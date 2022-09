Gør klar til kæmpe elbil

Er du på jagt efter en stor, rummelig SUV, som er drevet af elektriske kræfter, får du snart en ny mulighed fra Kia.

Bilproducenten er nemlig i fuld gang med den sidste del af udviklingen af elbilen EV9, som bliver en stor el-SUV, der skal tjene til føden som mærkets flagskibsmodel.

Kia har selv store forventninger til elbilen, som de lover vil ’revolutionere segmentet for store eldrevne SUV’er’.

Elbilen er udviklet på koncernens platform til elektriske biler, kaldet Electric Global Modular Platform (E-GMP), hvor også modellerne Kia EV6 og Hyundai Ioniq 5 er udviklet. Kia har indtil videre brugt 44 måneder på udvikling af bilmodellen, oplyser de.

Meget tyder på, at EV9 ikke vil ha' det fjerneste imod at forlade asfalten og drøne ud i terrænet. Foto: Kia

Offroad

Hvad kan man så forvente af den kommende elektriske SUV? At dømme ud fra de tests, som Kia udsætter modellen for i udviklingen, tyder det på, at man ikke skal være bange for at køre elbilen væk fra de asfalterede veje.

I den sidste del af testfasen har EV9 således skullet vise sit værd på særlige bakker til firehjulstrukne biler og i ‘hårdt offroad-terræn,’ ligesom modellen også testes med kørsel gennem dybt vand.

Forinden har den været gennem en lang række forskellige tests rundt omkring i verden. Eksempelvis har de grove brosten på de belgiske veje, som er kendt fra cykelløb, givet Kias ingeniører mulighed for at teste komfort og produktionskvalitet.

Præcis hvordan Kia EV9 kommer til at se ud, må vi vente med at få svar, ligesom det heller ikke endnu er offentliggjort, hvordan elbilen vil præstere.

Kia har dog tidligere vist konceptbilen bag EV9 frem, og den er lige under fem meter lang og lige over to meter bred, så man kan godt forvente, at den produktionsklare EV9 vil lande på en størrelse i nærheden af det.

Den nye elektriske EV9 får endelig verdenspremiere i første kvartal næste år, hvor den slægter sig til den populære eldrevne EV6, som er på markedet i dag, og som har vundet flere priser - blandt andet som Årets Bil i Europa 2022.

