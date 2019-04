Her har du størst risiko for at blive blitzet

Ny undersøgelse viser, i hvilke kommuner der er størst sandsynlighed for at blive taget for at køre for hurtigt

I 2018 blev der uddelt mere end en halv million fartbøder på landsplan.



Det viser en ny undersøgelse foretaget af sammenligningstjenesten Mikonomi. Undersøgelsen er udarbejdet ud fra en aktindsigt i Rigspolitiets data vedrørende antallet af automatiske fartkontroller (AKT-hastighedsovertrædelser) i 2018, skriver Mikonomi i en pressemeddelelse.

Det fremgår blandt andet af undersøgelsen, i hvilke kommuner der er blevet uddelt flest fartbøder, hvor mange fartbøder der er blevet givet pr. fotovogn i kommunen, og hvilke tre veje i de enkelte kommuner, hvor der er størst sandsynlighed for at møde en fotovogn.

Slagelse tager førstepladsen

Ifølge Mikonomis opgørelse er Slagelse den kommune, hvor der er størst sandsynlighed for at blive blitzet, hvis du kører for stærkt. Der er blevet udskrevet 475 bøder pr. opsat fotovogn. Slagelse er desuden den kommune, hvor der er udskrevet næstflest fartbøder, nemlig 50.830. Slagelse overgås kun af Københavns Kommune, hvor antallet af fartbøder lå på 53.494.

Kommunen med færrest fartbøder pr. fotovogn er Ærø, hvor der kun blev uddelt 6 bøder pr. fotovogn. Dragør tager pladsen som kommunen med færrest udskrevne fartbøder, nemlig 168 bøder.

Se også: Danskerne elsker fotofælder

Her har fotovognen oftest været forbi

Sammenligningstjenesten Mikonomi har desuden lavet en opgørelse over, hvilke kommuner der hyppigst har haft besøg af en fotovogn. Her ligger Aalborg Kommune helt i top med 380 fotovogne i 2018. Fotovognene i Aalborg er oftest placeret på Hobrovej, Egensvej og Aalborgvej, og der blev i alt uddelt 5.205 fartbøder i Aalborg i 2018.

Kommunen med næstflest fotovogne i 2018 var Vejle Kommune, og herefter kommer Aarhus, København og Silkeborg Kommune.