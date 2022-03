Indfører fartgrænse på 30 km/t i storby

Hvis du skal ind i eller på tværs af den franske storby Lyon, skal du fremover sætte en lille smule mere tid af til at nå dit mål. I et forsøg på et nedbringe antallet af uheld og samtidig reducere udledningen af skadelige stoffer fra biler har bystyret nemlig indført en fartgrænse på 30 km/t på 84 procent af vejene i byen.

Den nye lavere fartgrænse trådte officielt i kraft 30. marts.

Det oplyser byen selv i en pressemeddelelse.

I forvejen var 34 procent af gaderne i Lyon begrænset til en fartgrænse på 30 km/t, men nu gælder det som nævnt for 84 procent af byens gader og veje. Kun større omfarts- og ringveje er undtaget af reglen.

Højere sikkerhed

Formålet med at rykke fartgrænsen er at skabe mere sikre veje. Den lavere fartgrænse sikrer blandt andet, at bremselængden halveres for biler. Således skal biler ifølge myndighederne i Lyon kun bruge 13 meter på at bremse ned fra 30 km/t mod 27 meter fra 50 km/t.

Samtidig er der ifølge myndighederne kun 20 procent chance for at overleve et sammenstød ved 50 km/t mod 90 procent chance ved 30 km/t.

Ydermere viser rapporter fra andre lokale myndigheder i byer, der allerede har indført lignende fartgrænser, at der er sket en betydelig reduktion i antallet af ulykker og deres alvorsgrad.

Tænker du, at den lavere fargrænse vil forlænge rejsetiden markant, tager du fejl. Gennemsnitshastigheden vil således kun blive reduceret med 1,6 km/t og rejsetiden øget med 18 sekunder for en gennemsnitlig tur på en kilometer ind gennem byen.