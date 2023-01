Savner Porschen: En fejl resulterede i, at komiker Uffe Holm fik konfiskeret kørekortet. Så han måtte sælge sin bil, for den havde han jo ikke brug for

- Kan du lide at køre bil?

- Det må man sige. Endda så meget, at jeg i flere år havde racerlicens. Den slags skal fornyes jævnligt, så det har jeg ikke mere.

- I dag er det kun privat kørsel, men da jeg havde, kørte jeg tit på de forskellige racerbaner i Danmark og Sverige, og syntes også, det var skidesjovt.

- Hvad er køreglæde for dig?

- At jeg har tiden helt for mig selv og kan tage tingene i mit helt eget tempo. Jeg kører også 60.000 kilometer om året, så det bliver til en del, men nok ikke så underligt, for skal jeg for eksempel til Skagen og optræde, foretrækker jeg at køre hele vejen over Fyn og nedenom i stedet for at tage færgen.

- Og det rører mig overhovedet ikke, hvis jeg så skal køre hjem samme dag.

- Hvilken bil var din første?

- Jeg havde en Renault Clio Sport med en 1.4-liters motor. Den var til at betale, sporty og rap. Den opfyldte alle kriterier, jeg havde til en bil i 1994.

- Og så havde den centrallås, så man kunne låse med nøglen, og kom med alufælge og ikke bare hjulkapsler. Det var virkelig fedt.

- Hvor mange biler har du haft gennem tiden?

- Jeg aner det ikke, for jeg har ikke haft dem så længe. Måske omkring 25-30 biler. Men jeg har så altid købt dem, når de har kørt de første 25.000 kilometer, så prisen er derefter. Ellers gør det for ondt, hvor meget sådan en helt ny bil falder i pris.

- Er der en, du fortryder, du ikke har længere?

- Jeg havde en BMW M3, jeg var ret glad for, og så begræder jeg stadig, hvordan jeg måtte opgive min sidste Porsche 911 Carrera S fra 2012.

- Hvad skete der med den?

- Det var en skrækkelig historie. For tre år siden blev jeg hevet i retten, fordi jeg havde fået for mange klip i kørekortet, og fik frataget kortet i et år.

- I mellemtiden var der ingen grund til at have min bil, så jeg solgte den. Da året så var gået, får jeg at vide, at der var sket en fejl, og at jeg slet ikke skulle have haft frataget kortet til at begynde med, fordi det ene klip var forældet og ikke skulle have talt med.

- Det kunne have sparet mig for mange grimme beskeder fra folk.

- Hvordan fik du klippet?

- Jeg kørte 10 km/t. for hurtigt på en strækning. Og det skal man selvfølgelig heller ikke, men når man som jeg kører 60.000 kilometer om året, kan man nemt blive lidt fartbilnd på de strækninger, man kender ud og ind.

- Fik du så dit kort igen?

- Det kan du tro, og det kunne kun gå for langsomt. Derfor generhvervede jeg kortet på 26 timer.

- Hvordan gør man det?

- Dagen efter at jeg kunne generhverve det, det var en tirsdag morgen, tog jeg teoriprøven uden fejl, og onsdag klokken 10 gik jeg op til køreprøve og bestod.

- Men da kortet så kom, var der også en kæmpe fejl på det. For de havde ikke fået krydset ‘bil’ af bagpå, så det gjaldt ikke til bil - kun til knallert og traktor.

- Hvordan klarede du dig med at komme rundt i det år, du ikke kunne køre?

- Jeg fik kørt rigtig meget med offentlig transport. Det var til gengæld virkelig bøvlet i længden.

- Jeg går ud fra, du så skulle ud at have en ny bil, da du måtte køre igen?

- Det skulle jeg. Valget faldt på en Tesla 3, fordi den ville min hustru gerne have. Normalt er det mig derhjemme, der bestemmer alt med hjul på - uanset om det er en Weber-grill eller en trillebør, men den her ville hun bestemme.

- Så vi har en Tesla til hende og så en Volvo V60 Stationcar til mig. Når jeg skal køre langt, gider jeg ikke lade op tre gange på vejen.



