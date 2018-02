Ganske enkelt: Sådan puster du nyt liv i din bil

Med en ganske lille anstrengelse kan du puste helt nyt liv i din bil, hvis den vel at mærke har et multimedieanlæg med integreret Apple Carplay. Det er der flere og flere biler, der har, selv i miniklassen.

Når først du har forbundet din telefon med ledningen til bilens USB-stik, åbner der sig en ny verden af muligheder. Der findes nemlig en lang række apps, der er skræddersyet til Apple Carplay og giver nye oplevelser i bilen, som nærmest kan sammenligne med at få Netflix hjem i stuen.

Det viser en gennemgang, Ekstra Bladet har lavet, af en stribe apps, som strækker sig ud over blandt andet navigation med Apple Maps, telefonstyring og talestyrede SMS-beskeder, der er en del af den standardinstallerede Carplay-pakke.

Men også apps som TuneIn Radio, myTuner Radio Danmark eller Dash Radio, som hver især giver dig noget ekstra.

Du kan ligeledes gå på opdagelse i en verden af klassisk musik med Berliner Philharmonikernes egen app, høre amerikanske radiotalkshows i Stitcher, lydbøger i Audible, podcasts i Overcast eller endda få koranen læst op. I den mere kendte afdeling er der musiktjenesterne Spotify og Tidal.

Som noget nyt fungerer WhatsApp nu også til Carplay. Det er en kommunikationstjeneste, der virker lidt som Messenger, men er uafhængig af andre tjenester - som for eksempel Facebook - og kun kræver et mobilnummer. Den fungerer fint under Ekstra Bladets test.

TuneIn Radio åbner for en verden af musik, nyheder og sportsradiostationer. Foto: Jens Overgaard

Mange hundrede apps

Du finder dem alle i Apples egen Appstore, hvor der straks dukker stribevis af apps op, når man søger på 'Carplay'. Ekstra Bladet lavede en hurtig optælling, men tabte pusten på de anden side af 300 apps, hvoraf de fleste er radiostationer.

Når de er downloadet til din telefon, skal den bare sættes i bilens USB-indgang i instrumentpanelet, og så åbenbarer de nye apps sig på bilens skærm.

Set med danske briller er det i første omgang musikapps som TuneIn Radio, myTuner Radio Danmark og Dash Radio, som giver mest mening. Der findes mange andre, men Ekstra Bladet har i første omgang udvalgt disse tre, som har hver deres kvaliteter.

MyTuner Radio er den enkle, hvor du ikke alene har det samlede overblik over det, der ligner samtlige danske digitale kanaler, her er også en samling af populære danske podcasts som blandt andet en stribe afsnit af Mads og Monopolet fra DR eller Den Korte Weekendavis fra Radio 24syv.

Det hele er arrangeret overskueligt og i kronologisk orden. Men det kan også hentes ud fra kategorier, der spænder lige fra kunst og kultur over spil til børn og familie. Her er åndelige vitaminer til mange kilometers kørsel, men det er dog ikke det hele, der er på dansk.

Som med andre apps er der typisk såkaldte displayreklamer på gratisstationerne, mens man kan opgradere til reklamefri radio mod betaling. En opgradering kan også give adgang til mere funktionalitet - som for eksempel at kunne dele en playliste over Facebook. Visse radiokanaler kræver desuden betaling for, at du kan høre dem.

Med Dash Radio kan man skræddersy opsætningen til ens musiksmag. Foto: Jens Overgaard

Hvis du vil mere, kan du med fordel udforske TuneIn Radio. Her kan du vælge radiokanal efter en lang række genrer, herunder 60’er-musik, jazz, easy listening, college-stationer, indie rock og endda Bollywood-sange. Men der er også nyheds- og sportskanaler fra hele verden, hvor du kan blive fristet til at høre for eksempel den amerikanske nyhedskanal CNBC eller de hurtigtsnakkende italienske fodboldtosser fra Lazio Style Radio. TuneIn Radio har mange amerikanske og færre europæiske kanaler.

Dash Radio er den nørdede, hvor du kan skræddersy dine foretrukne kanaler, så de passer til din musiksmag, ligesom du kan lave en slags playliste. Det sidste kræver dog login og betaling efter en vis prøveperiode.

Berliner Philharmonikernes app, der har masser af bonusmateriale for aficionadoer, er også en betalingsapp, og det er også muligt at opgradere til TuneIn Radio Pro med flere funktioner. Den koster dog over 800 kroner om året.

Appen, som her er myTuner Radio Danmark, hentes gennem telefonen, men styres på bilens storskærm. Den giver adgang til en række digitale radiostationer fra Danmark. Foto: Jens Overgaard

Stærkt vanedannende

Efter 14 dages test i to biler må Ekstra Bladet konstatere, at det er stærkt vanedannende med de mange nye funktioner, der pludselig åbenbarer sig i bilen.

Foreløbig kræver Carplay-systemet en kabeltilslutning mellem mobiltelefon og multimedieanlæg, men det har så den fordel, at telefonen lades op samtidig. Flere bilmærker er dog på vej med en trådløs opkobling. Det sker blandt andet i den faceliftede BMW i3.

Apples stemmestyringsfunktion, Siri, kan bruges til at sende SMS’er og styre Apple Maps, hvis du ikke vil skrive adressen. Det fungerer nogenlunde til SMS’er, men er mere udfordrende, når der skal findes adresser, fordi Siri ofte hører forkert.

Ud over det har Ekstra Bladet kun godt at sige om Apple Carplay, hvor du både får gratis navigationsanlæg og digital radio med i prisen. Nu venter vi bare på flere danske apps med god anvendelighed.