Ekstra mange gode nytårstilbud på biler i år

Der er store gevinster at hente, hvis man er på jagt efter en ny bil og er klar på en hurtig handel. Årets buket af nytårskure og tilbud fra importørerne bugner nemlig af store besparelser.

Hvis du synes, at der er ekstra mange nytårskure og kampagner i år, er det ikke tilfældigt. Der er nemlig usædvanligt mange tilbud, lyder vurderingen fra Jan Lang, som er analytiker ved Bilbasen.

- Jeg har ikke tidligere oplevet et lignende niveau af kampagner, og de er også startet på et tidligere tidspunkt end før. Jeg så allerede kampagnetilbud lang tid før nytår. Der har helt klart hobet sig biler op hos forhandlere og importører under og efter omlægningen af afgifterne, og det er godt for forbrugerne, siger Jan Lang.

Samtidig betyder afgiftsomlægningen med prissænkninger, at det igen også er blevet interessant at sælge de lidt dyrere biler til private. En af de bilimportører, som gør ekstra meget ud af kampagner op til nytår, er BMW.

- Vi har tidligere mest solgt biler til leasing. Men med de nye afgiftsomlægninger er priserne blevet mere interessante for de private købere, og det vil vi gerne lade dem komme til gode med yderligere prisnedsættelser. Derfor giver vi den hele armen i år, siger Mette Lolholm, der er pressechef hos BMW Danmark.

Hold hovedet koldt

Jan Lang peger på, at der virkelig er gode tilbud at gøre, fordi priserne i forvejen er rettet ned siden afgiftssænkningen. Mens nogle bilimportører satser på rene nedsættelser af de vejledende priser, har andre udstyrs-versioner tilmed store nedsættelser.

Som ved ethvert udsalg skal du dog tage nedsættelserne med et gran salt, og tjekke om ’førpriserne’ holder. Nogle af bilerne med de gode tilbud er udgående modeller eller nogle, som står over for et facelift, mens andre er helt nye.

- Det kan lyde fristende med en stor rabat. Men mange modeller er også blevet solgt med rabat tidligere, så hvis man skal være lidt kynisk, kan man stadig bede om yderligere rabat. Prisen er stadig et forhandlingsoplæg, og alt er til forhandling, siger Jan Lang.

Det for kan for eksempel være udstyr eller service. Jan Lang har modsat ikke set eksempler på, at for eksempel store rabatter har betydet, at prisen på en brugt byttebil er presset urealistisk langt ned.

Som altid gælder det dog om at holde hovedet koldt. Hvis man får præsenteret tilbud, hvor der er meget udstyr med i prisen, og dermed en stor besparelse, skal man vurdere, om det var noget, man ville have tilkøbt under normale omstændigheder.

- Man skal derfor gøre sig sine behov klart, siger Jan Lang.

Store nedsættelser

BMW er en af de importører, som reklamerer med de største nedsættelser. Det gælder bl.a. på den udgående 3-serie, hvor der er en besparelse på hele 183.305 kr. at hente på en 320d Touring aut. Executive. Det er dog prisen på bundlinjen, nemlig de 408.365 kr., som er vigtigst at hæfte sig ved. Den billigste 3.-serie sedan starter fra 385.000 kr.

Men der er også store nedsættelser på en række andre modeller. For eks. koster en 1-serie fra 278.000 kr., mens der ifølge importøren er 67.000 kr. at spare på en 118i aut.

Hos Mercedes er man klar med en række kampagneudstyrsmodeller og specialpriser, som omfatter den udgående 180 i en diesel Final Edition-udgave til 299.000 kr. en CLA200 Coupé Urban til 359.000 kr. – til sammenligning starter CLA200 fra 435.000 kr. - samt en C200 Sedan Aut. Edition C Plus-udgave til 479.000 kr.

Hos Audi sælges en Avant Edition Plus 2.0 TFSI 190 HK på tilbud til små 400.000 kr., der har ekstraudstyr for 104.000 kr. med i prisen og en Audi Q3 Limited Edition 1.4 TFSI CoD 150 HK koster fra 325.000 kr og har også en masse ekstraudstyr.

Ford reklamerer med besparelser på op til 85.000 kr. på S-Max, Galaxy og Mondeo de to første weekender af året. Her kunne et hit for børnefamilien være Mondeo Titanium med 2,0 liters TDI-motor på 180 hk og Powershift automatgear, som er sat 81.000 kr. ned til godt 371.000 kr.

Hos Subaru er der prisnedsættelser på op til hele 90.000 kr. Således kan man få en Subaru Outback 2,5 Base til godt 410.000 kr. Også hos Toyota er der rabatter. Det er på visse Yaris hybridmodeller, hvor prisen sænkes 20.000 kr. så for eksempel en Yaris Hybrid H2 Premium koster 170.990 kr.

Opel begrænser sig til en enkelt model og har sat en udstyrsversion af Corsa 1,4 Enjoy med 90 hk ned med 28.000 kr. til 141.000 kr., mens der hos Honda er nedsættelser på op til 30.000 kr. på enkelte modeller, og Fiat har lagersalg på udvalgte Tipo-modeller med besparelser på over 25.000 kr.

Udstyr med ikøbet

I udstyrsafdelingen melder Peugeot stort ud. Mærket har gennem året haft kampagnemodeller med skiftende navne og ofte små justeringer i udstyret. Det gælder også nytårstilbuddene, som bl.a. omfatter en 208 Strike, der har udstyr for 30.000 kr. med i prisen til små 130.000 kr., uanset om det er en 82 hk benzinmotor eller en 100 hk diesel. På den dyrere 208 Allure Sky beløber ekstraudstyret sig til 60.000 kr.

Volkswagen holder forhandlernes årlige 'Købers Marked'. Her er der først og fremmest mere udstyr i form af DK-pakker med i prisen på visse Up og Golf-modeller og nedsættelser på Tiguan Track 1,4 DSG med firehjulstræk på 48.500 kr. for visse varianter, så firhjulstrækket følger med i prisen, der starter ved godt 388.000 kr. for en Comfortline.

Citroën har en række tilbud på leasing og udstyrsvarianter. Det gælder bl.a. en C1 til 1.600 kr. per måned med en udbetaling på 5.000 kr. og en C3 med 82 benzinmotor og ekstraudstyret Iconic til 2.000 kr. per måned med en udbetaling på 5.000 kr. Det en model, der sælges til kampagnepris med en 75 hk motor og Iconic-udstyret til 125.000 kr.

En C4 Cactus, der snart kommer i en faceliftet version med 100 hk dieselmotor, er sat 10.000 kr. ned til 150.000 kr., og for en merpris på 10.000 kr. får man udstyr for 50.000 kr. med i prisen. Den helt nye C3 Aircross sælges til 200.000 kr. med ekstraudstyr for 45.000 kr, og hvor man får benzin eller dieselmotor til samme pris.

En C4 Picasso og C4 Grand Picasso koster det samme med enten benzin- eller dieselmotor, og der er også udstyrskampagne på C4. På leasingsiden er der dog kun 10.000 årlige km med i prisen på C1-tilbuddet, mens der er 15.000 km med i C3’eren. Også Opel og Audi har nytårstilbud på leasing.

* * *

Nytårstilbud og kampagner

Kias kampagne omfatter modellerne Rio, Stonic, Ceed og Sportage, som du kan få ekstraudstyr til med store besparelser. Foto: Ebbe Sommerlund

Kampagne på privatleasing for Q2, Q3 og A4 og på prisen for de to sidstnævnte. Q2 kan leases fra 3.400 kr. per måned, mens en Audi A4 Avant Edition Plus 2.0 TFSI 190 HK koster fra små 400.000 kr. og har ekstraudstyr for 104.000 kr med i prisen, mens en Audi Q3 Limited Edition 1.4 TFSI CoD 150 HK koster fra 325.000 kr. inklusive en mængde ekstraudstyr.

Priserne på Q2 og A4 holder til juni måned, mens priserne på Q3 gælder, indtil den nye model kommer i andet halvår af 2018.

BMW: Store nedsættelser på en række modeller: Blandt andet på den udgående 3-serie, hvor der er en besparelse på hele 183.305 kr. at hente på en 320d Touring aut. Executive, mens der er 67.000 kr. spare på en 118i aut. Tilbuddene løber til udgangen af februar.

Citroën: En række tilbud på privatleasing og udstyrsvarianter. Det gælder bl.a. en C1 til 1.600 kr. per måned med en udbetaling på 5.000 kr. og en C3 med 82 benzinmotor og ekstraudstyret Iconic til 2.000 kr. per måned med en udbetaling på 5.000 kr.

En C4 Cactus, der snart kommer i en faceliftet version, med 100 hk dieselmotor er sat 10.000 kr ned til 150.000 kr., og mod en merpris på 10.000 kr. får man udstyr for 50.000 kr. med i prisen. Den helt nye C3 Aircross sælges til 200.000 kr. med ekstraudstyr for 45.000 kr.

Fiat: Fiat 500 Black/White Edition med ekstraudstyr, der giver en besparelse på 34.500 kr. Fiat 500X Popstar Edition med meget udstyr med i prisen. Lagersalg på udvalgte Tipo-modeller med besparelser på over 25.000 kr.

Kia: Besparelser på ekstraudstyr på 15.000-50.000 kr. som er med i prisen - alt efter model. Rio, Stonic, Ceed og Sportage er omfattet af kampagnen.

Ford: Besparelser på op til 85.000 kr. på S-Max, Galaxy og Mondeo de to første weekender af året. Et eksempel er Mondeo Titanium med 2,0 liters TDI-motor på 180 hk og Powershift automatgear, som er sat 81.000 kr. ned til godt 371.000 kr.

Honda: Nedsættelser på op til 30.000 kr. på enkelte modeller frem til slutningen af marts.

Hyundai: Frem til 14. januar kan i30 stationcar fås til samme pris som den femdørs version og man kan spare 15.000 kr. I10 Trend sælges med en rabat på 5.000 kr. I30 i Life-versionen og har sideløbende udstyr for 50.000 kr. til en merpris af 40.000 kr.

Mazda: Ved køb af ny bil 6. og 7. januar er der vinterdæk på aluminiumsfælge med i prisen. Kampagnetilbud på finansiering med rente på 0,99 pct.

Mercedes: Kampagneudstyrsmodeller og specialpriser, som omfatter den udgående 180 i en diesel Final Edition-udgave til 299.000 kr. en CLA200 Coupé Urban til 359.000 kr. samt en C200 Sedan aut. Edition C Plus-udgave til 479.000 kr. Priserne gælder indtil videre.

Nissan: Man kan vinde den bil, som man køber ved nytårskuren 6. -7. januar. Ved køb af en ny Nissan får man tilbehør med for 10.000 kr. Hvis modellen er en Qashqai, er prisen den samme, uanet om det er med benzin- eller dieselmotor, mens man i en X-trail får Xtronic automatgear med til samme pris som manuelt gear.

Opel: En udstyrsversion af Corsa 1,4 Enjoy med 90 hk er sat ned med 28.000 kr. til 141.000 kr., som gælder de første tre måneder af året. Tilbud på privatleasing af den nye Crossland X Enjoy med benzinmotor, hvor der er ekstra meget udstyr med i de første 110 biler. Leasingydelsen er her 2.445 per med en førstegangsydelse på 9.995 kr.

Peugeot: Kampagneudstyrsmodellerne omfatter bl.a. 208 og 308 - ekempelvis 208 Strike, der har udstyr for 30.000 kr. med i prisen til små 130.000 kr., uanset om det er en 82 hk benzinmotor eller en 100 hk diesel. På den dyrere 208 Allure Sky beløber ekstraudstyret sig til 60.000 kr. Kampagnerne gælder fra tre uger til et par måneder alt efter model – eller så længe lager haves.

Renault: To års fri service og vedligeholdelse på nye biler, der er købt i januar. (På nær Zoe og Twingo).

Skoda: Ekstraudstyr i 'Ice-varianter' af Citigo, Fabia samt Rapid og Rapid Spaceback, der hænger sammen med det kommende verdensmesterskab i ishockey i Herning.

Subaru: Subaru reklamerer med prisnedsættelser på op til hele 90.000 kr. Således kan man få en Subaru Outback 2,5 Base til godt 410.000 kr.

Suzuki: Finansiering med 0,99 pct. i rente.

Toyota: Rabatter i weekenden 6.-7. januar på visse Yaris hybridmodeller, hvor prisen sænkes 20.000 kr. så en Yaris Hybrid H2 Premium koster 170.990 kr. Der er 20 pct. rabat på originalt ekstraudstyr.

VW: Det årlige 'Købers Marked'. Mere udstyr i form af DK-pakker med i prisen på visse Up og Golf-modeller og nedsættelser på Tiguan Track 1,4 DSG med firehjulstræk på 48.500 kr. for visse varianter, så firhjulstrækket følger med i prisen, der starter ved godt 388.000 kr.