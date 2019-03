Få øjne i nakken

Der er få beslutninger, der er så uigenkaldelige, som når du sætter krydser i udstyrslisten ved køb af ny bil. Men fortvivl ikke, hvis du glemmer noget.

Nogle mangler kan der nemlig rettes op på. Det gælder for eksempel nyttigt sikkerhedsudstyr som bakkamera, der kan vise sig at være en fordel, når der skal bakkes med trailer eller parkeres ved ved den lokale købmand i ulvetimen.

Det er ikke tilfældigt, at bakkameraer efterhånden er blevet en naturlig del af de højere udstyrstrin hos mange nye bilmodeller og kan tilkøbes fra omkring 4000 til 5000 kroner til modeller i mellemklassen. Det er dog også muligt at købe et bakkamera og dertilhørende skærm til eftermontering for priser, der begynder fra omkring 500 kroner plus montering.

Der er stor forskel på såvel teknik og brugervenlighed som montering af kameraerne, så vi vil her guide dig igennem junglen til det rigtige køb.

Først og fremmest er der flere ting, der er vigtige at gøre sig klart før købet. Det understreger Henrik Fosgerau, der er indehaver af specialkamera.dk – en af Danmarks største kamerabutikker.

Han sælger i stor udstrækning til professionelle vognmænd med varevogne og lastbiler samt til friluftsfolk med en stor autocamper eller måske en heste- eller bådtrailer. Men der kommer også private forbi. De har typisk det til fælles, at de gerne vil have bedre overblik i dagligdagen.

- De private, som køber, er oftest ældre mennesker, eller folk som for eksempel har problemer med at dreje hovedet. Men det kan også være folk, der har købt en så stor bil, at de finder ud af, at det vil være en god idé at få hjælp med et kamera, siger Henrik Fosgerau.

Du skal blandt andet vurdere størrelsen på skærmen, og om forbindelsen mellem skærmen og kameraet skal være med ledning, trådløs analog eller trådløs digital.

Som udgangspunkt skal du gå uden om sæt med ledning og i stedet sigte efter en trådløs forbindelse og en skærm, som er på mindst fem tommer. Det kan være et omfattende arbejde at trække en ledning gennem bilen, mens skærmen skal være af en vis størrelse, for at du kan orientere dig.

De trådløse forbindelser fås både med analogt og digitalt signal. Sidstnævnte er mere stabilt, men kameraet og senderen fylder også mere. Ifølge Henrik Fosgerau virker det analoge signal lige så godt. Her kan dog være risiko for, at der kommer signalforstyrrelser fra for eksempel overvågningskameraer, mens rækkevidden ikke er så lang som med de digitale kameraer.

Nogle firmaer reklamerer også med infrarødt kamera, men for almindelige bilejere er det ikke påkrævet. Kameraerne er nemlig meget lysfølsomme og kan 'se' rimeligt ved bilens baklys, lyder det fra Henrik Fosgerau.

Selve kameraet kan typisk monteres på nummerpladerammen. Det skal dog have strøm, som hentes fra baklyset. Og her kan du blive nødt til at alliere dig med dit værksted for at få lavet tingene korrekt. Ledningsnettet på nyere biler kan nemlig være meget sensibelt.

I visse tilfælde kan det også være nødvendigt at bore hul i bagklappen for at trække ledningen igennem, og i så fald skal der afsættes en til to arbejdstimer på værkstedet. Montering af ledninger ligger her typisk på 600 til 1000 kroner i timen.

Det kan du få Kamera og skærm Er forbundet med en ledning: Fra 500 kroner

Er forbundet trådløst - analogt signal: 500 til 1500 kroner

Er forbundet trådløst - digitalt signal: Fra 1300 kroner

Er forbundet over nettet, hvor kameraet sender til en app på din telefon: Fra 1700 kroner

Er forbundet til navigationsanlæg eller indbygget skærm: Fra 500 kroner

Montering af kamera til strøm ved bagklap: En til to arbejdstimer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Brug din gamle skærm

Hvis du har en indbygget skærm i bilen eller måske et navigationsanlæg fra Garmin liggende, kan begge skærmtyper kobles op på et kamera.

Det kan gøres fra 500 kroner plus montering af kameraet, hvis det skal være uoriginalt. Det kan i visse tilfælde være væsentlig billigere end en originalmontering, men et originalt kamera kan til gengæld være bedre tilpasset.

En ny mulighed på markedet er et smartphone-baseret system. Her henter en app signalet fra kameraet og viser det på skærmen. Systemet koster typisk fra 1700 kroner plus montering af kameraet. Her skal du dog være opmærksom på, at telefonen er blokeret i manøvren.

Selv med nok så megen elektronik er det i sidste ende dig, som er ansvarlig. Ifølge Rådet for Sikker Trafik handler det om at orientere sig og bakke i små bevægelser. Bak gerne ind på en smal parkeringsplads, så du kører ud med snuden forrest.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tal med mekanikeren

Det kan være udfordrende at bygge elektronik på nyere biler. Derfor er det ifølge bilteknisk redaktør hos FDM, Søren W. Rasmussen, en god idé at vende tankerne med sagkundskaben, før man køber et bakkamera.

Bilistorganisationen oplever, at salget af bakkameraer fra FDM-shoppen især går til bilejere, der for eksempel kører med store campingvogne eller heste- og bådtrailere.

- Det kan være svært at finde et sæt, som passer helt til bilen. Det er derfor en god idé at rådføre sig med sin mekaniker og få en samlet pris, før man køber et sæt med bakkamera, siger Søren W. Rasmussen og tilføjer:

- Ledningerne og kameraet kan ikke altid helt tilpasses bilens design. Her kan man i stedet overveje at undersøge, hvad det koster at få eftermonteret et originalt sæt med bakkamera, eller måske alternativt parkeringssensorer, siger han.