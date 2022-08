Få testet elbilens batteri

Leverer batteriet i din elbil ikke, hvad du forventede? Har du en mistanke om, at noget er galt med batteriet?

Så har du indtil nu kun haft mulighed for at få testet batteriet hos bilmærkets egne værksteder, men med en ny service vil bilejerorganisationen FDM tilbyde ejere og potentielle købere af elbiler og plug-in hybrider muligheden for at få undersøgt standen på elbilens højvoltsbatteri.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

Hos FDM er målet med den nye test af batteriets tilstand at give større tryghed for ejere og købere af elbiler.

- Højvoltsbatteriet er en af de dyreste dele på en elbil. Derfor er det vigtigt, at det er i orden. Når batteriet med tiden bliver slidt og degraderet, får bilen en kortere rækkevidde.

- Vi kontaktes hver uge af elbilejere, der er i tvivl om, hvorvidt rækkevidden på deres bil er, som den skal være. Ofte oplever de, at rækkevidden bliver kortere, men de har indtil nu ikke haft mulighed for selv at måle det.

- Hidtil har mærkeværksteder været de eneste, der har kunnet fastslå batteriets tilstand, og her er beskeden oftest, at batteriet intet fejler, uden at forbrugeren har haft mulighed for at efterprøve det, siger Lone Otto, der er områdechef i Teknisk Rådgivning i FDM.

Foto: FDM

Inden køb

Hos FDM peger de på, at testen af højvoltsbatteriet kan bruges til situationer, hvor der opstår tvister med forhandlere eller værksteder.

- Testen er den eneste mulighed, man har, hvis en forhandler eller et værksted for eksempel afviser at udskifte et højvoltsbatteri på kapacitetsgarantien med henvisning til, at kapaciteten stadig er god nok, selvom man oplever, at bilens rækkevidde er blevet meget kortere ved fuld opladning.

- Her kan testen afgøre batteriets nuværende tilstand, og FDM kan rådgive i den konkrete sag, siger Lone Otto.

Også ved køb og salg af brugt elbil eller plugin-hybrid opfordrer FDM til, at testen indgår.

- Ligesom det er vigtigt, at man kender bilens øvrige stand, er det vores klare anbefaling, at man får foretaget en kapacitetstest af batteriet, inden man køber brugt. På den måde sikrer man sig, at batteriets kapacitet stadig er, som den skal være.

- Ellers risikerer man at stå med en mere eller mindre ubrugelig bil, der skal have skiftet batteri eller dele af batteriet. Det kan nemt koste i nærheden af 200.000 kr., påpeger Lone Otto.

