Få nye biloplevelser i efteråret

Coronavirussen har fået danskerne til at holde blikket på de lokale seværdigheder frem for ture på langfart.

Hvis du har bare en smule benzin i blodet, og måske historisk interesse, er der masser af muligheder for gode oplevelser på de mange bilmuseer herhjemme i løbet af efteråret.

De spreder sig lige fra de store flotte samlinger til de lokale steder drevet af ildsjæle med passion for bestemte mærker, og så er der nyere store og helt eksklusive bilhuse, som dog ofte sætter begrænsninger på besøg eller kræver en forhåndsaftale.

Vi giver en guidet tur og highlighter et par stykker inden for forskellige kategorier.

Egeskov Veteranmuseum på Egeskov Slot har en stor samling på 115 veteranbiler og fly fra 1800-tallet og frem til 1980. Her er også en udstilling af motorcykler, Puch-knallerter, politimotorcykler og cykler gennem tiden samt et afsnit om mennesker og mekanik fra 1860’erne til 1910.

Egeskov Slot har en stor samling af veteranbiler, og man kan også se udstillinger af motorcykler og endda Puch Maxi-knallerter. Foto: Egeskov Slot

Jysk Automobilmuseum i Gjern er et bilmuseum i den helt klassiske forstand. De 160 udstillede køretøjer spænder over 85 bilmærker fra 1900 til 1987. Her er hovedsageligt biler fra før 2. verdenskrig, som er museets rygrad, men der er også mange spændende og kendte efterkrigsbiler.

Her er bl.a. også teknikaliteter som en Wankel-motor fra en NSU Ro80, der er skåret delvist op, så man kan se, hvordan en rotationsmotor virker. Du kan også finde spændende historiske biler på Vestsjællands Bilmuseum og Bornholms Automobilmuseum.

Styret i det gamle Østtyskland og især sikkerhedstjenesten, Stasi, var glade for de forlængede Volvo’er som denne 760 GLE fra 1986, der kan ses på en Volvo-specialudstilling på Sommers Automobile Museum. Foto: Sommers Automobile Museum

Sommers Automobile Museum i Nærum er en klassiker, der har en stor udstilling med 60 køretøjer. Her er især engelske biler og i særdeleshed Jaguar med vægt på perioden fra 1930’erne til 1960’erne.

Her starter en specialudstilling med Volvo i slutningen af efterårsferien, nemlig 18. oktober.

Her er 29 biler, og man kan bl.a. se en forlænget Volvo 760 GLE fra 1980’erne, som har tilhørt den østtyske sikkerhedstjeneste, Stasi, museets egen ÖV4 fra 1927, som er fra samme år, Volvo startede og formentlig den ældste Volvo i verden.

Du finder også den sidste Amazon i Danmark og en lang række modeller frem til en 850 T5 R Herregårdsvogn fra 1994.

På VW & Retro Museum i Ulfborg viser ejerne, nemlig ægteparret Sussi og Carsten Andersen, samlingen på 20 biler i sit eget private museum. Du kan bl.a. se en VW-pickup fra 1967, som har været brandbil på B&O-fabrikken i Struer, en meget velholdt VW 1600 TL fra 1971 og den første Golf fra 1974.

På VW & Retro Museet i Ulfborg viser ildsjælene bag frem. Det gælder bl.a. Carsten Andersen, som har en VW-brandbil fra B&O-fabrikken i Struer under tag. Foto: VW & Retro Museum

I samme overskuelige størrelse finder du bl.a. også Skoda Museum Glamsbjerg, Vagns Saab Museum i Nordborg og Samsø Austin Museum.

I Den Gamle By i Aarhus kan du også se et komplet udstyret autoværksted og bilforhandler fra 1920’erne med værktøj, biler og salgsmateriale.

En automobilforretning fra 1927 kan besøges i Den Gamle By i Aarhus. Foto: Jens Overgaard

Danmarks Tekniske Museum i Hørsholm har en specialudstilling om elbiler. Udstillingen kommer omkring elbilens historie i Danmark, som bl.a. omfatter den legendariske Ellert og Hope Whisper, der kørte galt under præsentationen i Forum i 1983. Faktisk den selv samme bil.

Markant er også solcelle-hybridbilen Toria Connector, der med et specielt design forsøgte at give nye dimensioner på elbilen. Her kan man også se det univers af elbiler, som er på markedet, samt tråde til forhistorien.

Stormagasinet Illum havde i starten af dette århundrede således en elektrisk bil til at bringe varer ud med, mens postvæsenet omkring 1. verdenskrig indkøbte mange elbiler.

Under besættelsen blomstrede danske producenter af elektriske varevogne som Kramer og Zeuthen samt Jensen Elektrovogn, mens 80’erne og 90’erne bød på danske elbils drømme med Merrild M-car og Kewet.

Få overblikket Museer kan virke overvældende. Få overblikket ved at forberede dig hjemmefra og grundigt gennemgå hjemmesiderne for det enkelte museum, så er du bedre klædt på til at få mest muligt ud af turen

Hos Autogalleriet Herning er der mulighed for at se ejernes egne biler udstillet og nogle gange få en snak med dem. Det gælder også på flere andre gallerier i Danmark.

Grupper kan også komme på rundvisning hos Strøjer Samlingen på Fyn, der bl.a. byder på kongelige biler, James Bond-biler og Le Mans-racerbiler.

Hvis du er interesseret i de helt eksklusive superbiler, som de mest heftige Ferrari-, Porsche-, Mercedes- eller Rolls-Royce-modeller, kan man være heldig at spotte mange af de helt unikke af slagsen hos bl.a. My Garage i Vejle, Selected Cars Group i Middelfart og Formula Auto i Lyngby.

Der kan dog være begrænsninger på adgangen visse af stederne.

Hvis du har muligheden for at komme syd for grænsen, gemmer der sig oplevelser i Hamborg. Her finder du Automuseum Prototyp, der har fokus på tyske sports- og racerbiler, der er udviklet efter 2. verdenskrig. Teknik-interesserede kan også komme på guidet tur på Airbus-fabrikken ved lufthavnen.

