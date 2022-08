Hvilken delebil skal du vælge?

Nu skal du dele bilen: Delebilskoncepter som GreenMobility og ShareNow er blevet en fast del af gadebilledet i København, hvor de tilbyder et billigt alternativ til at have egen bil. Vi har prøvet de to tjenester

Det er efterhånden tæt på umuligt at gå en tur igennem København og Aarhus uden at støde på, hvad der ved første øjekast ligner en sponsorbil.

Plastret til med reklametekst, logo og letgenkendelige mønstre adskiller delebilerne fra GreenMobility og ShareNow sig fra resten af storbyens biler. Du finder dem på alle gadehjørner og behøver bare downloade en app på din smartphone, og vupti, så er du klar til at stige ind og sætte dig bag rattet.

Det er smart. Og for byboere, hvis kørselsbehov begrænser sig til vennebesøg, weekendudflugter og en halvårlig tur i Ikea, kan der være tusindvis af kroner at spare på at sælge bilen og gå over til at bruge delebiler, viser beregninger fra FDM.

Væk er anskaffelsesprisen og de faste udgifter til vedligeholdelse, syn, parkering, forsikring og bilvask, men også renter og afskrivning på bilens værdi. Til gengæld må du give afkald på den fleksibilitet og frihed, der er forbundet med livet som bilejer.

Ekstra Bladet har snuppet en tur i GreenMobility og ShareNow, som er de to mest populære delebilskoncepter i Danmark netop nu.

Elektroniske bybiler fra tjenester som GreenMobility og ShareNow er blevet en fast del af bybilledet i København. Foto: Lars Dalsgaard

En fiks lille sag

Jeg starter hos GreenMobility, hvis elektriske bybiler alle er af mærket Renault Zoe. En lille og praktisk elbil med automatgear og bakkamera, der kan klemmes ind på selv de smalleste steder i kongens København.

Efter at have downloadet app’en, indtastet mine informationer og fået mit kørekort tjekket, er jeg klar til at finde den nærmeste bil. Den får jeg øje på fra vinduet i min lejlighed, hvor den holder på den anden side af vejen. Jeg behøver ikke gå mere end 20 meter.

Jeg låser bilen op med et swipe på app’en og tjekker, at den er fri for buler. Den har lidt over 40 procent strøm på batteriet. Rigeligt til en kort tur fra Amager til Nordhavn.

Inde i bilen er et virvar af knapper og touchpaneler, som jeg lige skal lære at kende.

Efter at have fået styr på, hvordan man bakker og kører fremad, er jeg klar til at rulle ud, og herfra går det smertefrit. Renault Zoe er en fiks lille sag, der er velegnet til bykørsel. Kun den følsomme bremsepedal kræver en smule tilvænning for skribenten.

Ellers forløber køreturen på syv kilometer og 28 minutter let og uden problemer. Slutregningen løber op i 140 kroner.

ShareNow drives af Arriva og gik tidligere under navnet 'DriveNow'. PR-foto

Et spændende alternativ

Hverken GreenMobility eller ShareNow er helt så billige, som man får indtryk af, når man går ind på deres hjemmesider og læser, at de tager 1,50 og 2,00 kroner pr. minut.

Så snart man åbner GreenMobility’s app og søger på biler i ens nærområde, hedder prisen 5,00 kroner pr. minut, mens konkurrentens biler står til 4,00-5,50 kroner pr. minut.

Helt så enkelt er det dog ikke. Det er nemlig priserne, når man kører efter minutbetaling, og begge tjenester tilbyder også andre løsninger til deres kunder.

Hos GreenMobility kan du for eksempel reservere en bil i et døgn for 550 kroner eller forudbetale dig til 200 minutter for 500 kroner. Det bringer minutprisen ned.

ShareNow har lignende tilbudspakker og abonnementer. Der er både løsninger til byboere med et stort kørselsbehov og dem, der lige skal til middagsselskab hos vennerne i forstaden eller på weekendtur.

Ingen af de to delebilskoncepter duer dog til hverdagspendling. De fungerer klart bedst, når man er inden for byzonen og let kan få strøm på.

Hvor er min delebil?

Det er nu tid til at prøve ShareNow, som får hård medfart af brugerne på både Trustpilot og Google-anmeldelser.

Det starter ikke for godt, da den Mercedes-Benz A-Class, som jeg har udset mig, ikke er til at finde. App’en insisterer på, at den holder inde midt i Umeus-kollegiet, og jeg går flere gange rundt om bygningen blot for at konstatere, at jeg spilder min tid.

Til gengæld holder en Mercedes-Benz B-Class parkeret få hundrede meter væk, og her har jeg bedre held. En større og lækrere bil end Renault Zoe – og endda 50 øre billigere pr. minut.

Igen skal jeg lige bruge to minutter på at lære bilen at kende, og her spørger jeg mig selv, om ShareNows forretningsmodel med ni forskellige bilmodeller nu også er en fordel i en travl hverdag, hvor man ikke går 500 meter ekstra for at sætte sig i en lækker bimmer, men bare skal bruge den bil, der er tættest på.

Det er jeg ikke sikker på.

Men under alle omstændigheder er køreoplevelsen bedre end i konkurrentens mindre og knap så moderne Renault Zoe. Infotainmentsystemet er smartere og mere intuitivt at bruge, mens den større motor og de ekstra hestekræfter ikke rigtig gør nogen forskel her i byen.

Selve køreturen glider, og der er ingen problemer. Jeg kommer af med 103,50 kroner for syv kilometer og 23 minutter.

Byboere kan spare tusindvis af kroner

Foto: Magnus Holm

Hvis du har adresse i storbyen og kører under 12.000 km om året, så kan du spare en formue ved sælge bilen og gå over til delebiler. Det viser beregninger, som FDM lavede for Politiken i april 2021.

- Vi kan se, at hvis kørselsbehovet er begrænset, eller fast adgang til bilen ikke er nødvendigt, kan både dele- og bybiler være en bedre løsning end at eje, lød det dengang fra forbrugerøkonom Ilyas Dogru fra FDM.

I et eksempel med en københavnsk kvinde, der bruger knap 10.000 kroner om året på deletjenesten GreenMobility, ville det koste hende 28.000 kroner, hvis hun købte en tilsvarende bil fra ny.

Det svarer til en årlig besparelse på 18.000 kroner.

Kilde: FDM’s bilbudget

