Hypet VW-elbil i front for grøn bølge

Den store IAA-messe i Frankfurt er stadig et mekka for alt på fire hjul. Selv om showet i de store messehaller ved skyskrabertårnet midt i den sydtyske finansby efterhånden har udviklet sig til en ren tysk messe, efter mærker som bl.a. Volvo, Citroën, Peugeot, Toyota, Nissan, Kia, Mazda, Fiat og Rolls-Royce bliver væk.

De mærker, som dominerer de store messehaller, der netop har slået dørene op og løber frem til søndag 22. september, har til gengæld meget at byde på. Her er mange nyheder, som er særdeles interessante set med danske briller, og de ligger i den populære prisklasse fra 250.000-300.000 kr, hvoraf mange er elbiler.

Det skyldes dog ikke, at bilfabrikkerne pludselig har fået grøn samvittighed, men at EU har strammet tommelskruerne på bilindustrien for at få det samlede tal for CO2-udledningen fra bilernes udstødning ned. Derfor vælter det frem med elbiler, plug-in hybrider og milde hybrider lige nu.

Bag navnet Mini SE gemmer der sig den første elektriske bil fra mærket. Den har 135 kW eller 184 hk og klarer 232 km på en opladning. Bilen, der er udstyret med et batteri på 32,6 kWh, kan hurtiglade med op til 50 kW. Mini SE kommer på danske veje til marts næste år. Foto: Mini

Den mest markante af elbilerne er VW ID.3, som er årets mest hypede nye elbil. Modellen, som Volkswagen lancerer i slipstrømmen på dieselskandalen, og som skal være med til genføde mærket, ser umiddelbart ud til at ramme spot on.

Bilen, som er på størrelse med en Golf men lige så stor som en Passat indeni, starter fra cirka 280.000 kr. for den mindste version med et batteri på 45 kWh, 150 hk og en rækkevidde på 330 km. D

De næste har batteripakker på henholdsvis 58 kWh og 77 kWh, og begge yder 204 hk, mens rækkevidderne er 420 km og 550 km. Ovenikøbet med en nærmest asiatisk garanti på fem år/100.000 km inkl. reparationsabonnement og et årsforbrug af strøm fra Clever.

Der er dog forskel på, hvor hurtigt bilerne kan lappe strøm i sig. Mens den mindste model kan klare 7,2 kWh derhjemme, og den største napper 11 kW, hedder kapaciteten ved hurtigladere 50 kW, 100 kW og 125 kW.

VW er klar med anden generation af den elektriske e-UP. Den er søstermodel til Skoda Citigo e iV og Seat Mii Electric. Den lille elbil har et batteri på 32,3 kW i nettoydelse og yder 61 kW, der svarer til 83 hk. Den får en rækkevidde på 260 km og kan hurtiglade med op til 40 kW. Foto: VW

VW har ikke opgivet opladningstiden hjemme, men ved motorvejen vil man med en 100 kW-lader kunne tanke strøm til 290 km kørsel på en halv time. De større modeller forventes at ligge omkring 335.000 kr. og 380.000 kr.

Kabinen uden kardantunnel og med store ruder opleves usædvanligt luftig, lyder de umiddelbare reaktioner. Selv om akselafstanden næsten er lige så stor som i en Passat, hvilket giver mere benplads, får de ombordværende dog ikke gavn af, at bilen er højere. Her tager batteripakken nemlig plads i bunden. Bredden er for øvrigt den samme som i Golfen, mens bagagerummet på 385 liter mere er på Polo-niveau.

Porsche Taycan lander herhjemme i starten af 2020 som Turbo og Turbo S. Den yder fra 500-560 kW, hvilket svarer til 680 hk – 761 hk. Det giver accelerationer 0-100 km/t på 2.8-3,2 sek. Den samlede kapacitet på batteriet er 93,4 kWh, mens rækkevidderne 412-450 km. Foto: Porsche

Selve instrumenteringen er enkel og centreret omkring en central skærm på 10,1 tommer, som omfatter speedometer og kontrollamper. Her er berøringsfølsomme knapper ligesom på rattet. Det er kun elruder og havariblink, der er af den gammeldags type.

I første omgang ruller dog en First edition med ekstraudstyr, og som findes i tre versioner, ud på vejene. Der kan dog godt gå længe, før den lander herhjemme. For selv om produktionen går i gang til november, skal du belave dig på kø ved skranken.

De første danskere, som har bestilt en ID.3 First edition, får bilen til sommer, mens vi skal frem til efteråret 2020, før de mere almindelige modeller leveres. Volkswagen har hele 30.000 europæiske reservationer på ID.3. 1ST.

Herhjemme blev den danske tildeling af lanceringsmodellen reserveret på blot 72 timer. Den danske importører vil ikke oplyse, hvor mange reserveringer der er tale om, eller hvor mange biler der kan tildeles Danmark, ud over at ’det vil løfte salget af elbiler markant’, hvis alle gør brug af reservationen.

Men i løbet af et par år vil VW dog have en årlig produktion på 330.000 elektriske køretøjer fordelt på alle koncern-mærker løbet i gang, hvor ID.3 tegner sig for broderparten.

Opel er klar med den nye Corsa, som er søstermodel til Peugeot 208. Den kommer med de kendte tre- og firecylindrede motorer fra PSA. Men den vises allerede fra starten i den elektriske version, Corsa-e, som matcher elektriske versioner af Peugeot 208 og DS3 Crossback. Foto: Opel

I prisklassen mellem 200.000- 300.000 kr. finder vi også elbiler som den nye elektriske Opel Corsa-e, den eksklusive Honda e og ditto Mini SE. I den lidt billigere afdeling huserer elektriske mikrobiler som Skoda Citigo e iV og Seat Mii Electric VW e-Up, der ventes at starte fra 160.000 kr., mens Porsche Taycan, der koster fra 1,7-2,1 mio. kr. og op, tager stikket hjem som den mest højteknologiske af de nye elbiler.

På elfronten ser vi også det kinesiske mærke Byton på IAA-showet. Mærket viser her den produktionsklare udgave af den store og luksuriøse SUV M-Byte, som introduceres på de store markeder i Europa 2021, og det er planen, at den skal til Danmark. Det er en bil, som koster 45.000 euro eller 340.000 kr. uden afgift.

Den følger to andre kinesiske elbiler, der kommer til Danmark allerede til næste år. Nemlig den mellemstore MG ZS EV og Audi Q5 store Aiways U5. Vi forventer, at begge vil ligge i prislejet mellem 200.000 – 300.000 kr.

Den nuttede Honda e ligger mellem mikro- og miniklassen. Den baghjulstrukne bil har bl.a. fuld digital væg-til-væg instrumentering. Den fås med ydelse på 136 hk eller 153 hk, rækkevidden er i begge tilfælde beskedne 220 km. Priserne starter fra 277.100 kr. Foto: Honda

I år er titlen ’Mobilität auf Morgen’, og messen løber frem til søndag 22. september. Prisen for en dagsbillet er typisk 13-15 euro. Men der findes flere billigere billettyper.

Den store IAA-messe i Frankfurt foregår hvert andet år i byens enorme messecenter i centrum. Det betyder, at det er let at komme dertil. Det gælder også, hvis du flyver. Der går nemlig et S-tog direkte fra lufthavnen og ind til byens banegård. Herfra er der ikke langt til messecentret.

Du kan enten gå eller skifte til en S-togslinje. Du kan måske være heldig at fange en messebus fra lufthavnens busterminal. Hvis du kører, er der store parkeringsområder lige op ad messecentret.

