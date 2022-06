Elbiler: Hvor skal ladeporten sidde?

Der er adskillige forskellige placeringer af ladeporten på nutidens mange elbiler. Og der er fordele og ulemper ved det fleste. Vi samler op på dem her

De mange nye grønne biler på markedet har det til fælles, at de kører på strøm. Men der er stor forskel på, hvor på bilen ladeporten sidder, og det kan være godt at være opmærksom på, når man vælger sin nye elbil.

Sådan siger Mads Aarup, ingeniørforeningen IDAs ekspert i elbiler og batteriteknologi og talsmand for Forenede Danske Elbilister (FDEL).

- Man skal købe den elbil, der passer bedst til ens behov. Ladeportens placering vænner man sig til, men særligt i forbindelse med hjemmeladning er førersiden at foretrække, forklarer han.

Ifølge Mads Aarup er der forskellige forklaringer på, hvorfor nogle ladestik sidder foran, andre bagi og nogle på højre eller venstre side.

- Tyske elbiler har - eller havde ofte - ladestikket bagest i højre side ligesom tankdækslet i deres biler.

- Ved at stå i rabatten beskyttes føreren mod at blive kørt ned af en lastbil, når man er løbet tør og står på en mørk landevej og fylder reservedunken på. Ladestikket i højre side er fint i forbindelse med kantstensopladning, hvor man parkerer på langs, siger han.

Det er mest praktisk at have ladeporten i venstre side, siger Mads Aarup. Arkivfoto: Mikkel Hørlyck

Ulempen ved højre side er, at det er længst væk fra førersiden og dermed umådeligt upraktisk i det daglige.

- Derfor har de fleste elbiler anbragt ladestikket i førersiden, det vil sige i venstre side.

- Da elbiler lades oftere, end traditionelle biler tankes, er det den foretrukne placering og gør for eksempel hjemmeladning lettere, forklarer Mads Aarup og uddyber, at placeringen foran også er relativt tæt på førerdøren og god, særligt i forbindelse med kantstensopladning, hvor man parkerer på tværs af kørebanen.

Ikke så afgørende

Hos organisationen Dansk E-Mobilitet følger direktør John Dyrby Paulsen også med i bilproducenternes placering af ladestikket.

Han ser det sådan, at udgangspunktet for de første elbiler nok på den ene side var en arv fra fossilbilerne, hvor benzindækslet ofte sidder bagerst på førersiden i bilen.

- På den anden side er det i nogle situationer lettere at have stikket siddende foran på bilen eller på siden af forenden, når man lader derhjemme, hvor ladestanderen ofte sidder på en husmur eller i en garage, siger han.

Laderplaceringen bagerst på førersiden i bilen er en arv fra fossilbilerne og ikke altid mest hensigtsmæssig, forklarer John Dyrby Paulsen. Arkivfoto: Stine Bidstrup

Ifølge John Dyrby Paulsen bør det være et element i de flestes valg af elbil, om ladeporten sidder hensigtsmæssigt i forhold til køberens muligheder for at lade bilen op.

- Hvis der mest anvendes kantstensladning, vil en placering af ladeporten i passagersiden ofte være at foretrække, mens det i de flest andre tilfælde ikke er så afgørende, siger direktøren.

På Aalborg Universitet ser professor Jakob Stoustrup placeringen af laderen som et rent designvalg foretaget af bilfabrikkens designere.

- Designvalget kan være afhængigt af tekniske forhold, æstetiske forhold, eller kulturelle forhold, siger han og fortsætter:

- For eksempel sidder ladeporten bagerst på en Tesla. Tesla er en amerikansk bil, og i USA anbefaler myndighederne generelt, at man så vidt muligt bakker ind ved parkering af sikkerhedsgrunde. Bilen er altså designet i overensstemmelse med denne kultur, forklarer Jakob Stoustrup.

Arkivfoto: Ernst Van Norde

Næste skridt

På spørgsmålet om, hvilke tendenser der kommer til at præge elbilområdet i de kommende år, vil Aalborg-professoren især fremhæve, at det kan forventes, at der kommer ladestationer med stadigt stigende effekt.

- Det har den fordel for brugeren, at ladetiden bliver mindre, påpeger han.

- Derudover kan man forvente eller håbe, at roaming-aftaler bliver rullet ud i hele verden, så man med et enkelt ladeabonnement kan lade på alle ladestandere.

- Alternativt ville det virke, hvis man kunne lade helt uden aftale, for eksempel ved hjælp af sin mobil, siger Jakob Stoustrup og nævner, at dette er allerede ved at finde udbredelse.

- Det allermest vigtige er selvfølgelig tilgængeligheden af ladestationer. Der opleves allerede ventetider til ladning, og det ser ikke ud til, at ladenettet udbygges i helt samme takt, som det jævnt stigende salg af elbiler, siger han.

Induktiv ladning, altså ladning uden kabler, ligger mindst et par år ude i fremtiden, siger Mads Aarup. Arkivfoto: Niels Friis

Intelligent ladning

Tilbage hos Mads Aarup bemærker han - på spørgsmålet om den kommende tids tendenser - i øjeblikket en konsolidering i markedet for elbiler.

- Udviklingen sker derfor især i, hvor hurtigt der kan lades op, og hvor længe de kan lade med den maksimale effekt. Mange kan lade med 125-150 kW, og enkelte elbiler kan lade med over 200 kW.

- Men ofte lader elbilerne kun med den maksimale effekt i kort tid. Derfor er det vigtige nu, at bilerne kan lade med høj effekt, for eksempel 200 kW, og at de gør det hele vejen op, til batteriet er ladet 80 procent op, forklarer han.

Et andet område, hvor der sker meget i øjeblikket, er ifølge Mads Aarup udviklingen af intelligent ladning, hvor laderen i samspil med bilen giver stadig flere mulighed for at oplade bilen intelligent i forhold til eksempelvis strømpris og grøn strøm.

- Der har været en del debat de senere år om induktiv ladning, altså ladning uden kabel, men sådanne løsninger ligger formentlig en del år ude i fremtiden. Det er teknisk muligt at oplade uden kabler, men energitabet er meget stort, og der er tillige en række sikkerhedsmæssige udfordringer, som også skal løses, siger eksperten.

Han tror derimod på, at der kommer til at ske en del med hensyn til praktiske løsninger for kantstensladning.

- Særligt i de områder, hvor der er en lille inventarzone, det vil sige meget lidt plads mellem fortov og vej, slutter Mads Aarup.

Hvor sidder laderen?

Arkivfoto: Jens Overgaard

Der er en vedvarende debat om, hvorvidt en placering i førersiden kontra i passagersiden er bedst.

For en placering i førersiden taler, at føreren har lettere adgang til ladeporten og ladekablet, mens placeringen i passagersiden er en klar fordel i forhold til kantstensopladning, hvor der næsten altid parkeres i kørselsretningen, og ladeporten dermed er tættest på ladestanderen.

Nogle producenter foretrækker stadig en placering i fronten, men ulempen ved denne placering er, at sikkerheden taler for, at opladning, der ikke sker som kantstensopladning, sker i P-båse.

Her er sikkerheden størst, hvis parkeringen sker ved at bakke ind i båsen, og det vil ikke være praktisk ved ladeporten i fronten.

Arkivfoto: Laura Krogh

En ladeport i fronten kan være en fordel, hvis der ikke kan bakkes op/ind til en ladestander, men det vil sjældent være tilfældet.

En placering af ladeporten bagpå er valgt af nogle producenter, men altid i én af siderne, så ladeporten og kablet ikke sidder i vejen for adgangen til bagagerummet.

Kilde: Dansk E-Mobilitet



