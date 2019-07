Flere deler råd og dåd om bilen på Facebook

Mange biler har dedikerede Facebook-grupper, hvor ejere udveksler erfaringer. Her er meget at hente, hvis du kan sortere i oplysningerne

Få hjælp til at montere et midterarmlæn, tjek prisen på et serviceeftersyn eller find de helt rigtige pærer til bilens forlygter. Mulighederne for at få hjælp og vejledning i de mange Facebook-grupper for bestemte bilmærker og modeller er i dag nærmest uendelige.

Bevægelsen har fået endnu mere vind i sejlene i takt med, at der er kommet flere elbiler på vejene. Teknologien kan her være så kompleks, at de mest dedikerede brugere ofte ved mere end mekanikeren på værkstederne, og det kan derfor være et oplagt sted at spørge til opladning eller de nyeste opdateringer.

Et eksempel er Tesla Owners Club Denmark, der har over 3100 medlemmer. I den uge, hvor vi besøgte Facebook-gruppen, havde medlemmerne blandt andet spurgt til prisen på reparation af styretøj og bedt om forslag til at ordne et airconditionanlæg, som ikke virkede.

Også mere almindelige modeller kan dog have store og dedikerede følgerskarer på Facebook. Det gælder eksempelvis minibilerne VW Up, Skoda Citigo og Seat Mii, hvor de danske ejere har slået sig sammen i én gruppe.

Ifølge Martin Ludvigsen Bredberg, der er administrator for gruppen med Up-, Mii- og Citigo-ejere, handler de fleste forespørgsler om reparation af ting, der er gået i stykker, eller om værkstedspriser. Oftest går det ud på at blive afklaret.

– Folk får svar på deres spørgsmål, uanset hvad det måtte være. Og de vender ofte tilbage med en tilbagemelding på, hvordan det er gået. Det er ret fedt, siger han.

På den måde kommer erfaringerne de andre i gruppen til gode. Mange bruger også gruppen til at vende nogle tekniske spørgsmål før et besøg på værkstedet, påpeger Martin Ludvigsen Bredberg.

– Der kommer ofte spørgsmål, når folk er på vej til værkstedet. Eller måske endda sidder der. Det er ikke alle, der har tillid til værkstedet, og når man køber biler i denne prisklasse, betyder en regning på 1000 kroner mere, end hvis man har en større og dyrere bil, siger han.

Der findes en række grupper for Volkswagen-modeller på Facebook. Elbilen Volkswagen e-Golf har eksempelvis både en dedikeret gruppe og en kombineret gruppe, hvor pluginhybriden Golf GTE også hører hjemme.

Foto: Golf

Især når vi taler om elbiler, er der meget at komme efter, vurderer Martin Messer Thomsen, der er pressetalsmand for Foreningen af Danske Elbilister (FDEL). Han ser ofte, at folk, der har en bestemt elbil i tankerne, melder sig ind i god tid før købet for at følge bilen.

– Så er de forberedte, når de køber bilen, siger Martin Messer Thomsen, der peger på, at det både handler om praktiske ting som den rigtige forsikring og mere tekniske tvivlsspørgsmål.

– En del værksteder kender ikke så meget til elbiler. Nogle gange ser vi, at der er nogle fejl, som et værksted ikke kan løse. Så kan man forhøre sig i Facebook-gruppen og høre, hvordan det blev løst, og måske samtidig finde et værksted, som ved, hvordan man gør det, siger han.

Man skal dog også være opmærksom, mener Martin Messer Thomsen.

– Man hører sjældent fra de folk, der ikke har problemer med deres bil. Det er oftest kun dem, som har problemer, der reagerer, så det kan komme til at fylde uforholdsmæssigt meget, siger han.

Derfor skal man tage eventuel kritik med et gran salt og undersøge sagen selv. En bil, der omtales negativt, kan godt være i orden alligevel.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Brug Facebook med omtanke

Foto: Ritzau Scanpix

Der er meget at hente ved at bruge Facebook til at udveksle erfaringer om bilen. Men de mange grupper skal også bruges fornuftigt. Sådan lyder meldingen fra såvel FDM som Autobranchen Danmark, der organiserer automobilforhandlerne.

Frank Korsholm, der er politisk chef i Autobranchen Danmark, er generelt positivt stemt over for grupperne, men appellerer også til, at man husker den kritiske sans.

– Man skal som læser altid forholde sig kritisk, uanset om det er i en Facebook-gruppe eller i avisen, man læser. Men her (på Facebook, red.) er der ikke nogen redigering og ikke nødvendigvis nogen til at skrælle de værste indlæg fra. Det bedste, man kan gøre i sådan en diskussion, er i sidste ende at tale med forhandleren, som kan rådgive på et sagligt grundlag, siger han.

Det gælder især, hvis man taler om de rent tekniske spørgsmål.

– Der skal man passe på med at bruge Facebook som en bibel. Man kan bruge Facebook som inspiration, men ikke som en facitliste. I sidste ende er man nødt til at læne sig op ad fagfolk og de autoriserede værksteder, hvor der også er garanti bag, siger Frank Korsholm.Lone Otto, der er afdelingsleder i FDM’s tekniske rådgivning, råder også brugerne til at være kritiske.

– Man skal ikke underkende siderne på Facebook. Her er megen brugererfaring at hente, og de kan være gode pejlepunkter. Man skal dog også have sund fornuft og være kildekritisk, siger hun og tilføjer:

– Sørg for at få en second opinion fra værksteder eller FDM. De, der skriver på Facebook, har ikke rådgiveransvar, som værkstederne og FDM har.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Grupper spænder bredt

Foto: Nissan

Der findes mange danske Facebook-grupper for mærker og modeller. Der er helt naturligt mange grupper for ejere af ældre bilmodeller, men mange nyere biler har også fået deres egne. Det gælder for eksempel Ford Focus og den nye Opel Astra K.En lang række af de nye elbiler har også deres egne grupper.

Her har Tesla-ejerne længe været nogle af de mest dedikerede, men også bilersom VW e-Golf, Hyundai Kona Electric og Kia e-Niro diskuteres på Facebook.Hvis du ser på internationale grupper, er spektret bredere. Der kan være meget revl og krat, men man kan også hente vigtige oplysninger uden for landets grænser.

Da der på et tidspunkt var problemer med automatgearkasserne på Nissan Qashqai, fandt danske ejere eksempelvis frem til brugergrupper i Storbritannien, hvor Qashqai-ejerne havde de samme problemer. De stod således stærkere over for den danske importør.

