Gitte købte en lortebil: - Aldrig mere Peugeot

Hos Peugeot beklager man, at Gitte Brønd Olsen har været uheldig med sin bil.

- Denne sag er rigtig uheldig og meget ærgerlig, men den understreger, hvor vigtigt det er, at man som bilejer får lavet sine serviceeftersyn korrekt og rettidigt.

- Det er altid bilejerens ansvar, siger pressechef Hanne Langsig Sørensen til Ekstra Bladet.

Hun var advaret

Ifølge Peugeot har Gitte fået adskillige advarsler om, at det var tid til eftersynet.

- Det pågældende Peugeot-værksted har sendt indkaldelsesbrev til Gitte Brønd Olsen, som hun har ignoreret. Og hun har kørt med en lysende og blinkende ’svensknøgle’ i mindst to måneder, som hun også har ignoreret.

- Selv de tre gange, hun har kontakt med værkstedet for at få lavet opdatering af bilen, beder hun ikke om tid til service. Det betyder, at hendes bil får lavet service 41 dage for sent – og det endda i en bil, som er et år over garantiperioden.

Intet med motor at gøre

Men selv hvis service var overholdt, havde svaret fra Peugeot været det samme, understreger Hanne Langsig Sørensen:

- Den defekte oliepumpe i den pågældende bil har absolut ingen sammenhæng med for højt olieforbrug, som Gitte Brønd Olsen henviser til. Og det undrer det mig, at hun på intet tidspunkt i løbet af bilens tre år har nævnt eller klaget over for højt olieforbrug til os. Det gør hun først, i det øjeblik hendes bil sætter ud.

Disse kunder får hjælp

Peugeot Danmark afviser samtidig, at kunder, der faktisk lever op til kravene i aftalen med FDM, er blevet dårligt behandlet.

- Vi har taget os af alle kunder, der har henvendt sig med dette problem (med olieforbruget, red.). Også selvom de har fået foretaget service på et andet værksted end vores mærkeværksteder.

- Det eneste krav, som altid er gældende, hvis man vil opnå kulance, er rettidigt overholdt service.