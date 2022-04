Her er deres første elbil

Siger man bilmærket 'Jeep', tænker de fleste nok på fede offroadere med store benzinmotorer - bedst eksemplificeret ved Wrangler-modellen - men Jeep vil også være med på elbilbølgen, og nu har de fremvist de første billeder af mærkets første 100 procent elektriske model.

Jeep er i gang med at elektrificere helt mærkets portefølje af SUV'er, og derfor har vi eksempelvis allerede set en plug-in hybrid-udgave af Wrangler-modellen på det danske marked.

Den amerikanske bilproducent, som i dag er ejet af Stellantis-koncernen, vil imidlertid også bygge rene elbiler, og den nye helt elektriske Jeep bliver lanceret i starten af næste år.

Målet med den nye elbil er ifølge Jeep at 'udvide mærkets appel og bredde'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Der er visse designligheder med den nuværende Jeep Compass-model. Foto: Jeep

Få informationer

Billederne af Jeeps nye elbil er noget nær det eneste, vi får at vide om den kommende elbil, for informationerne er små. Dermed må vi vente med at blive klogere på, hvor stor en batterpakke modellen får, hvor lang rækkevidde den vil få, ligesom vi heller ikke kender navnet på modellen endnu.

I de kommende måneder vil Jeep offentliggøre flere informationer om og billeder af den kommende elbil.

I dag tæller Jeeps modelprogram i Danmark tre forskellige modeller i form af Renegade, Compass og Wrangler. Alle tre modeller kan fås som plug-in hybrider.

Samtlige af Jeeps SUV'er på globalt plan vil blive tilbudt i en elektrificeret udgave senest i år 2025, oplyser Jeep.