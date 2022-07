Fødte på forsædet

Et dansk par endte med at udvide familien på forsædet af en elektrisk Ford - og den historie nåede frem til Fords præsident

Der er meget at holde øje med, når man køber ny bil. Er den rummelig? Kører den godt? Er den sikker? Hvordan ser totaløkonomien? Det er nok de færreste, der vælger at tage stilling til, hvordan den fungerer som fødestue.

Netop det gjorde Christine og Jens Finderup Vigsted fra Ringsted da heller ikke, da de købte en elektrisk Ford Mustang Mach-E sidste efterår.

Men det skulle dog vise, at de alligevel fik prøvet bilen af til netop det. For nyligt fik Christina nemlig galoperende veer, da lillebror pludselig ville ud. Og så var der ikke andet at gøre end at hoppe i Forden og køre afsted. Men familien nåede aldrig frem, så derfor måtte de køre forsædet helt tilbage og føde lillebror på forsædet af bilen.

Det oplyser Ford Danmark i en pressemeddelelse.

Annonce:

Dermed blev parrets nyfødte søn det første barn, som blev født i en elbil fra Ford, og den nyhed nåede hurtigt Fords globale ledelse.

- Vi går ekstremt langt, når vi tester vores biler, men lad os bare være ærlige. At bringe et barn til verden på passagersædet er ikke en del af vores almindelige tests, siger Jim Farley, som er præsident og adm. direktør i Ford Motor Company og hilser desuden familien tillykke.

Gik godt

Fra familiens hjem er der cirka en halv times køretur hen til jordemoderen på den private køreklinik, de var tilknyttet. Men så langt nåede de aldrig.

Midt i en rundkørsel måtte Christine beordre bilen ind til siden af vejen, og herfra fik parret lagt passagersædet ned. Få minutter senere, og inden ambulancen nåede frem, havde Christine født parrets andet barn, David.

Annonce:

- Selve fødslen i bilen gik virkelig godt. Havde det været vores første barn, havde vi nok håndteret det anderledes, men det var en rigtig fin oplevelse, når man tænker på, at det skete så akut og så i min bil, siger Christine.



Ka' du huske folkevognsrugbrødet? Det er tilbage som en ren elbil, og vi har prøvekørt 'hippiebussen'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------