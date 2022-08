Høj sikkerhed i de nyeste biler

For bilproducenterne er det at klare sig godt i sikkerhedstests en vigtig faktor, fordi rigtig mange af forbrugerne lægger stor værdi i at købe en sikker bil.

Derfor er det da også gode nyheder for både producenter og forbrugere, at det generelle sikkerhedsniveau på den seneste omgang af biler testet af det europæiske sikkerhedssamarbejde Euro NCAP er tårnhøjt.

I alt syv biler er med denne gang, hvor de fem får de maksimale fem stjerner - Alfa Romeo Tonale, Cupra Born, Kia Sportage og de identiske Mercedes-Benz T-klasse og Citan Tourer.

Et par bilproducenter må dog ærgre sig over at tage til takke med fire stjerner. Det gælder Toyota med mikrobilen Aygo X og BMW med elbilen i4.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

Små ting

Ved begge af de to biler, som ’kun’ får fire stjerner, er det generelle sikkerhedsniveau højt på bilerne, men små fejltrin koster.

For BMW’en, som ifølge FDM er ’god på stort set alle områder’, er det den vigtige nødbremse, som ikke præsterer lige så godt, som den kunne have gjort.

- Det er ærgerligt, især fordi BMW tidligere har vist, at de godt kan levere varen. Det burde de naturligvis også have gjort med deres nye BMW i4, siger Søren W. Rasmussen, som er FDMs repræsentant i Euro NCAP.

Han understreger, at fire stjerner ikke er noget dårligt resultat, men at man godt kunne forvente lidt mere af en bilproducent som BMW.

- En anden mangel ved bilen er, at BMW har sparet en airbag mellem forsæderne væk. At de denne gang har prioriteret, som de har, er ikke godt nok og under det niveau, BMW ellers har, siger Søren W. Rasmussen.

Kæmper mod sin størrelse

Den anden af testens biler, som heller ikke scorer topkarakter, er Toyotas nye mikro, Aygo X, som er en SUV-agtig arvtager til den yderst populære Aygo-model.

For Aygo X er det kollisionssikkerheden for både voksne og børn, der er årsagen til resultatet. Som med BMW i4 har Aygo X heller ikke en airbag mellem forsæderne.

- Toyota Aygo X har så at sige sin størrelse imod sig, når det alene handler om kollisionssikkerhed. Her slår mikrobilerne sig mere end større biler, og Aygo X er ingen undtagelse. Kollisionssikkerheden er dog ikke dårligere, end at resultatet var ret tæt på at udløse de maksimale fem stjerner, siger Søren W. Rasmussen.

- Toyota får ros for de omfattende sikkerhedssystemer som bl.a. den automatiske nødbremse, der ikke bare er standard i alle udgaver, men som også fungerer rigtig godt, siger han.

Bedst af testens biler klarer de identiske Mercedes-modeller T-klasse og Citan Tourer sig.

Bilerne er i den såkaldte MPV-klasse og scorer både i kategorierne voksensikkerhed, barnesikkerhed og sikkerhedssystemer noget af det til dato bedste i en Euro NCAP-test.



