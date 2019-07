Får nej til stop for salg af benzinbiler

Det vil ikke være muligt for Danmark at forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler fra år 2030, som både den tidligere og nuværende regering ellers ønsker.

Det skriver Berlingske på baggrund af et brev sendt fra den polske EU-kommissær Elzbieta Bienkowska til Folketingets Europaudvalg.

Et sådant forbud er nemlig i strid med EU-lovgivning, skriver kommissæren.

- I henhold til gældende EU-typegodkendelseslovgivning er et fuldstændigt forbud mod markedsføring, import eller registrering af nye benzin- og dieselbiler i en medlemsstat ikke foreneligt med EU-lovgivningen, skriver Elzbieta Bienkowska til Europaudvalget.

Dermed kræver det selvsagt en ændring af EU-lovgivningen, hvis Danmark skal få lov til at indføre et sådant forbud. Og det kan blive ganske svært at nå til tiden.

Det mener i hvert fald professor i statskundskab ved Københavns Universitet Peter Nedergaard, der ser en deadline i 2030 som "optimistisk".

Ikke mindst, fordi Tyskland har meget store interesser i netop bilproduktion og lovgivningen for producenterne.

- Det er klart, at elbilområdet er et grænseoverskridende fænomen. Bilerne kører på tværs af landegrænser, og de produceres og sælges internt i hele EU. Derfor bliver området nødt til at blive reguleret på EU-plan.

- Spørgsmålet er så, hvordan reguleringen af elbilområdet skal gennemføres. Det er klart, at Tyskland som førende bilproducent har store interesser heri, siger han.

I samme brev opfordrer den polske kommissær dog til, at diskussionen tages op i ministerrådet. Det kan ske ved, at Danmark sender en forespørgsel til formandskabet i ministerrådet.

Hvorvidt regeringen ønsker det, har Berlingske ikke kunne få svar på.

Avisen har forsøgt at få en kommentar fra miljø- og fødevareministeren, Lea Wermelin (S), klima,- energi- og forsyningsministeren, Dan Jørgensen (S), samt transportminister Benny Engelbrecht (S) og klima- og energiordfører Anne Paulin (S).