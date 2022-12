Glubsk gadebil knuste Nürburgring

Med teknologi hentet direkte fra Formel 1 har Mercedes slået rekorden på racerbanen Nürburgring Nordschliefe med den ekstreme hyperbil AMG One

Spørger man Volkswagen-bosserne, som stod bag beslutningen om at bygge den historieændrende Bugatti Veyron, om det alt i alt var en klog beslutning, vil svaret nok være lidt vævende.

For det var et bjerg af nepalesiske dimensioner, der skulle bestiges, før det lykkedes Volkswagen-ejede Bugatti at få sendt færdige udgaver af Veyron på vejene. Projektet blev udskudt af flere omgange, fordi udviklingsarbejdet var langt mere kompliceret, end man først troede.

Så da Mercedes-Benz præsenterede planer om at bygge en hyperbil med motoren fra en Formel 1-bil, kunne man måske tænke, at Mercedes ville have lært lidt af kollegerne fra Volkswagen.

Men Mercedes-Benz røg i nogle af de samme udfordringer med et ekstremt kompliceret udviklingsarbejde og udskydelse af lanceringen af flere omgange.

En lille diskret hækvinge - og så skal der ædes asfalt. Foto: Mercedes-AMG

Langt om længe lykkedes det dog Mercedes-AMG at få sendt One ud til de heldige - og meget rige - kunder, og ejerne har fået noget for pengene.

Det har Mercedes senest bevist på den legendariske racerbane Nürburgring Nordschliefe. Tilbage i slutningen af oktober lykkedes det den tyske racerkører og Mercedes-AMG ambassadør Maro Engel at komme rundt på de 20,8 kilometer racerbane på 6:35,183 minutter, og det har ingen anden serieproduceret gadebil præsteret hurtigere i historien.

Faktisk er tiden hele otte sekunder hurtigere end den hidtil hurtigste gadebil.

- Det var virkelig en uforglemmelig oplevelse. Jeg troede ikke, at vi ville være i stand til at sætte rekord under disse omstændigheder. På nogle af de mest kritiske steder på banen var asfalten stadig våd, hvilket gjorde det ekstra tricky, siger Maro Engel om rekordforsøget.

Foto: Mercedes-AMG

Han fortæller desuden, at en af udfordringerne var at få det maksimale ud af Formel 1-teknologien i raceren, herunder især den optimale udnyttelse af de elektriske kræfter fra hybriddrivlinjen.

- Dét er ikke nemt, særligt ikke når det foregår på en mere end 20 kilometer lang og kuperet bane. Derudover skulle vi også finde ud af at bruge DRS-funktionen, som åbner hækvingen og tillader højere topfart, mest effektivt. Men netop derfor gav det en ægte Formel 1-følelse, siger Maro Engel.

Foto: Mercedes-AMG

Så vild er den

For at sætte så hurtig en tid, som Mercedes-AMG One formåede på Nürburgring Nordschliefe, siger det næsten sig selv, at der store kræfter og heftig teknologi i spil.

AMG-One er lige som Formel 1-bilerne fra Mercedes’ F1-team, bygget op omkring et ultralet chassis af kulfiber og byder på aktiv aerodynamik, en avanceret undervogn og en række avancerede softwarebaserede køreprogrammer, som er udviklet til både gaden og racerbanen.

Motoren er også hentet direkte fra Formel 1, hvorfor der er tale om en 1,6-liters V6-motor, som får hjælp af fire elektriske motorer.

Bilen yder en samlet effekt på 1063 hestekræfter, hvilket blandt andet rækker til en acceleration fra 0-100 kilometer i timen på 2,9 sekunder, 0-200 kilometer i timen på syv sekunder og en topfart på 352 kilometer i timen.

