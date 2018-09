Flere danskere går efter det frie liv på fire hjul

Danskerne ser i stigende grad hen mod alternativer til de klassiske biltyper. Det gælder også for familiebilen, hvor flere er begyndt at vælge andet end en typisk stationcar, MVP eller crossover.

Det afspejler sig blandt andet i salgstallene for campingbussen Volkswagen California, der efter flere afgiftssænkninger er faldet drastisk i pris.

Umiddelbart efter sommerferien i år var der allerede solgt 113 af slagsen mod 64 i samme periode sidste år. Det er forholdsvis beskedne tal, men tendensen er alligevel klar – og det mærker man tydeligt hos Volkswagen Aarhus, der er Danmarks største forhandler af California-modellerne.

Ifølge forhandlerens erhvervs- og Californiarådgiver Thomas Yde er der flere årsager til, at salget vokser.

- Fra at være en niche er salget nærmest eksploderet. Hvor du tidligere skulle ofre måske 800.000 kroner for at få en fuldtidscamper, starter priserne nu fra omkring 400.000 kroner. Det får mange til at realisere drømmen, siger han.

Kunderne fordeler sig typisk over tre grupper: Det er enten seniorer, unge par uden børn, som i forvejen er interesserede i vandring, friluftsliv og camping, eller børnefamilier med mindre børn.

Det som fænger er ofte, at VW California kan bruges som hverdagsbil, samtidig med at det integrerede køkken og de fire sovepladser gør den ideel til turene i weekender og ferier.

- Det er en fantastisk måde at være sammen på og komme ud i naturen med familien. Her er tingene mere impulsive, hvis du for eksempel en fredag aften får lyst til at køre en tur til Lønstrup eller ud til en af de mange shelterpladser, der findes, siger Thomas Yde.



Flere bruger i stigende grad bilen til både hverdag og fritid. Det har givet vind i sejlene for VW California. Foto: VW

Prisen for en VW California begynder ved 406.000 kroner for basismodellen Coast, der har en dieselmotor på 102 hk. De fleste vælger dog topmodellen Ocean med 150 hk og DSG-automatgear. Prisen ligger her omkring 600.000 kroner.

Udviklingen med flere såkaldte campingvans eller fritidsbiler, som de også kaldes på dansk, ligger godt i tråd med tidens ånd, mener Anne-Vibeke Isaksen, der er chefredaktør og mediechef hos Dansk Campingunion.

- Det er en tendens, vi for alvor begyndte at se for en to-tre år siden i Tyskland, hvor man i stigende grad efterspørger de såkaldte 'kastenwagen', som er biler, der både kan bruges til familiebil i hverdagen og til fritidsinteresser, forklarer hun.

Herhjemme er udviklingen med fritidsbilerne kommet et par år senere.

- Vi ser i stigende grad, at hverdag og fritid smelter sammen. Mange ser, at det er oplagt at have en bil, du både kan bruge i hverdagen og til for eksempel interesser som jagt eller mountainbike-kørsel, siger Anne-Vibeke Isaksen.

Hun forudser, at tendensen vil vokse i de kommende år, og samme melding lyder fra Thomas Yde fra Volkswagen Aarhus.

- Jeg tror kun, at vi har set starten af udviklingen ind til nu. Vi har et økonomisk opsving og mange har luft i økonomien. Så frem for en bil og et sommerhus, så køber de måske en dyrere bil, siger han.

I Danmark er der ikke mange af de andre store bilimportører, der har modeller som VW California på markedet.

Mercedes-Benz har en Marco Polo, der bygger på V-klassen, men prisen begynder her omkring 200.000 kroner over California. Her har salget ligget stabilt på omkring fem biler om året.

- Vi kan dog mærke, at der er en stigende interesse for Marco Polo-modellen, siger David Engstrøm, som er pressechef hos Mercedes-Benz-importøren.

En række af de store europæiske opbyggere af campingbusser og autocampere har til gengæld lignende modeller på programmet.

Det gælder blandt andet tyske Globecar og Pössl, der herhjemme sælger modellen Campster, som er bygget over en Citroën Jumpy Spacetourer. Her har salget ind til nu været beskedent.



California har fire sovepladser og et lille køkken, så man kan overnatte i bilen. Foto: VW

Volkswagen har også en større Grand California på vej. Den bygger på den klassiske håndværkerbil Crafter og har mere plads end den mere personvognsagtige California.

Grand-modellen er også udbygget med bad, så den placerer sig mellem California og en helt klassisk autocamper, hvor der er opbygget beboelsesrum på et chassis.

Det er især denne større type, der vækster og er blevet meget populær i Tyskland.

Hos Erwin Hymer Group, der producerer og importerer en række mærker af autocampere og campervans til Danmark, tror area manager Jens Hammer også, at der kommer vækst inden for denne gruppe biler.

- Vi ser en tendens henimod, at flere har en livsstil, hvor det praktiske i hverdagen skal spille sammen med et aktivt liv med friluftinteresser. Det giver en efterspørgsel efter biler, som skal kunne dække flere behov. Ud over at skulle kunne bruges til hverdag, skal der være mere plads og for eksempel bad og toilet, siger han.

Det er en udvikling, som tilskyndes af de lavere afgifter. Således begynder priserne for en Carado Vlow, en campervan fra Hymer-koncernen i Fiat Ducato-størrelse, fra godt 444.000 kroner, mens en klassisk autocamper ligger fra omkring en halv million kroner.

Mange opgraderer dog på udstyrsfronten.