis du kan nøjes med en hatchback, kan man således lægge en besparelse på 15.000 kr. oveni. Modsat er der flere og flere biler, der har automatgear. Et sådan koster typisk 10.000 kr. ekstra.

Eksempler Peugeot 308 1,2 e-THP 130 Active SW 5d, 3/2015, 86.000 km

Pris: 119.900 kr. VW Golf 1,6 TDI 110 Comfortline Variant. BMT, 7/2015, 122.000 km

Pris: 144.900 kr. Honda Civic 1,6 i-DTEC Comfort Tourer 5d, 1/2016, 101.000 km

Pris: 129.800 kr. Ford Focus 1,5 TDCI 95 Trend stc. 6/2015, 92.000 km

Pris: 119.900 kr. Kia Ceed 1,4 CVVT Limited SW, 8/2015, 98.000 km

Pris: 129.895 kr. Hyundai i30 1,6 CRDI 110 Active Plus CW, 6/2015, 94.000 km

Pris: 107.600 kr. Desuden er der stationcar-versionerne af Opel Astra, Renault Megane, Toyota Corolla, Skoda Octavia og Seat Leon.

Se også: Salget af nye biler falder