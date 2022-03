Han vil banke Tesla

På Henrik Fiskers egen hjemmeside står der, at ’Henrik og hans verdensklasseteam er klar til at vende op og ned på bilindustrien’.

I et interview med Berlingske fra 2020 er han da heller ikke bleg for at sammenligne sig med Tesla: Fisker-elbilerne har bare en langt større rækkevidde og batterier, der oplader dobbelt så hurtigt.

I hvert fald hvis man spørger elbildesigneren selv.

Det nyeste skud på stammen er Fisker Ocean, en luksus-SUV med solcelletag og indmad lavet af genbrugte t-shirts, plasticflasker og fiskenet.

Pris: 445.000 kroner for Fisker Ocean Ultra og 595.000 kroner for Fisker Ocean Extreme.

De første 33.000 biler er allerede reserveret. 1000 af dem er danske købere.

- Henrik Fisker er et kendt navn, specielt i Danmark, så det er nok derfor, det er blevet en stor succes her. Og så er vi jo nok lidt stolte af, at det er en dansker, der sætter sit præg på elbilmarkedet, siger Torben Arent, der er nyhedsredaktør på bilmagasinet Motor.

Han har mødt Henrik Fisker flere gange og fået indsigt i den ambitiøse danskers planer.

Lykkens gang

I 2020 blev Henrik Fiskers firma - Fisker Inc. - børsnoteret, hvilket straks skød markedsværdien til tops.

I dag er hans firma cirka 30 milliarder kroner værd. Det gør ham til en af Danmarks rigeste.

Det til trods for at han endnu ikke har formået at levere en eneste bil. Men hvis produktionsplanen overholdes, kan de første danske købere rulle deres splinternye SUV’er ind i garagen i september i år.

Rejsen til den børsnoterende succes har dog ikke været uden bump på vejen.

Henrik Fisker har to gange før forsøgt sig med firmaer, der gik konkurs. Udfordringerne har været forskelligartede: Enten var der ikke nok midler eller der var problemer med leverandører. Én enkelt gang var det stormen Sally, der smadrede 300 biler.

Men måske er tredje gang lykkens gang.

- Henrik Fisker er en utrolig kreativ mand med en stædig, amerikansk iværksætterånd. På nogle punkter kan man sammenligne ham lidt med Elon Musk, bortset fra at Henrik jo ikke har haft en opstartskapital på flere millioner dollars. Han har bygget det hele op fra bunden, siger Torben Arent.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Henrik Fisker, men det var ikke muligt.

--------- SPLIT ELEMENT ---------