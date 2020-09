Elbiler: Spring køen over og spar penge ved at importere fra Tyskland

Der kan være mange penge at spare ved at importere en brugt elbil fra Tyskland. Men der er også ting, som du skal være opmærksom på

Hvis du drømmer om en elbil, men gerne vil springe en evt. kø hos bilfabrikken over eller spare penge, findes der en genvej, som hedder import af brugt elbil.

Den er der fortsat flere, som får øjnene op for. Det oplever Jens Peter Larsen, som er adm. direktør for QuickImport, der har specialiseret sig i sagsbehandling og vurdering af importbiler.

Han har de seneste par måneder set en stigning af danskere, som vil importere en brugt elbil og behandler nu to-fem elektriske importbiler om dagen. BMW i3, VW e-Golf og Tesla Model 3 er de mest eftertragtede. Men også dyrere Mercedes EQC og Audi e-tron er der efterspørgsel på.

Her er der ifølge Jens Peter Larsen 20.000-50.000 kr. at spare ved at importere de tre mest populære modeller, mens det kan være op til 100.000 kr. på de dyreste brugte elbiler.

Jens Peter Larsen fra Quickimport er ekspert i importbiler. Foto: PR

Der er flere årsager til besparelserne. For det første er momsen på elbiler i Tyskland pt. sat ned fra 19 procent til 16 procent, så man sparer differencen mellem 16 procent og den danske moms på 25 procent.

Ifølge QuickImport vil man alene på grund af momsen på en Audi e-tron eller en dyrere Tesla kunne spare 30.000-50.000 kr., mens der er 20.000-50.000 kr. at spare på avancen. En tysk forhandlers avance er nemlig typisk langt mindre end en dansk forhandlers. Men det afhænger også af, hvad bilen er købt til i Tyskland.

Audi e-tron 55 kan hentes hjem med en besparelse på mere end 120.000 kr. Foto: Audi

Bilen skal dog være ældre end seks måneder fra 1. registreringsdato og have kørt mere end 6.000 km, så slipper man for at betale moms i Danmark og skal udelukkende betale momsen i Tyskland.

Eksempler er en VW e-Golf fra 2019 med 12.000 km på tælleren, som kan hentes hjem for 195.700 kr., hvilket er 19.100 kr. mindre end forhandlerprisen, mens en BMW i3 S fra 2019 med 20.000 kørte km samt læderindtræk og navigation koster 231.600 kr., hvilket er en besparelse på 58.000 kr.

Der er f.eks. en snes tusinde kr. at spare på en VW e-Golf fra 2019 ved import fra Tyskland. Foto: VW

Man skal selv finde og købe bilen i Tyskland, som skal fragtes til Danmark. Herefter kan et firma som QuickImport tage over med vurdering, toldsyn og sagsbehandling.

- Vi rådgiver altid vores kunder til at starte med at få en bindende forhåndsvurdering fra os. Det skyldes, at der kan være faldgruber, som f.eks. moms på biler i Danmark.

- Derfor er det altid en fordel at få en fagmand til at se annoncen igennem, inden du kaster dig ud i at hente en elbil i udlandet, siger Jens Peter Larsen.

Han anbefaler at købe biler så nye som muligt, gerne omkring de seks måneder, så er der fortsat lang nyvognsgaranti, hvilket er en fordel, hvis noget skal behandles under garantien.

Her oplever Jens Peter Larsen, at det foregår meget gelinde hos Tesla frem for hos et mere traditionelt bilfirma som Audi.

Han anbefaler i alle tilfælde, at man får opdateret softwaren hos en autoriseret forhandler.

Eksperter: Få betænkeligheder ved brugt-import

Mercedes EQC er en af de dyrere biler, den kan fås med en besparelse på over 110.000 kr. Foto: Mercedes

Der er ikke de store betænkeligheder omkring import af en brugt elbil hos to eksperter, vi har talt med.

Jan Lang, som er analytiker på Bilbasen, konstaterer, at de brugte elbiler har nogle af de korteste liggetider, så der er en stor efterspørgsel.

- Jeg ser ikke noget problem i at købe en brugt, importeret elbil. Gå efter de nyeste modeller med de længste rækkevidder, korteste ladetider og varmepumpe, helt på samme måde som hvis man ville have købe brugt elbil i Danmark, siger Jan Lang.

Det er typisk fra omkring 2019, at bilerne får bedre egenskaber. Sædevarme og varmepumpe forebygger dræn af batteriet på kolde dage. Det er der nemlig en række modeller, som bl.a. VW e-Golf og Kia e-Niro, der ikke har sydpå.

Kia e-Niro 64kW kan fås med en besparelse på næsten 45.000 kr. Foto: Jens Overgaard

Jens Peter Larsen fra QuickImport peger dog på, at man skal holde sig fra modeller, der er importeret fra USA, da de kan være meget svære at få godkendt til dansk brug.

Få også altid det originale COC-dokumentet (Certificate of Conformity), der omfatter typegodkendelsen. Penge til sælgeren skal altid overføres med en bankoverførsel, det giver bedst dokumentation.

Konventionelle tyske brugte biler kan have speedometer-spoling. Men det har ingen, vi har talt med, oplevet med elbiler.

