Hvorfor bliver det ikke til mere med brintbilen?

Umiddelbart er der en del fordele ved en såkaldt brintbil.

Den er emissionsfri og udleder kun vanddamp. Brændselscellen renser endda luften omkring bilen, og derfor bidrager brintbiler aktivt til en bedre luftkvalitet. Og så er de er støjfri, hvilket bidrager til en behagelig køreoplevelse.

Sådan opridser direktør Tejs Laustsen Jensen fra Brintbranchen fordelene og tilføjer, at man med en brintbil i teorien kan beholde sin vante køremønstre.

- Det kun tager 3-5 minutter at tanke sin brintbil ved en brinttankstation, og man kan køre op til 600 kilometer på en enkelt tank - afhængig af hvor man kører, og om man har en første eller anden generations brintbil, forklarer han.

Tejs Laustsen Jensen har selv stor fornøjelse af sin private brintbil, som er den eneste bil i hans husstand med 2 voksne og 2 børn.

Annonce:

- Den opfylder fortrinligt vores transportbehov, inklusiv at den har bragt os på sommerferie i de italienske alper og tilbage igen, fremhæver han.

Der er flere årsager til, at brintbilens gennembrud lader vente på sig, men Tejs Laustsen Jensen ser dog lyst på fremtiden. PR-foto

Hønen og ægget

På trods af de åbenlyse fordele er det alligevel, som om at det store gennembrud udebliver. I hvert fald indtil videre.

Tejs Laustsen Jensen erkender, at der er diverse faktorer, som hæmmer brintbilens fremmarch. Det første, han nævner, er den manglende infrastruktur.

- Det tager tid at etablere brinttankinfrastrukturen, som i høj grad er plaget af høne-æg-problematikken, siger han og uddyber:

- Det er ikke attraktivt at etablere brinttankstationer, når der kun er få brintbiler, som vil benytte tanken, og det er ikke attraktivt at anskaffe brintbiler, når man ikke kan tanke dem op i nærheden af ens bopæl eller arbejde, pointerer han.

Desuden skyldes det manglende gennembrud, at brintbiler er forholdsvis nye biler, som har haft et højere omkostningsniveau end konventionelle biler.

Annonce:

- Og så har teknologien været længere undervejs end batterierne. Men med tung transport som en ny drivkraft for blandt andet udbygning af infrastruktur ser fremtiden lys ud, mener Brintbranchens direktør.

Der kommer ikke flere brinttankstationer, før der kører flere brintbiler på vejene. Og det hæmmer salget af brintbiler, at der ikke er flere tankstationer. Den er svær. Arkivfoto: Casper Holmenlund Christensen

Kun i Danmark og Californien

Ifølge professor Jan Rossmeisl fra Københavns Universitet er det Toyota, Honda og Hyundai, der driver udviklingen på markedet for brintbiler.

- Og det går ret langsomt med at få det i gang, siger han.

Ifølge Jan Rossmeisl er der mange ting, der spiller ind.

- For det første er elbiler blevet udviklet meget de senere år, og for det andet skal der være brint-tankstationer. Dem er der kun meget få af og kun i lande som Danmark og i Californien.

- Prisen er også ret høj både på bil og brændstof og er endda nok ikke høj nok til, at der tjenes penge på bilerne endnu, påpeger professoren.

Jan Rossmeisl mener, at benzin- og dieselpriserne skal stige, før brintbilerne for alvor brager igennem. PR-foto

Han vil gerne uddybe, hvad det er, som hæmmer brintbilens store gennembrud, og nævner igen, at elbilernes udvikling er gået virkelig stærkt.

Annonce:

- Det er nok den primære grund. Elbiler er cirka dobbelt så effektive fra strøm til bevægelse som brintbiler, der er cirka dobbelt så effektive som biler med forbrændingsmotor, forklarer Jan Rossmeisl.

Han nævner også, at infrastrukturen med hydrogen-tankstationer er lidt af et hønen-og-ægget-problem.

- Der kommer ikke tankstationer, før der er et marked for brintbiler, og der kommer ikke brintbiler, før der er tankstationer, opsummerer han.

For at brintløsningen skal komme i brug, skal det være dyrere at bruge diesel og benzin. Især når det gælder tung transport, mener Jan Rossmeisl.

- Derudover skal der være nogle firmaer, som udvikler teknologien, og forskere, der finder nye løsninger, siger han og fortsætter:

- Li-ion-batteriet, der er nødvendige for laptops, mobiltelefoner og elbiler, er et af de nyeste eksempler på materialeforskning, der har betydet noget for vores muligheder og hverdag. Brint-brændselsceller er et andet eksempel, der skal bruges, når batterier ikke kan medbringe energi nok, forklarer professoren.

Arkivfoto: Jens Dresling

Annonce:

De kommende år bliver afgørende

Ifølge Tejs Laustsen Jensen bliver det afgørende, hvordan udviklingen af fremtidens drivmidler, herunder brint, samt teknologien bag dem kommer til at gå.

- Vi kan se, at stort set alle de store bilkoncerner har brintbiler, varebiler eller lastbiler på vej - med Toyota og Hyundai i front. Men en lang række andre på vej med nye køretøjer også.

- Der investeres rigtig meget i disse år, og det har naturligvis en stor betydning for fremtidens marked for fossilfri, men velfungerende transport af personer og varer over både korte og lange afstande, forklarer han.

Han er overbevist om, at markedet for brintbiler kommer til at udvide sig markant i de kommende år.

Og det vil blandt andet blive stimuleret af udviklinger i EU, hvor internationale korridorer - både til person- og tung transport - vil blive oprettet og udvidet.

- Vi kommer givet også til at se mange brinttaxier i de større byer, sådan som det også er tilfældet i bl.a. København og Paris allerede - og forhåbentligt også busser i den regionale drift.

Annonce:

- Derudover vil brint også få en vigtig rolle i forhold til den tunge transport, hvor transportbranchen, også når det gælder tunge opgaver, også snart kan benytte sig af fordele, der er ved at køre på brint: Emissionsfrihed, lav støj og hurtig optankning, slutter Tejs Laustsen Jensen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Sådan fungerer en brintbil

Arkivfoto: Peter Hove Olesen

En brintbil har en brændselscelle. En brændselscelle er ligesom et batteri, men i stedet for at lade det op skal det have brændstof - brint - for at give energi.

I en brændselscelle omdannes brint og ilt til vand og energi.

Energien fra omdannelsen giver en spændingsforskel mellem to elektroder, og ligesom i et batteri giver det en spændingsforskel, som sammen med en elektrisk strøm, skaber en effekt, der kan bruges til at drive bilen.

Arkivfoto: Peter Hove Olesen

For brugeren er en brintbil ligesom en elbil - de har begge elmotorer. Brintbilen skal bare tankes med brint i stedet for at lades op.

Ligesom benzinbiler har brintbilen varme, som den skal af med. Derfor ser man store indsugshuller i brintbiler, men ikke i elbiler.

Kilder: Brintbranchen og Københavns Universitet

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Eksempler på brintbiler

Hyundai Nexo er opkaldt efter Nexø på Bornholm. Foto: Hyundai

I Danmark kan man køre i en Toyota Mirai - første og anden generation - og i en Hyundai Nexo.

Annonce:

Toyotas Mirai, som betyder ’fremtiden’ på japansk, har videreudviklet deres første generations Mirai, hvor bilens design ikke faldt i alles smag, og hvor brinttanken kunne indeholde omkring 5 kilo brint - til anden generations Mirai, hvor designet er blevet mere tidssvarende og brinttanken kan indeholde over 6 kilo brint.

Det gør, at rækkevidden er udvidet, og bilen er også større end den første generation.

Den første dedikerede brintbil, Toyota Mirai, blev introduceret for verden i 2015. Arkivfoto: Peter Hove Olesen

Hyundai Nexo, der i øvrigt er opkaldt efter Nexø på Bornholm, har samme rækkevidde som en anden generations Mirai og har en mere SUV-lignede look, hvor der er god plads til familien.

Der forventes desuden en række nye modeller - bl.a. varebiler - på markedet inden for kort tid.

Kilde: Brintbranchen

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Overvejer du at købe en brugt elbil, så er der tusindvis af kroner at spare ved at hente den i Tyskland

--------- SPLIT ELEMENT ---------