Hovedfabrik får milliardindsprøjtning

Volkswagen er på vej mod en elektrisk fremtid, og nu investerer bilgiganten et milliardbeløb for at gøre fabrikken i Wolfsburg klar til produktion af 100 procent elektriske biler.

Således fortalte Volkswagens adm. direktør, Thomas Schäfer, for nyligt, at mærket frem mod 2025 vil investere cirka 460 milliarder euro, svarende til cirka 3,4 milliarder kroner, i koncernens hovedfabrik hjemme i Wolfsburg.

Volkswagen oplyser, at investeringen primært skal gå til opstart af produktionen af den nye faceliftede ID.3, hvor de første eksemplarer løber af samlebåndet i Wolfsburg i løbet af 2023.

For på sigt at udnytte produktionskapaciteten på Wolfsburg-fabrikken er det også planen at producere en helt ny kompakt, elektrisk SUV.

- Volkswagen står for e-mobilitet for alle. Og Wolfsburg vil være en del af denne succeshistorie, siger Thomas Schäfer i en pressemeddelelse.

Annonce:

- Opstart af ID.3-produktionen er det første vigtige skridt mod den elektriske omstilling af vores hovedfabrik. Samtidig arbejder vi på at bringe yderligere en elektrisk model baseret på den nye MEB+-platform til Wolfsburg - dette vil være en model med højt volumen i det populære og boomende SUV-segment, siger han videre.

På et senere tidspunkt vil produktionen af elbiler på fabrikken i Wolfsburg også inkludere det såkaldte Trinity-projekt, som skal bygges på en helt ny platform, kaldet SSP.

Senest ved udgangen af 2033 vil Volkswagen - ligesom på alle mærkets øvrige fabrikker i Europa - kun producere elbiler i Wolfsburg.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Her er tre steder, du kan spare på værkstedsregningen.