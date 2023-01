Et kig i krystalkuglen: Hvordan kommer næste generation af BMW’er til at se ud? Det er vi nu blevet en anelse klogere på

Vision Dee hedder en ny konceptbil, som BMW har præsenteret. Den nye konceptbil skal være med til at give en fornemmelse af, hvilket designsprog der vil komme præge næste generation af biler fra BMW.

’Dee’ står for ’Digital Emotional Experience,’ som dækker over, at målet med fremtidens BMW er at de skal skabe endnu tættere bånd mellem føreren og bilen.

Således vil niveauet af stemmestyring og førerassistentsystemer få sig en større opdatering, så BMWs head-up-display fra år 2025 eksempelvis strækker sig over hele forrudens bredde.

- Med BMW i Vision Dee viser vi, hvad der er muligt, når hardware og software smelter sammen. Dermed udnytter vi det fulde potentiale ved digitaliseringen og gør bilen til en intelligent ledsager. Fremtiden inden for bilproducenter - herunder også BMW - er sammensmeltningen af den virtuelle oplevelse og den ægte køreglæde, siger Oliver Zipse, som er topchef hos BMW, i en pressemeddelelse.

PR-foto

Mere nedtonet

Hvis man ud fra billedet her, sidder med en fornemmelse af, at designet på konceptbilen er mere ’rent’ og klassisk end på de BMW’er, man ser komme kørende gennem bybilledet, er det slet ikke tilfældigt.

Designet af BMW i Vision Dee er bevidst skaleret ned for at skærpe opmærksomheden på den digitale oplevelse og BMWs DNA, oplyser den tyske bilgigant.

Vision Dee er prydet med designelementer, som man også finder på klassiske BMW’er i form af nyregrillen og dobbelt forlygter, samt det såkaldte Hofmeister-knæk ved bagerste siderude.

’Genfortolket med digitale ikoner, der erstatter analoge elementer,’ lyder det fra BMW.

BMW gør en dyd ud af at understrege, at digitalisering vil blive nøgleordet i fremtidens bilmodeller.

- Med BMW i Vision Dee viser vi, hvordan bilen problemfrit kan integreres i dit digitale liv og blive en trofast ledsager. Selve bilen bliver din portal til den digitale verden - altid med føreren i kontrol, lyder det blandt andet fra Adrian van Hooydonk, øverste chef for BMW Group Design.

Hvordan det så kommer til udtryk i den virkelige verden må tiden vise.

Den første BMW af den næste modelgeneration, som skal bygges på en helt nyudviklet platform, vil blive lanceret i 2025, oplyser BMW.



