Firmabilister er - nogenlunde - klar på elbiler

Der var mange positive tilkendegivelser og visse forbehold for elbiler, da en jury med firmabilister var med til at kåre Audi Q4 40 e-tron til Årets Firmabil 2022 i et helt elektrisk felt

En firmabilist med mange km på vejene kan sagtens køre udelukkende på strøm - men bilen skal byde på lang rækkevidde og mulighed for at lade den hurtigt op tilstrækkeligt mange steder undervejs.

Sådan lyder meldingen fra Mathias Henningsen og Bo Pedersen. De er professionelle firmabilister og kører henholdsvis 60.000 km og 75.000 km om året.

Den ene har i forvejen en Tesla Model 3, mens den anden kører en mere klassisk Opel Insignia med dieselmotor.

De var samlet, da fagorganisationen Business Danmark og juryen bestående af syv professionelle firmabilister, en fysioterapeut samt to motorjournalister kårede Årets Firmabil 2022.

Det blev Audi Q 4-e tron, der vandt i et felt, som også bestod af Tesla Model Y, Polestar 2, VW ID.4., Skoda Enyaq iV, Volvo XC40 Recharge, KIA EV6, Hyundai Ioniq 5, MG Marvel R og Ford Mustang Mach E.

Bo Nielsen, 45 år, som er ansat ved Assa Abloy Opening Solutions, havde Skoda Enyaq iV med en rækkevidde på 517 km som favorit.

Han ville vælge Tesla Model Y, hvis han havde muligheden. Med en pris på en halv mio. kr. er den dog over budgettet, som er 400.000 kr. for mange firmabilister. Han fik øjnene op for elbilerne ved arrangementet.

- De nye elbiler er generelt utroligt lækre, og der er godt med plads og udstyr. Her har Skoda Enyaq iV et stort bagagerum, som jeg har brug for.

- Men minusserne er ladekapaciteten og rækkevidden, siger Bo Nielsen, som de fleste dage kører 200 km fra sit hjem i Aalborg, men hver anden uge skal langt rundt i det jyske.

- Mit kørselsbehov gennem Jylland kan ikke hænge sammen med Skoda’en og et Clever-abonnement. Så skulle jeg håbe på en ladestander ved kunderne eller lade halvvejs.

- Skulle jeg vælge en bil i dag, ville det være Tesla Y på grund af mærkets gode infrastruktur med ladestandere, siger Bo Nielsen, der står over for at skulle skifte firmabil til næste år.

Bo Nielsen har en klassisk dieselbil og kører 75.000 km om året. Hans næste firmabil bliver også dieseldrevet. Derefter skal det være en elbil. Foto: Jonas Ahlstrøm

Han er dog begrænset af, at hans leasingselskab siger, at det skal være diesel ved mere end 35.000 km årligt. I alle tilfælde vil han dog vente med el og vælge en dieselbil endnu en gang, før han går helt over til el.

- Det vil være optimalt med en elbil, som har en rækkevidde på 600-700 km, så kan jeg nå ud og hjem de fleste dage. Det vil nok passe, når jeg skal skifte igen, siger Bo Nielsen.

Mathias Henningsen, som er 29 år og ansat ved Still Danmark, er meget glad for sin Tesla Model 3, som han ikke mener giver nogen begrænsninger.

Han havde også den nye Tesla Model Y med en rækkevidde på 507 km som favorit - især på grund af ladestrukturen. Mathias Henningsen kører mest fra sit hjem i Aarhus og til afdelingen i Horsens eller hovedsædet i Kolding plus ture på tværs af landet.

Mathias Henningsen kører op mod 60.000 km årligt i sin Tesla. Det går ubesværet, og han er begejstret for mærkets ladenetværk. Foto: Jonas Ahlstrøm

Men der har også været lange ferieture i elbilen, f.eks. til Gardasøen. Han lader typisk op hjemme, mens der er en lader ved firmaet i Kolding og en på vej i Horsens.

- For mig er det meget nemmere, end da jeg havde en dieselbil. Jeg starter altid med en ’fuld tank’ hver dag, og jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været på en tankstation, siger Mathias Henningsen.

- Det fungerer til UG, og når jeg er på længere ture, kan bilen fortælle præcist, hvornår man skal lade for at få mest ud af det, siger Mathias Henningsen, som er begejstret for Teslas meget måde at styre ladestrukturen på.

- Det er en fordel, at Tesla er et firma, som er ‘in control’. Du kan altid stole på, at der er plads ved en ladestander, og at tingene virker med det samme, siger han.

Således kan man på Supercharges kun lade op til maksimalt 80 procent strøm, mens det koster en minutafgift at blive holdende med stikket i længere tid.

Dét mener firmabilisterne Christine Mie Christensen, 34 år. Favorit: Tesla Model Y - Jeg var indstillet på en plug-in-hybrid. Efter at have set elbilernes økonomi, kapacitet og opladning, ændrede jeg mening. Det tæller, at det økonomisk ikke er en begrænsning at køre mange årlige km. Frank Nielsen, 65 år. Favorit: BMW iX3 - Jeg har været imod elbiler, men er blevet tryg. De er gode alle sammen og for fremtiden. Ladestanderne er en udfordring. Jeg kører meget og vil ikke risikere at skulle vente længe, når andre lader op. Martin Nørlev, 35 år. Favorit: Audi Q4 e-tron og BMW iX3 - Jeg har været skeptisk over for elbiler. Det har været super interessant at få et indblik i både elbiler og mærker, jeg ikke kendte i forvejen. Elbilerne er hurtigere og mere rappe, end jeg regnede med. Anne Artmur, 46 år. Favorit: Audi Q4 e-tron - Jeg er vildt overrasket over, hvor hurtige elbilerne er. Jeg synes, at de kører meget ens - især når vi snakker om kørekomforten. Men så stikker elbilerne ud på nogle forskellige andre parametre. Annette Maktabi, 57 år. Favorit: BMW iX3 - Hvis man ser bort fra, hvordan man kan lade dem op, og der er strøm nok til det hele, så er jeg blevet meget imponeret over elbilerne. De er hurtige, meget støjsvage og lækre at køre rundt i. Vis mere Vis mindre

Derfor blev Audi Q4 e-tron Årets Firmabil

Audi Q4 40 e-tron vandt i et felt med en halv snes elbiler, hvor juryen var på hårdt arbejde med at teste og vurdere bilerne. Foto: Jonas Ahlstrøm

Der er mange grunde til, at det er en elektrisk SUV med fire ringe, som kan kalde sig Årets Firmabil 2022.

Sådan lyder meldingen fra juryen bag kåringen, der eksekveres af fagorganisationen Business Danmark og foregik på Fyn, hvor et hold af professionelle firmabilister, to motorjournalister og en fysioterapeut over to dage testede feltet på 11 elbiler.

Audi Q4 e-tron, som er den affekterede søstermodel til VW ID.4 og Skoda Enyaq iV, hentede bl.a. points for sin letkørthed, indbydende interiør og gode ergonomi og førerstilling bag rattet.

Men også pæn rækkevidde og lynladehastighed samt en rimelig grundpris trak op. Den vindende Audi Q4 Attitude 40 e-tron yder 204 hk og har en rækkevidde på 508 km, mens den kan lynlade med op til 125 kW.

Prisen kan dog også hurtigt løbe op, hvis man lader sig friste af ekstraudstyr.

Foto: Audi

Lars Bundgaard, der er formand for trafik- og vejpolitisk udvalg i Business Danmark, fortæller, hvad der trækker op ved vinderen.

- Det er en elektrisk bil, hvor der er styr på det overordnede klassiske, velordnede udtryk, som en Audi har. Både ude og inde.

- Her er en funktionel betjening med gode sæder og et godt rat samt en ligefrem betjening frem for et mere futuristisk design. Det betyder, at den er nem at sætte direkte sig ind i og køre med det samme, siger Lars Bundgaard.

Stig Holm, der er fysioterapeut og afdelingsleder for Human House i Kolding, som bl.a. rådgiver inden for ledelse og arbejdsmiljø, og er med i juryen, havde Q4 e-tron i toppen som bilen med den bedste indretning.

- Audi Q4 e-tron fungerer som en rigtig god arbejdsplads. Det er nemt at komme ind i bilen, der har en god og bred indstigning.

- Sæderne er nemme at indstille, og der er gode vulster og god lændestøtte i sæderne, samtidig kan sædebunden forlænges. Du skal dog indstille sædehøjde og lændestøtte manuelt.

- Men man sidder supergodt, og så er der et rigtig multifunktionsrat, der fungerer intuitivt godt og kan indstilles i alle retninger. Til en høj person som mig måtte det dog godt kunne justeres højere op.

- Samtidig er den centrale storskærm skråtstillet, så den virker, som om den er lavet til dig, siger Stig Holm.

