Gigantisk elbil er på vej

Tidens trends inden for bilverdenen er store, høje modeller samt elektrificering af drivlinjerne. Hos Kia sammensmelter man nu de to trends i en stor, rummelig elektrisk SUV.

Indtil videre eksisterer Kias nye el-SUV kun som en konceptbil, kaldet Concept EV9, og det bliver den, der skal danne udgangspunkt for den kommende elbil.

Kias nye kæmpe-elbil

Så hvad kan du forvente af Kias kommende elektriske SUV?

Fordi Kia ikke har givet officiel verdenspremiere på bilmodellen, stammer informationerne om elbilen fra, hvad Kia tidligere har meldt ud, og hvad konceptbilen peger i retning af.

Vi ved, at den nye elbil skal hedde EV9, og det står klart, at den skal bygges på en 800V-teknologi, som vi kender det fra den nuværende meget anmelderroste EV6.

Dermed lover det godt for EV9’erens opladningsevner, som er et af de punkter, hvor EV6 har høstet store roser.

Særligt de modsat hængslede sidedøre adskiller EV9 fra andre biler. Foto: PR

Kia har tidligere fortalt, at den større EV9’er får en rækkevidde på 540 kilometer, og fordi konceptbilen er næsten fem meter lang og har en akselafstand på 3,10 meter, tyder det på, at der vil være god plads i kabinen, der kan rumme op til syv personer.

Kia har tidligere fortalt, at EV9 forventes at kunne sprinte fra 0-100 km/t på ’under fem sekunder’.

Samtidig kan elbilen lade 100 km rækkevidde på cirka seks minutter, oplyser Kia.

EV9 forventes at komme til Danmark i anden halvdel af 2023. Foto: PR

Skruer ned for designet

Tager man et kig på billederne af konceptbilen her i artiklen, er det især den markante front, som dominerer designet, mens de brede, potente skærmkasser også er iøjnefaldende.

Men man skal nok ikke forvente, at den produktionsklare model bliver helt så pompøs i sit udtryk, som konceptbilen giver indtryk af.

For eksempel er det ikke sandsynligt, at interiøret bliver så futuristisk, som man ser på konceptbilen, ligesom Kia nok også finder plads til en B-stolpe på den endelige model.

Eksempelvis er det heller ikke sikkert, at de særlige indklappelige tagrælinger - der klappes indad mod taget på Concept EV9, når de ikke er i brug, så luften strømmer mere jævnt over bilen - finder vej til produktionsmodellen.

På konceptbilen kan tagrælingerne klappes ud med et tryk på en knap, når de skal bruges.

EV9 bliver Kias største elbil, og den kommer til Danmark allerede næste år, bekræfter den danske importør over for FDM. De danske priser på Kia EV9 er endnu ikke klar, men FDM forventer, at de vil lande på omkring trekvart million kroner.

Det skal være sjovt at holde stille

Foto: PR

Elbiler skal lades fra tid til anden, og skal det ske på farten, skal der være noget at lave. Hos Kia har de med konceptbilen Concept EV9 gjort sig tanker om, at en bil også skal kunne fungere som en slags lounge for ejerne. Derfor kommer Concept EV9 med to forskellige ’modes’.

I Pause Mode ændres kabinen, så den i højere grad minder om en lounge ved, at sæderne kan dreje, så personerne på første og tredje sæderække sidder ansigt til ansigt.

Sæderne i anden sæderække kan klappes sammen til et bord, så det førsteklasses loungeområde fuldendes.

Kia EV9 er en praktisk bil med masser af sædeplads. Foto: PR

I Enjoy Mode åbnes kabinen op, og de tre sæderækker vendes rundt. I denne indstilling åbnes bagklappen, så alle personer i bilen kan nyde naturen udenfor, mens de stadig sidder i deres egne sæder.

Hvor mange af disse elementer, der kommer til at gå igen i den produktionsklare model, må tiden vise.

Vil lancere to nye elbiler om året

Foto: PR

Den nye EV9 er ikke den eneste elbil, som Kia har på trapperne. For nylig offentliggjorde Kia nemlig store ambitioner, hvad angår de 100 procent elektriske biler.

Her lød budskabet nemlig, at Kia i årene mellem 2023 og 2027 vil lancere 14 nye fuldt ud elektriske bilmodeller, og at det skal udmøntes i to nye elbilslanceringer hvert år i perioden.

Hvilke markeder og lande, som elbilerne skal lanceres i, står endnu hen i det uvisse, men Kia oplyser, at der i hvert fald vil blive tale om to elektriske pickupper og en prisvenlig elektrisk personbil.

Det ellipseformede rat kan trækkes ind i instrumentbrættet. Foto: PR

Kias tidligere ambition lød, at der frem mod 2027 skulle lanceres 11 nye elbiler, men ambitionen er altså blevet hævet med yderligere tre elbiler.

Det samlede mål hos Kia er fra 2030 at sælge 1,2 millioner elbiler om året på verdensplan - ud af et samlet salg på fire millioner biler.

