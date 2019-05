Find den rigtige cykelholder

Der er mange muligheder for at få en eller flere cykler med på bilen, men der er stor forskel på priser og praktisk anvendelighed

Forårstids er cykeltid. Hvis den tohjulede i den anledning skal fragtes med bilen, er der en række muligheder i flere prisklasser, der spænder fra omkring 300 kroner til over 5000 kroner alt efter type, fabrikat og model.

Der er dog også stor forskel på, hvor praktiske løsningerne er. Det afhænger i høj grad af, om du køber en cykelholder, der kan monteres direkte på bagklappen, på tagskinner eller anhængertrækket, og hvorvidt du vælger saksegreb eller baseholder.

Valget afhænger af dit behov og pengepung, samt om bilen kan få anhængertræk på. Det er ikke tilfældet hos mange mikrobiler, men nogle – heriblandt VW Up – kan dog få en krog installeret, der udelukkende er beregnet til en cykelholder. Hos bilistorganisationen FDM er anbefalingen klar.

– Vi foretrækker en god holder på taget eller en baseholder på anhængertrækket, der har en vippefunktion, så du nemt kan komme i bagagerummet, frem for en holder på bagklappen. Det er en nødløsning. Men hvis man ikke har andre muligheder, så er det sådan, det er, konstaterer Peter Sahl, der er teknisk konsulent hos FDM.

De kendte sakseholdere til anhængertrækket, som kan fås til mellem 300 og 1500 kroner, fungerer fint. De har plads til to eller tre cykler, men kan altså give udfordringer med adgangen til bilen.

Til sammenligning koster en baseholder, der har plads til mellem to og otte cykler, fra 1200 til 5500 kroner. I begge tilfælde skal man lægge udgifter til anhængertræk og ledningsnet oveni, der koster fra 4000 til 5000 kroner, hvis det ikke er installeret.

Et sæt cykelholdere til montering på taget ligger fra omkring 1100 kroner inklusive tagbøjler. Men her kan der ifølge Peter Sahl også være udfordringer.

– Du skal gøre dig klart, om alle brugerne har kræfter til at løfte cyklerne op på taget. Og der er også risiko for at ridse bilen, siger FDM's tekniske konsulent.

Du skal samtidig være opmærksom på, at der er en begrænsning for, hvor mange kilo bilens tag og tagbøjlerne må bære. Tjek derfor bilens instruktionsbog og tagbøjlerne, inden du går på udkig efter en holder.

På taget er cyklen udelukkende sikret i bunden, og Peter Sahl foretrækker derfor en cykelholder, der er monteret på trækket. Det er mere stabilt, men det gør til gengæld køretøjet længere. Derfor skal du også her være opmærksom på at få fastgjort cyklerne ordentligt.

– Du skal være forberedt på, at der kan komme en penduleffekt, hvis du laver en undvigemanøvre, siger han.

Både tag- og anhængermonterede holdere giver mere luftmodstand. En montering på taget kan derfor give mellem 15 og 25 procent højere forbrug, og især motorvejsfart tærer. Hvis du skal på ferie i Sydeuropa, kan det derfor muligvis være billigere at leje cykler på stedet.

Hvis du kun skal transportere en cykel en gang imellem, kan sakseholderen være et bud, mens baseholderen, som beskytter bilen bedre mod at blive ridset, er god til længere stræk.

Husk i alle tilfælde lygtebom og en tredje nummerplade. Bilens registreringsnummer og lygter skal være tydelige, og du må ikke bruge den almindelige nummerplade. En lygtebom koster et par hundrede kroner, mens en tredje nummerplade koster 110 kroner. Den skal bestilles hos Motorstyrelsen mindst fire uger før turen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bagklapholder kræver omtanke

Hvis der ikke er andre muligheder, kan en holder på bagklappen være en løsning. Foto: Thule

Det kan lyde som en let og billig løsning at få cyklerne transporteret på en holder, som monteres direkte på bagklappen, klarer op til to cykler og koster mellem 300 og 1900 kroner. Det kan det også være. Men du skal alligevel gøre dig flere overvejelser.

Flere af de allerbilligste varianter er monteret med adskilte remme og dermed kroge, som skal gribe omkring bagklappen eller toppen af bagruden. Sådanne remme kan dog blafre ved høj fart, ligesom krogene kan lave ridser i bilens lak.

Holdere med faste metalarme i toppen kan også ridse, så vær opmærksom på, hvor isolerede de er. Du skal samtidig sikre dig, at holderen passer præcist til bilen.

Hvis nummerplade og lygter er dækkede, skal man stadig have en lygtebom. Det kræver montering af ledningsnet og en tredje nummerplade. Tjek også, om du kan leve med et mere begrænset udsyn gennem bagruden.

Hvis du skal have meget pik-pak med på en tur, kan din havetrailer også være et bud til transport af cykel. Her skal du dog være opmærksom på, om traileren er i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, især med hensyn til lygter og dæk.

Traileren har desuden den ulempe, at du er begrænset til en hastighed på 80 km/t., medmindre traileren er 'Tempo 100'-godkendt.