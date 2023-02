Her er Europas bedste bil

Herhjemme blev det den elektriske Volkswagen ID.Buzz, der kørte hjem med titlen som Årets Bil i Danmark 2023, men da den europæiske kåring ’Car of The Year’ blev afholdt i 2023-udgaven måtte ID.Buzz tage til takke med andenpladsen.

I stedet blev vinderen af titlen som Årets Bil i Europa 2023 nemlig den kompakte SUV Jeep Avenger, som vandt kåringen i ganske suveræn stil. Den lille SUV, der er designet og bygges i Europa, er den første rene elbil fra Jeep, der historisk har været forbundet med tørstige firehjulstrækkere.

FDMs biltekniske redaktør, Søren W. Rasmussen, er eneste danske jurymedlem og nyvalgt præsident for juryen. Nok havde han VW ID.Buzz som sin favorit ved kåringen, men han er stadig godt tilfreds med vinderen.

- Jeg er glad for, at det blev Jeep Avenger, som blev Car of the Year 2023. Det er en bil, der på alle måder har det, en vinderbil skal have, og som gør op med den vante forestilling om, at Jeep hører fortiden til.

- Jeep Avenger er på alle måder en moderne, elektrisk bil, der ser godt ud, er fantastisk at køre, og som har sikkerheden i orden og mange fine funktioner. Nok så vigtigt er det en bil, der for de fleste i Danmark er inden for økonomiske rækkevidde, siger Søren W. Rasmussen.

Elektrisk finalefelt

Som det var tilfældet, da Årets Bil i Danmark skulle kåres, var finalefeltet også domineret af elektrificerede biler.

Tre af finalefeltets syv biler var således rene elbiler, mens tre andre kan fås i både benzin-, hybrid-, og elbiludgave. Kun én bil fås ikke i en ren elbiludgave.

- Årets syv finalister er kendetegnet ved den omstilling, hele bilbranchen er i gang med frem mod at blive helt elektriske. Seks af de syv biler fås som rene elbiler, men flere af dem fås også i andre udgaver. Det vidner om, at omstillingen ikke sker lige hurtigt rundt om i Europa. Set med danske øjne var det dog positivt, at de rene elbiler klarede sig så godt, siger Søren W. Rasmussen.

Det er første gang, at en Jeep vinder titlen som Årets Bil i Europa.

- Vi har store forventninger

Det forventes, at Jeep Avenger lanceres på det danske marked i løbet af foråret og sommeren, og hos Jeep i Danmark vækker titlen i sagens natur stor glæde.

- Vi har store forventninger til Jeep Avenger i Danmark. Det havde vi før kåringen, men kåringen skubber selvfølgelig yderligere positivt til vores forventninger, siger Alexander Thornton Rasmussen, som er branddirektør for Jeep i Danmark.

Avenger hører til i klassen for de såkaldte B-SUV’er, og her bidrager elbilen med noget Jeep-hårdførhed, lyder det fra mærkets danske importør.

- Den skiller sig ud i segmentet med et stærkt og karismatisk design, lækker kabine med god plads samt køreegenskaber til både skov og by - og så er den hårdfør og lavet til at blive brugt. Jeep Avenger kombinerer Jeeps legendariske SUV-historie med europæisk sans for detaljen i en kompakt, agil og elektrisk SUV.

- Den er startskuddet til nogle spændende år for Jeep, og vi glæder os til at vise Avenger frem, når den kommer til Danmark til foråret, siger Alexander Thornton Rasmussen.

Avenger er en forsmag

Den ærkeamerikanske bilproducent Jeep står over for en større omvæltning. Der skal nemlig produceres langt flere elbiler.

Titelvinderen Jeep Avenger er den første model i en række af nye fuld-elektriske SUV-modeller fra mærket. Jeep har en strategi, som siger, at mærket skal være verdensledende inden for elektriske SUV’er.

- Avenger vil blive den nye indgangsmodel til Jeep-mærket og fuldende vores tilstedeværelse i SUV-segmenterne, har Antonella Bruno, som er chef for Jeep i Europa, tidligere fortalt.

- Vi regner med, at den vil blive vores bedst sælgende model i 2024, lød det videre fra chefen.

Hvornår de næste fuldelektriske Jeep-SUV’er kommer til Europa står imidlertid endnu ikke klart.

Læs mere om Avenger her



