Få dæktryksmåler i den ældre bil

Det er ikke kun ejere af nyere biler, som kan køre afsted med visheden om, at der er en alarm, som reagerer, hvis du kører over et søm, og lufttrykket falder i et af de fire dæk.

Det er også muligt at eftermontere dæktryksmålere. De såkaldte TPMS-målere er typisk bygget op, så man køber fire sensor-ventiler med indbyggede målere, der sættes sammen med dækkenes ventiler.

De sender så et signal til en modtager, der for eksempel kan være monteret i strømudtaget fra bilens cigartænder, hvor man kan se trykket for hvert dæk i et lille display eller får en akustisk lyd, hvis trykket falder.

Det er udstyr, som bl.a. kan købes hos tilbehørsbutikkerne. Vi fandt således et sæt dæktryksovervågning fra Raze hos T. Hansen nedsat til 499 kr., mens 24shop.dk har en dæktryksmåler med Bluetooth til 599 kr., og Conradelektronik.dk har en dæktryksovervågning til 1590 kr.

De mere avancerede og mere præcise systemer, som i denne Mercedes E-klasse, fungerer med signaler fra en sender i ventilerne. Foto: Jens Overgaard

Man skal være opmærksom på, at det i mange tilfælde er lidt bøvlet, og man får heller ikke visningerne af trykket frem i sit instrumenthus. Samtidig kan der være store udfordringer ved at købe målere på nettet eller i udlandet. Her er der mere sikkerhed for, at det fungerer ved køb hos professionelle værksteder eller dækcentre.

Det kan være et alternativ, hvis man har en bil, der er ældre end efteråret 2014, hvor det blev lovpligtigt. Men du skal dog ikke regne med, at det er så præcist som de integrerede systemer, der går til en central enhed, lyder det fra Tom Westersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM.

- Men det kan have en funktion. Hvis systemet giver en fejlmelding om trykfald i et af dækkene, som alligevel viser sig at være ok, er der ikke sket den store skade. Men hvis det derimod kan hjælpe med at vise, at luften siver fra et dæk, så kan det kan have en trafiksikkerhedsmæssig funktion.

- For hvis man f.eks. kører med et halvfladt dæk, kan det risikere at blive så varmt, at det eksploderer, siger Tom Westersø Larsen.

Det er en god idé at tage føleren med ud til fælgen og se, hvor den skal sidde. Det handler om, hvorvidt den kan være der i forhold til fælgen og en evt. hjulkapsel, men også om, hvor klodset det ser ud. Det er også en god idé at tjekke, om det er muligt at aflæse det display, der sidder i f.eks. cigartænderstikket.

Dæktrykssensorer Biler fra VW-koncernen har typisk indirekte TPMS-målere, der måler på dækkenes omdrejningshastighed. Biler fra bl.a. Kia/Hyundai, Mercedes, BMW og mange flere har direkte dæktryksmålere, der fungerer via ventiler i dækkene.

Der findes to slags af integrerede såkaldte TPMS-systemer. Nemlig de direkte og de indirekte. Det er de indirekte, der gennem ABS-sensoren måler på rotationshastigheden hjulene imellem og giver en generel melding ved lavt dæktryk, mens de direkte måler på ventilen og viser trykket specifikt i hvert dæk.

Sensorerne på ventilerne koster typisk 450-650 kr. stk., alt efter om de er uoriginale eller originale.FDM får dog ikke mange henvendelser om problemer med TMPS-systemerne. Det er snarere fra folk, som vil koble dem fra.

I nogle tilfælde koster det nemlig 500-1000 kr. at få nulstillet bilens system, når der skiftes fra vinter- til sommerdæk og modsat. Og det er de irriterede over.

- Der er nogle, som ringer og siger: Nu har jeg skiftet til vinterdæk, og der er en lampe, som lyser, skal jeg gøre noget ved det? Og svaret er: Ja, for du kan ikke få synet en bil, hvis du kører rundt med en dæktrykslampe, der lyser. Det er simpelthen ikke lovligt, siger Tom Westersø Larsen.

Her er det vigtigt at være opmærksom på, at prisen for den mere avancerede nulstilling ofte ikke er med i de tilbud på hjulskift, som gives. Langt de fleste kan dog selv nulstille sensorerne på betjeningsmenuen i instrumentbordet.

Det gælder især, hvis du har indirekte måling som ved stort set alle modellerne fra VW-koncernen. I nogle tilfælde skal man trille en kort tur ved lav fart bagefter. De direkte TPMS-systemer kan ofte kalibreres efter skift af hjul ved at følge anvisningen i bilens instruktionsbog.

Tænk klogt og spar penge

Modeller fra VW-koncernen, som denne Golf VII, har typisk indirekte TPMS, der virker ved signaler om omdrejningshastigheden fra ABS-føleren. Foto: Jens Overgaard

Hvis du har en bil med integrerede dæktryksmålere i dækventilerne, kan det give udfordringer, når du f.eks. skifter fra vinter- til sommerdæk og modsat, køber et sæt nye fælge eller f.eks. vil have fælgene med til en anden bil.

Især hvis du har en bil med et system, der kræver særligt kodeværktøj hos værkstedet for at kunne nulstille og omkode dæksensorer og bil, så de passer til hinanden. Sensoren skal nemlig ’læres’ til bilen, alt efter hvilket system den er født med.

Nogle kan selv finde de nye dæk, andre skal man trykke på en knap for at nulstille, nogle skal have læst dem ind i bilens motorstyring, og andre skal til forhandleren.

Der er en række ting, som du skal være opmærksom på, lyder det fra Michael Rabjerg, salgschef hos Alcar Danmark, der er en af Danmarks største importører af fælge.

Især hvis du skal købe nye sensor-ventiler, der typisk koster fra 450-650 kr. stk., men som kan ende i 1250 kr. pr. stk. for specielle biler. Køb fra en af de fem-seks store, anerkendte leverandører, og gør det ved et dansk værksted eller dækcenter, som kan programmere dem til bilen på stedet, lyder rådene.

Hvis man køber for billigt på nettet, kan det give udfordringer, fordi de kan risikere ikke at kunne fungere sammen med bilen.

Det kan også være en god idé at investere i multiprogrammérbare sensorer, som kan kodes om og altså flyttes fra bil til bil, hvis man tager fælgene med. Her kan der være en idé i at ofre måske noget mere til sensorer og til programmering i første hug og så kun ofre én programmering senere, frem for to gange sensorer og programmering.

Hvis du køber en brugt bil, skal du også huske, at de små knapbatterier i hver sensor er indkapslede og ikke kan skiftes ud. De holder typisk tre-fem år og medfører, at hele sensoren skal skiftes ud frem for de ganske få kr. til batterier.

Michael Rabjerg mener, at de eftermonterede systemer på ældre biler kan fungere nogenlunde. Men det handler her, som alt andet, om kvalitet og pris. Her er anerkendte fabrikker som bl.a. Schraeder mere retvisende.

Man skal dog i alle tilfælde ikke skal forvente, at de er lige så præcise som integrerede fabriksmonterede.

