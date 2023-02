Elbilister er blevet natteravne

Billig opladning: Ejere af elbiler er blevet bedre til at lade om natten til fordel for pengepungen og netværket. Men potentialet er større endnu

Kører du elbil, har du måske fundet det, som elselskabet Radius Elnet kalder for en ’fidus’. Der er nmelig god fornuft i, at elbilister lader deres firehjulede om natten - både for deres egen økonomi og for forbruget af strøm.

En ny analyse fra Radius Elnet viser nemlig, at mange elbilsejere vælger at lade om natten, hvor elnettet er mindre belastet. Det har den fordel, at priserne er betydeligt lavere i forhold til mellem kl. 17-21, hvor strømmen er allerdyrest.

Det oplyser Radius i en pressemeddelelse.

Radius Elnet ejer og driver elnettet i Storkøbenhavn, Nordsjælland og dele af Midtsjælland, og selskabet har kigget på forbrugsmønstre hos 16.000 elbilsejere i januar 2022 og januar 2023.

- Det fremgår sort på hvidt af vores data, at mange elbilister har fanget, at elprisen er høj fra 17-21 og lav om natten, og at det derfor er smart at elbilen lader op, når vi andre sover. Men der er stadig en del, som lader bilen op i den periode, hvor myldretiden på elnettet er størst, og hvor strømmen er dyrest, siger Jens Fossar Madsen, adm. direktør i Radius Elnet, i pressemeddelelsen.

Arkivfoto: Getty Creative

Steget markant

De overordnede tendenser i Radius Elnets analyse peger på især to ting. For det første er forbruget til opladning sidst på eftermiddagen og først på aftenen faldet. For det andet er forbruget til opladning om natten til gengæld steget markant.

Konkret betyder det, at hvor forbruget mellem kl. 17-21 i 2022 lå over gennemsnittet, så ligger det i 2023 under gennemsnittet. Og hvor elbilerne i januar 2022 havde den største opladning i tidsrummet fra kl. 22.00-01.00, så topper det nu i perioden mellem kl. 00.00-04.00, hvor elprisen er lavest.

Hos Radius Elnet peger de på, at baggrunden for de ændrede forbrugsmønstre, er, at der inden for det seneste år, er udviklet bedre apps, som gør det lettere at indstille, hvornår bilen skal lades op. Dermed behøver man ikke at gøre noget aktivt.

- Det er blevet markant lettere at bruge strømmen med fornuft, fordi det nu er muligt for størstedelen af elbilsejerne på forhånd at indstille opladningen til tidspunkter på døgnet, hvor de selv ligger og sover. Og man kan sagtens sætte laderen i elbilen, når man kommer hjem fra arbejde, uden at den med det samme begynder at bruge strøm, siger Jens Fossar Madsen.

Arkivfoto: Niels Friis

Så meget sparer man

Foruden at opladning af elbilen om natten er med til at reducere belastningen af elnettet i timerne med spidsbelastning, kan den enkelte elbilejer også spare penge på natte-ladningen.

Radius Elnet har regnet på, hvad forbrugsmønstret betyder rent økonomisk ud fra en stikprøve blandt 100 elbilsejere, der i snit har brugt knap 1000 kilowatt-timer i januar i år.

Den gennemsnitlige tarif, som er betalingen til elnetselskabet for transport af strøm, var 66 øre per kilowatt-time. Det svarer til 653 kroner for knap 1000 kilowatt-timer. Men prisen varierer markant. Hos den af de undersøgte kunder, der indrettede sig mest efter de varierende priser med høj opladning om natten, var den faktuelle tarif 38 øre per kilowatt-time. For januar bliver det samlet 379 kroner.

De elbilsejere i undersøgelsen, der har mindst prisfokus og lader uden skelen til tidspunkt og priser, betaler en gennemsnitstarif på 112 øre per kilowatt-time. Så lyder januar-regningen på 1100 kroner. Det vil sige en forskel på mere end 700 kroner. Oveni skal lægges, at markedsprisen også typisk er lavere om natten, med mindre man har en fastprisaftale.

- Heldigvis vil danskerne generelt gerne spare på energien og optimere deres forbrug. Det er godt for den enkeltes økonomi, for samfundet og for elnettet, der bliver mindre belastet i perioder, hvor forbruget traditionelt er størst, siger Jens Fossar Madsen.

FDM: - Det er win-win

Arkivfoto: Getty Images

Hos bilejerorganisationen FDM glæder de sig over, at bilejere i stigende grad lader om natten.

- Hos FDM er vi glade for, at elbilsejerne er blevet opmærksomme på, at de høje tariffer gør strømmen dyr mellem kl. 17-21, og at det omvendt er blevet meget billigere om natten, samt at de rent faktisk flytter meget af deres forbrug. Elbilsejerne bruger jo ret meget strøm på kort tid, så det er godt for elnettet, når forbruget spredes ud over døgnet.

- Dernæst er elbilsejerne med til at sikre grøn omstilling ved at bruge strømmen om natten, hvor den typisk er billigst og grønnest, siger Ilyas Dogru, som er chefkonsulent i FDM, i pressemeddelelsen.

PR-foto

FDM understreger, at de sammen med netselskaberne i Danmark fortsat vil arbejde for, at nuværende og kommende elbilsejere oplader fleksibelt og bidrager til den grønne omstilling.

- Elbilerne vælter ud på de danske veje, og en øget bevidsthed om lademønstre og muligheden for at spare penge kan styrke forsyningssikkerheden og mindske vores afhængighed af fossile brændsler. Det er perspektivet, og det er en win-win situation for alle, siger Ilyas Dogru.



