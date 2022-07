Italiensk tyr til de ekstra rå

Man skal være udstyret med usædvanligt stort mod eller have en voldsomt tung speederfod, hvis man betragter en ‘almindelig’ Lamborghini Huracán som værende for ordinær og kedelig.

Men der findes mennesker, som gerne vil have noget helt ekstraordinært, og de kan nu få en ny særlig udgave af ‘baby’-Lamborghinien.

Motoren i Tecnica er den samme som i Huaracán STO, hvilket vil sige en 5,2 liters V10 sugemotor. PR-foto: Lamborghini

Lamborghini Huracán Tecnica hedder den nye model, som ifølge den italienske bilproducent blander de bedste elementer fra sportsvogne til landevejen og biler til racerbanerne.

- Huracán Tecnica samler Lamborghinis ekspertise indenfor både design og ingeniørkunst i en sportsvogn, som leverer køreoplevelser på højeste niveau, og samtidig er lige så imponerende og indlevende på vejen hen til racerbanen som på selve banen, siger Stephan Winkelmann, som er adm. direktør i Lamborghini.

- Tecnica skaber simpelthen den stærkeste forbindelse mellem føreren, bilen og asfalten, alt imens bilens potentiale kan trimmes med fingerspidserne gennem køreprogrammer til enhver situation, siger direktøren videre.

Bilen når 100 kilometer i timen på 3,2 sekunder. PR-foto: Lamborghini

Kraftværket i den nye mere fokuserede Lamborghini er den 5,2-liters V10 sugemotor, som er identisk med den, som man finder i den endnu mere ekstreme model Huracán STO.

Det betyder, at Huracán Tecnica kommer med 640 hk og et moment på 565 Nm, hvilket er nok til at sende sportsvognen fra 0-100 km/t på 3,2 sekunder.

Lamborghini oplyser ikke, hvor høj topfarten er, men topfarten er heller ikke det vigtigste på modellen, der skal give chaufføren smil på læben.

Velformede og knap så velpolstrede sæder. PR-foto: Lamborghini

For Lamborghini lover, at Tecnica både formår at være en ‘aggressiv baneracer’ og en ‘sofistikeret sportsvogn til gaden’.

Vægten siger 1379 kilo og med en effekt på 640 hk lander vægt-/effekt-forholdet på 2,15 kilo pr. hestekraft.

Huracán Tecnica har et køreprogram til 'enhver tænkelig situation.' PR-foto: Lamborghini

For at sikre, at Tecnica også kan komme ned i fart igen, kommer sportsvognen med en ny styring af bremsernes køling, hvilket tager inspiration i motorsportsafdelingen Lamborghini Squadra Corses erfaringer fra racerløb.

De kulfiberkeramiske bremser har fået tilført specialdesignede køleplader og kaliberkanaler, som leder luftstrømmene mere effektivt ind til skiverne for at maksimere varmespredningen, reducere bremserne og bremsevæskens temperatur og i sidste ende mindske sliddet på bremsebelægningerne.



