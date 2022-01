Har du råd til at lade være?

Biler er ikke bygget til det danske klima. Det er ikke kun, når der er salt på vejen eller sne, at en bil ruster.

- Den lange periode med regn, fugt og temperaturer mellem 0 og 10 grader gør, at bilerne er mere udsatte og dette i en længere periode end i lande sydpå, fortæller John Gantzhorn, der er teknisk konsulent hos Applus Bilsyn.

Alligevel fravælger fire ud af ti danskere at få deres bil rustbeskyttet. Det viser en undersøgelse, som YouGov og Dinitrol udgav sidste år. Samtidig flyder internettet over med vilde tilbud på rustbehandlinger, men ifølge en stikprøve foretaget af DR’s ’Kontant’ i fjor dumper stort set alle de billige tilbud.

Jonas Machholm er medstifter af Autodo, en uafhængig dansk leverandør af rustbeskyttelse. Hvert år har han ansvaret for kvaliteten at cirka 10.000 rustbeskyttelser.

Han fremhæver, at alle biler som udgangspunkt produceres efter én og samme standard. Det vil sige, at biler generelt er rigeligt godt rustbeskyttet til at køre i for eksempel Spanien, Sydfrankrig, Tyrkiet og lande på lignende breddegrader.

- Men vores danske klima giver de værst tænkelige forhold for biler, og derfor er bilens standard slet ikke tilstrækkelig, siger han.

Det er ikke kun gamle biler, der ruster. Også nye biler har brug for rustbeskyttelse. Foto: Morten Langkilde/Ritzau Scanpic

Rustbeskyttelse hvert tredje år

Ifølge Jonas Machholm er det en udbredt myte, at der findes et tidspunkt på året, hvor det er bedst at få bilen rustbehandlet. Hvis en bil afrenses og behandles korrekt, så er årstiden helt og aldeles underordnet.

- Jeg plejer at sige, at hvis man tørrer en bil efter afrensning, så den er helt tør overalt, så er den tør, uanset om det er sommer eller vinter. Og behandler man den korrekt, så er den behandlet korrekt, uanset om det er sommer eller vinter.

Behandler man en bil korrekt, fra den er helt ny, vil en behandling ifølge Jonas Machholm holde minimum tre år.

- Det vil den næste behandling også. Og den næste igen - hele bilens levetid, siger han og pointerer, at hvis man venter fire år med at få behandlet bilen, så vil den typisk have brug for en tur igen efter to år.

Pris og kvalitet hænger sammen

Hos Applus Bilsyn understreger John Gantzhorn, at man kun bør lade sin bil rustbeskytte i et sprøjtecenter. Her har de sprøjteskemaer og bruger den rigtige forarbejdning og sprøjteproces, siger han.

- Om man vælger det ene eller andet mærke, er mindre vigtigt, da alle er gode produkter, forklarer John Gantzhorn og advarer mod de billige tilbud:

- Ofte kan man finde tilbud i omegnen af 2000 kroner. Her er det en mekaniker, der står og fister lidt med en spraydåse under bilen. Det er totalt værdiløst.

Jonas Machholm er enig. Hvis en rustbeskyttelse er væsentligt billigere end standardprisen, så er det typisk på arbejdslønnen, at pengene er sparet.

Det kan ifølge ham skyldes følgende: At man accepterer en lavere indtjening per time. At man løber hurtigere. At det udførte arbejde er mindre. Eller en kombination af de tre.

- Sagt på en anden måde, så er der en relativt stor sandsynlighed for, at pris og kvalitet til en vis grad følges ad. Det er i hvert fald det, vi oplever, og vi køber mange tusinde rustbeskyttelser hvert år.

Jonas Machholm oplever jævnligt, at folk ikke er blevet gjort opmærksomme på nødvendigheden af rustbeskyttelse, når de køber bil.

Som han siger:

- Ejendomsmægleren nævner jo heller ikke støjen fra motorvejen eller naboens bidske kamphund.

Dyrt at være glemsom

Fordi vi i Danmark har periodisk syn af biler, ser man heldigvis ikke mange situationer, hvor rustskader har medført den yderste konsekvens i form af trafikuheld.

Men Jonas Machholm har mange gange oplevet eksempelvis rustne bremserør, der er sprængte, når hans hold har testet dem i forbindelse med syn.

- Når det sker, stopper bremserne med at virke. Og sker det ude på motorvejen i stedet for i en bremsetester, er det ikke sikkert, at man er der til at fortælle historien bagefter.

Udover det spilder folk tusindvis af kroner på rustskader, der kunne være undgået, hvis bilen var rustbeskyttet. Efter ti års erfaring kan Jonas Machholm konkludere, at de biler, der er rustbeskyttet, har langt færre fejl end dem, der ikke er rustbeskyttet.

- Og den første rustrelaterede skade, som skal udbedres, koster det samme eller mere, som det ville have gjort at få hele bilen rustbeskyttet, siger han.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

4 typiske undskyldninger

Foto: Morten Langkilde

Her er de typiske argumenter for ikke at lade sin bil undervognsbehandle - og om de holder ifølge John Gantzhorn fra Applus:

Bilen er leaset.

- I dette tilfælde giver det ikke mening at købe en undervognsbehandling, medmindre du har planer om at købe bilen efter endt leasingperiode.

Jeg skal sælge bilen, inden rust bliver et problem.

- Det er muligvis et argument, men er der ti biler til salg magen til din, når den skal sælges, og din er den eneste, der er rustbeskyttet, så ved jeg godt, hvilken en jeg ville vælge.

Bilen har rustgaranti.

- Rustgaranti dækker kun gennemtæring og kun på karosseriet. Det vil sige, at påboltede komponenter såsom bremserør og hjulophæng ikke er omfattet af garantien.

Det er for dyrt.

- Har du råd til at lade være? En god undervognsbehandling koster 4-5000 kroner. En udskiftning af for eksempel bremserør, der ofte kan være udskiftningsklar efter seks år, koster typisk 5-6000 kroner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Tal med din synsmand

Foto: Martin Lehmann

Spørg din synsmand, når du får synet bilen. Han ser typisk mellem 10-20 biler hver dag, hvor en mekaniker måske ser 1-3 biler.

Synsmanden har derfor fingeren på pulsen, når det kommer til, om netop din bil er udsat, samt hvilke rustbeskyttelsescentre der er de bedste i lokalområdet.

Vær sikker på, at det er et ægte undervognscenter, der udfører arbejdet, og ikke bare et lille værksted, som har købt noget tilfældigt og ikke har sprøjteskemaer eller korrekt afrensnings- og tørringsudstyr.

Føler du dig usikker efter udført arbejde, så få en synsmand eller lignende til at kigge bilen igennem med dig. Det er ikke hjernekirurgi. Med en fagmand i hånden vil du nemt selv kunne se, om arbejdet er udført pænt.

De vil typisk gøre dette gratis eller for få hundrede kroner, og så er det jo nemt at gå til undervognscenteret og klage bagefter.

Kilde: Jonas Machholm, Autodo

--------- SPLIT ELEMENT ---------