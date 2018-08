Hold bedre øje med de bløde trafikanter

Mens bakkamera netop er blevet obligatorisk USA, er der ingen udsigt til et lovkrav på vores breddegrader. Til gengæld er det blevet en del billigere at tilkøbe et kamera til bilen

Du kender det måske: Ulvetimen ved supermarkedet sidst på dagen, hvor børn og ældre myldrer ud mellem bakkende biler med halvstressede familier ombord.

Det må nødvendigvis give risiko for påkørsler, men der er flere måder, hvorpå man selv kan tage toppen af risikoen. Det er nemlig blevet billigere at få hjælp af systemer som parkeringssensorer og bakkameraer samt teknologi som Cross Traffic Alert, der registrerer bevægelser fra krydsende trafik.

De simple p-sensorer kan ikke registrere bevægelse. Her er Cross Traffic Alert en bedre løsning, som koster fra omkring 5000 kroner, men kan være dyrere. De mest avancerede har en bagudvendt nødbremse, som bremser bilen for fodgængere og cyklister.

En mellemløsning kan være et bakkamera, hvor du selv får bedre overblik over manøvrerne. De nyeste generationer er nemlig ikke alene kommet ned i pris, de er også blevet bedre takket være optimerede kameraer og større, højtopløselige skærme i bilernes kabiner.

Samtidig tilbyder mange af de danske bilimportører udstyrspakker, hvor kameraet indgår, hvis det da ikke følger med, når du går et udstyrsniveau op.

Et bakkamera kan således fås for rimelige penge. For eksempel er prisen for kameraet i en Ford Fiesta 4300 kroner. Og 6100 kroner, hvis du også vil have en stor skærm på otte tommer og parkeringssensor med. Cross Traffic Alert-systemet koster her 4900 kroner.

I en VW Polo spiller kameraet sammen med den integrerede skærm på otte tommer og koster 3700 kroner.

Forskel på bakkameraer

Søren W. Rasmussen, som er bilteknisk redaktør på FDM’s blad Motor, anbefaler, at man er opmærksom på, at der er stor forskel på, hvad bakkameraerne kan.

- De nyeste og bedste har en vidvinkel funktion. Det betyder ikke alene, at man har større chance for at undgå buler, men også at man er mere opmærksom på de bløde trafikanter, siger Søren W. Rasmussen.

Han peger også på, at nogle kameraer har indbyggede ideallinjer ved bakning, mens andre tilmed har en zoom-funktion, som kan bruges, når man for eksempel skal ramme campingvognen korrekt. Der findes desuden kameraer med nattesyn, som især tilbydes hos premiummærkerne.

I USA oplever man hvert år, at mange bliver dræbt af bakkende biler, og antallet af ulykker er taget til i takt med, at der er kommet flere høje SUV'er og crossovere på vejene. Derfor har det fra 1. maj i år været obligatorisk, at alle nye biler har et bakkamera installeret.

De høje crossovere har ofte brede C-stolper, der giver dårligere udsyn. Men selv om biltypen også breder sig i Europa og Danmark, er der ikke udsigt til regulering på dette område.

En opgørelse fra Rådet for Sikker Trafik viser, at antallet af tilskadekomne og dræbte ved bakulykker i Danmark over de seneste år har ligget stabilt med to-fire dræbte og 20-30 tilskadekomne om året. Det er typisk ældre, der kommer til skade ved ulykkerne.

Med større skærme og højere opløsning får du bedre overblik ved bakning, som i denne VW Polo. Foto: Jens Overgaard

Nødbremse er vigtigere

I forhold til andre typer af ulykker er tallene forholdsvis lave.

Jesper Sølund, der er dokumentationschef hos Rådet for Sikker Trafik, fortæller, at man derfor heller ikke har obligatoriske bakkameraer som højeste prioritet. Her tæller andre områder.

- Hvis vi skulle prioritere, så går vi først og fremmest efter automatisk nødbremse og vejstribealarm. Det er her, hvor der kan hentes mest og reddes flest fra ulykker. Vi ser fortsat flere ulykker, hvor folk laver alt muligt andet end at køre bil, for eksempel ved at rode med telefonen, siger dokumentationschefen.

Han peger på, at det, som batter mest ved bakulykker, er adfærden. Uanset antallet af elektroniske hjælpemidler skal man som altid se sig godt for og agere fornuftigt.

- Det handler om at orientere sig og så bakke langsomt og i små bevægelser, så folk bagved kan nå at reagere, siger Jesper Sølund.

Det mest optimale er ifølge Rådet For Sikker Trafik at bakke ind på p-pladsen, så man kører ud med snuden forrest.

Hos FDM har nødbremsen sammen med vejstribealarm også højeste prioritet.

- Ideelt set bør alt sikkerhedsudstyr være fritaget for afgift. Vi kan se, at det især er nødbremse og vejstribealarm, som gør en forskel. Men dette sammen med Rear Cross Traffic Alert ville være en rigtig god pakkeløsning, siger bilteknisk redaktør på bladet Motor, Søren W. Rasmussen.

Fordel ved trailer

Mange af de nye, høje crossover-modeller som Seat Arona, Kia Stonic og Citroën C3 Aircross har meget brede C-stolper.

- C-stolperne gør udsynet sværere, og her kunne Rear Cross Traffic Alert hjælpe med at gøre føreren mere opmærksom, siger Søren W. Rasmussen.

Hos Opel, som indtil for nyligt har været ejet af den amerikanske GM-koncern, har de mange bakulykker i USA haft indflydelse på bilerne. Derfor har mange modeller som udgangspunkt været udstyret med bakkamera. Hos de kunder, som tilkøber kameraet, kan importøren se et klart mønster.

- Stort set alle, som køber anhængertræk, vælger også et bakkamera. Det giver bedre overblik, så man kan bakke direkte hen til traileren eller campingvognen, siger Erik Morsing, der er pressechef hos Opel Danmark.