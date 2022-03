Gør traileren klar til foråret

Få ekspertens råd: Solen skinner, og om få uger er det sæson for havearbejde. Men der er vigtige ting at huske, inden du læsser traileren med haveaffald og kører mod genbrugsstationen

Coronapandemien fik danskerne til at spænde en påhængsvogn på bilen og køre i pendulfart til genbrugsstationen.

- I takt med at folk skulle have noget at tage sig til derhjemme, steg antallet af trailere i de danske husholdninger, fortæller Stig Søeborg, servicechef hos trailerudlejningsvirksomheden Freetrailer.

Det var dog en trend, der allerede var godt i gang før corona. Ifølge Danmarks Statistik er antallet af trailere steget med 29 procent løbet af det seneste årti, og pandemien blev således kulminationen på en udvikling, der har kørt længe.

Lånte naboens

Tidligere var det ofte sådan, at man lånte naboens trailer, når man havde brug for det, fordi så behøvede man nemlig ikke selv at anskaffe sig én. Men det har ændret sig, forklarer Stig Søeborg.

- Det med at deles om en trailer i andelsforeningen eller mellem naboer, har det svært. Hvis den går i stykker, gider folk ikke stå og skulle reparere den.

Af den grund har rekordmange danskere valgt at købe sig deres egen trailer til at stå hjemme i garagen, og i branchen kaldes traileren i sjov for ’menneskets nye bedste ven’.

Ifølge Jens Stig, marketingchef hos Biltema, er der adskillige grunde til, at folk har anskaffet sig en trailer i de senere år.

- Gør-det-selv og reparation af det, man har, er i fremdrift, siger han.

Foruden corona og gør-det-selv er der også kommet flere sommerhusejere, et større behov for affaldssortering og billigere priser på trailerne, tilføjer han.

Men genbrug er nøgleordet.

- Vi er et lavpris gør-det-selv varehus, og jeg kan fornemme, at der er mere og mere fokus på at reparere frem for at smide væk.

Foto: Klaus Gottfredsen

Flere vil leje billige trailere

Stig Søeborg mener imidlertid, at tendensen med at købe egen trailer er ved at have toppet.

- Mit bedste bud er, at det snart får en ende med nye købere af trailere, siger han og uddyber sin forklaring:

- Mange regner på besværet ved at eje en trailer sammenlignet med, hvad det koster at leje en. Hvis man kan leje en trailer for 78 kroner om dagen, mens en ny trailer koster 3000 kroner, så vil mange lave den beregning, at det ikke giver mening at eje.

Stig Søeborg tilføjer, at der naturligvis vil være nogle, for hvem det er nødvendigt, fordi de meget ofte bruger trailer. Men for andre er der flere besparelser ved blot at låne en trailer, når behovet er der.

- Nogle vil også tænke: ’Hvorfor skal jeg have sådan en øjebæ stående i min indkørsel?’ Andre har oplevet, at naboen har lånt den og kommer tilbage med den, og så mangler den en lygte. Men naboen siger, at det ikke var ham, der ødelagde den. Alt det rod gider folk ikke mere.

Foto: Arne Kronborg/Jyllands Posten

Hav styr på vægten

Servicechefen minder om, at man bør være opmærksom på den vægt, som man laster traileren med.

- Et læs grus kan hurtigt veje et ton, og hvis man har en trailer, der kun kan laste 400 kg, så kommer man i problemer, siger Stig Søeborg.

For nylig skulle han selv fylde en trailer med grus, men havde svært ved at vurdere vægten på grusbunken.

- For at vide den nøjagtige vægt vejede jeg hver eneste trillebør, jeg læssede.

Et andet tip er at fordele læsset jævnt på traileren. Også selvom det kan være lettere at lægge det hele for enden, så det er let at få fat i, når traileren skal tømmes.

- Men hvis man har 200 kg liggende i den ene ende af traileren, så slingrer den, og det er for at sige det ligeud farligt ad helvede til.

Sådan gør du traileren forårsklar

Foto: Jacob Ehrbahn

Efter en lang vinter, hvor din trailer har stået parkeret i garage eller indkørsel, kan der godt have samlet sig vand i bunden.

Hvis din trailer er af aluminium, skal den blot tømmes, men hvis bunden er af træ, bør du tjekke, at brædderne er stabile, og der ikke er gået råd i dem. Køb eventuel en presenning til at dække ladet og holde vand ude.

Gå dækkene efter

På en bil er dækkenes kvalitet afgørende, og det samme gælder for traileren. Tjek om dæktrykket er, som det skal være, og kig på slidbanerne for at sikre, at dækmønstret er mindst 1,6 cm dybt.

Tjek også, om dækkene er mørnet i siderne - hvis det er tilfældet, bør de udskiftes.

Foto: Jyllands Posten

Få styr på lys og lygter

Sørg for at sikre, at trailerens lygter virker, som de skal. Det er altafgørende for din og dine medtrafikanters sikkerhed. Hvis nogle af pærerne er sprunget, skal de naturligvis udskiftes - du kan overveje at skifte til LED-lygter, som er nemme at montere og giver et kraftigt lys.

Hvis ikke det hjælper at skifte pæren, kan problemet skyldes en dårlig forbindelse i stik, stikdåse eller eventuel adapter på traileren eller anhængertrækket.

Smør bevægelige dele

For at traileren kan hjælpe dig optimalt er det en god idé at give de bevægelige dele smøremiddel. Tjek at hjullejerne og trækkuglen er ordentligt smurt.

Kilder: Biltema og Freetrailer

