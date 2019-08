Guide: Sådan finder du en brugt elbil

Det kan lade sig gøre at finde en rimelig elbil til 80.000 -150.000 kr., hvis du kan leve med en begrænset rækkevidde

Hvis du drømmer om at rulle lydløst gennem byen på strøm, men ikke har et budget, som rækker til en ny elbil, findes der en vifte af muligheder for en brugt.

Jan Lang, der er markedsanalytiker på Bilbasen, kan se, at der er kommet flere brugte elbiler til salg, og at antallet af folk, der søger direkte på elbilerne, er stigende. Således var der den sommerdag, vi søgte, 400 elbiler mod 220 i fjor ved samme tid.

– Der er meget stor interesse for elbiler. Her er ti gange så mange søgninger end på benzin- og dieselbiler generelt, og de bliver solgt ret hurtigt, siger Jan Lang.

Han kan se, at der er markant flest, som går efter de nyere elbiler på under et år.

– Folk kigger meget på rækkevidde, konstaterer han.

BMW i3 er den mest søgte, og her er udbuddet også størst, efterfulgt af Tesla S, Nissan Leaf og Renault Zoe.

Man behøver ikke at bruge en formue på en brugt elbil.

– Hvis man bare vil have en elbil og ikke ser så meget på rækkevidden, så kommer man langt for omkring 100.000 kr., siger Jan Lang.

Således starter Renault Zoe og Nissan Leaf fra 80.000-150.000 kr. En BMW i3 koster typisk fra omkring 140.000-150.000 kr. for de første modeller, mens Tesla Model S ligger fra 350.000-550.000 kr.

De tre første er de mest sammenlignelige. Her er Jan Langs anbefaling Leaf og i3.

– Jeg synes, at BMW i3 er en spændende bil. Den er noget billigere, end jeg havde regnet med. Men hvis jeg skal anbefale en bil, kan jeg ikke lade være med at pege på Nissan Leaf, siger han.

– Den første generation af en Nissan Leaf er en fin bil og fejler ikke ret meget. Men har du pengene, så tag anden generation, siger Jan Lang

Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

Første generation af Nissan Leaf er en bil, som er godt skruet sammen, og som holder prisen godt. Den er med sin placering mellem mini- og mellemklassen forholdsvis klejn, ikke specielt køredynamisk og klarer reelt 120 km på en opladning.

Mere pow-effekt er der i den futuristiske i3 fra BMW med bagudvendte bagdøre. Her er en høj oplevet kvalitet, men ringe rækkevidde på reelt ikke meget over 100 km i de første modeller. Med de nyeste batterier er den på langt over det dobbelte antal km.

– Alle bilerne er udfordret med rækkevidden, og de er størrelsesmæssigt i det, som jeg vil kalde den mindste del af mellemklassen. Zoe er endda mindre og en relativt lille bil. Den er fremragende i byen. Men så snart man kommer ud på motorvejen, bliver den træls, siger han.

Jan Lang fraråder den store Tesla Model S, som han peger på er dyr at reparere.

Tesla har til gengæld foreløbig det mest fintmaskede net af hurtigladere.

Det skal du holde øje med

Foto: Finn Frandsen/Ritzau Scanpix

En brugt elbil er ukompliceret at købe. Der er alligevel en række ting, som du skal være opmærksom på.

– Der er ikke noget, som bliver slidt i en elbil, bortset fra batteriet. Så hvis man tager en prøvetur i bilen og den kører fint, burde der ikke være mere, siger Martin Messer Thomsen, der er pressetalsmand hos Forenede Danske Elbilister (FDEL).

Han peger på, at batteriet holder pusten godt og efter fire til fem år stadigvæk vil have 90-95 pct. af sin kapacitet.

– Vær opmærksom på, at din bil har varmepumpe. Det gælder især biler, som er importeret fra lande syd for Danmark. Varmepumpen giver et lavere forbrug og dermed længere rækkevidde, og det betyder meget, siger Martin Messer Thomsen.

Det er ofte svært at fastslå, om bilen har varmepumpe, så derfor anbefaler han at få det indføjet i købekontrakten eller få et nedslag i prisen.

Ebbe Sommerlund, der er motorjournalist med speciale i brugte biler, peger på et par praktiske tjek.

– Elbiler kan ikke tåle at stå stille i længere tid, så falder batteriet sammen. Så hvis der slet ikke er strøm på bilen, så gå videre til en anden, lyder hans råd.

Det er også en god idé at tjekke bremserne. Da elbiler har motorbremser, bliver skiver og klodser ikke brugt så meget som på konventionelle biler og kan ruste sammen.

Husk dit behov og opladning

Foto: Olivia Loftlund

Du skal tage stilling til flere ting, før du lægger an på en elbil.

– Find ud af den reelle rækkevidde. Hvis bilen dækker dine daglige behov, men også skal bruges til længere ture, skal du vurdere, om du kan leve med nogle stop undervejs, siger Martin Messer Thomsen fra Forende Danske Elbilister (FDEL).

Jo ældre en bil er, jo mindre er batteripakken typisk. Hvis du er i tvivl om en model, så gå ind på en af de mange Facebook-grupper, der findes, eller FDELs hjemmeside, lyder rådet fra Martin Messer Thomsen.

Oplademulighederne er også forskellige. Hvis du køber en wallboks, der koster 5.000 kr., vil en Zoe således kunne lade med 11 kW derhjemme, hvilket svarer til at oplade til 50 km kørsel i timen.

De første modeller af i3 kan lades med 3,7 kW, hvilket svarer til 15-20 km kørsel i timen, senere kom muligheden for 11 kW, mens en Leaf, der klarer 3,7 kW i første generation, kan opgraderes til 7,4 kW eller 30 km på en time med en speciel wallboks. Tesla S klarer hjemme 11-22 kW, alt efter årgang og model.

På vejen kan de første Zoe lade op til 43 kW, de nye kan dog kun lade med 22 kW. Leaf i første generation kan klare op til 50 kW, men fås nu i en model, der kan klare op til 100 kW. BMW i3 kan kapere op til 50 kW og Tesla S op til 120 - og snart 150 kW.

Det koster de brugte elbiler

Foto: Uwe Fischer

Nissan Leaf 1. gen.: 80.000 -150.000 kr.

Rækkevidde: 199 km (NEDC)

Hjemmeladning: 3,7 kW -7,4 kW.

Ved hurtigladere: Max: 50 kW

Nissan Leaf 2. generation

Rækkevidde: 270-385 km (WLTP)

Hjemmeladning: 3,7 kW -7,4 kW.

Ved hurtigladere: Max: 50 kW (kan nu fås med mulighed for 100 kW)

BMW i3 i de første udgaver: Fra 140.000 kr.

Rækkevidde: 190 km (NEDC).

Hjemmeladning gl. modeller: 3,7 kW (visse modeller: 11 kW)

Ved hurtigladere: Max: 50 kW

Nyere modeller

Rækkevidde 33-42 kWh batt: 285-310 km (WLTP)

Hjemmeladning: 11 kW.

Ved hurtigladere: Max: 50 kW

Renault Zoe: Fra 80.000 -150.000 kr.

Rækkevidde: 210 km (NEDC)

Hjemmeladning: op til 11 kW (mulighed for 22 kW kan tilkøbes)

Ved hurtigladere: Max: 43 kW (nedgraderet til 22 kW i nyere modeller)

Seneste version

Rækkevidde: 300 km (WLTP)

Hjemmeladning: op til 11 kW (mulighed for 22 kW kan tilkøbes)

Ved hurtigladere: Max: 22 kW

Tesla Model S: 350.000 – 550.000 kr.

Rækkevidde: 350-500 km (NEDC)

Hjemmeladning: 11kW

Ved hurtigladere: Max 120 kW - snart 150 kW

Seneste modeller

Rækkevidde: 450-610 km (WLTP)

Hjemmeladning: 11 kW

Ved hurtigladere: Max 120 kW - snart 150 kW



Træk typisk 50 pct. fra NEDC-tallene for at finde den rigtige rækkevidde. WLTP-tallene matcher bedre og ligger omkring 30-40 pct. under. Koldt vejr, mange strømforbrugere og høj hastighed kan reducere rækkevidden yderligere. Tesla holder dog ofte rækkevidden noget bedre.

BMW findes også i en version med rækkeviddeforlænger. Her oplader en lille benzinmotor batteriet, så du i teorien kan lægge 100 km til den elektriske rækkevidde, der så på papiret nærmer sig de 300 km, men mere er 200 km.

Alternativer

VW e-Up, VW e-Golf, Mitsubishi i-Miev, Citroën C-Zero, Peugeot Ion, Renault Fluence, Hyundai Kona Electric, Kia e-Niro.