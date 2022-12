Giv det en chance

Fyld bilen: Valgte flere solopendlere i Danmark at køre sammen, ville man kunne reducere CO2-udledningen med flere hundrede tusinde tons

Hver eneste dag sætter tusindvis af enkeltpersoner sig ind i deres bil og pendler på arbejde. Det er med til at øge trængslen på vejene, ligesom det giver ekstra CO2-udledning, når mange kører selv i deres bil.

Sådan lyder budskabet i en ny kampagne fra Vejdirektoratet i hvert fald. I kampagnen retter Vejdirektoratet fokus på, at der ville være store CO2-besparelser at opnå, hvis flere af solobilisterne valgte at køre sammen.

Valgte eksempelvis 10 procent af solopendlerne at køre sammen, ville man årligt kunne reducere CO2-udledningen med 200.000 tons CO2, svarende til den årlige opvarmning af 35.000 parcelhuse med oliefyr.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Arkivfoto: Colourbox

I omkring 9 ud af 10 biler er samtlige passagersæder nemlig tomme, og det er ifølge Vejdirektoratet udtryk for, at kapaciteten i den danske pendlertrafik ikke bliver udnyttet særlig godt.

- Biltrafikken står for en stor del af Danmarks CO2-udledning. Derfor er det relevant at tænke i nye baner, når det kommer til transport, og her kan samkørsel gøre en forskel.

- Selvfølgelig er det ikke alle, der kan give et lift til en nabo eller kollega, men hvis man kan gøre det uden stort besvær, så synes jeg da, at man skal give det en chance, siger Andreas Egense, som er afdelingschef hos Vejdirektoratet, i pressemeddelelsen.

- Når vi deler vores køretur med en anden bilist, så er der én bil mindre på vejene, og det giver en halv så stor klimabelastning hver gang, siger han videre.

Arkivfoto: Martin Lehmann

Mindske trængslen

Vejdirektoratet har foruden den mindre CO2-udledning også regnet på, hvad det vil betyde for presset på vejene, hvis flere vælger at køre sammen.

Udregningerne viser, at hvis 10 procent af alle solopendlere begynder at køre sammen, betyder det, at mange kommer hurtigere frem, når de sætter sig bag rattet i deres bil. I alt vil trængslen falde med cirka fire millioner timer om året.

Samkørsel i det omfang vil derudover give en samfundsøkonomisk besparelse på omkring 430 millioner kroner om året, fordi der er mindre slid på vejene, og man sparer penge på vejarbejde.



